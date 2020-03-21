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Видеотрансляция двусторонней игры ПБК ЦСКА, 21 марта 2020 года

Видеотрансляция двусторонней игры ПБК ЦСКА
«Чемпионат»
«Красно-синий» баскетбол. Прямая трансляция двусторонки ЦСКА. Видео
«Армейский» клуб дарит болельщикам возможность посмотреть настоящий баскетбол в наше непростое время.
Баскетбол / Евролига 0

Изголодались мы по баскетболу. И «армейцы» сделали всем поклонникам лучшей игры с мячом отличный подарок. Команда в сильнейшем своём составе, плюс несколько талантливых дублёров проведёт двустороннюю игру.

Главными тренерами «Красных» и «Синих» станут Андреас Пистиолис и Антон Юдин. А вот и составы команд:

Красные: Джоэл Боломбой, Рон Бэйкер, Майк Джеймс, Даниил Кочергин, Никита Курбанов, Коста Куфос, Ховард Сант-Рос, Янис Стрелниекс, Александр Шашков. Главный тренер – Антон Юдин, тренеры Дэррил Миддлтон, Павел Герасимов.

Синие: Семен Антонов, Михаил Кулагин, Андрей Лопатин, Иван Ухов, Йоханнес Фогтманн, Кайл Хайнс, Александр Хоменко, Даррэн Хиллиард, Дэниэл Хэкетт. Главный тренер – Андреас Пистиолис, тренеры Денис Годлевский, Костас Хацихристос.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: vtb-league.com

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