Тимма и Седокова завели «инстаграм» своему щенку. У милого малыша уже тысячи подписчиков

Баскетбольный сезон на паузе и пока совершенно нет ясности, когда матчи снова начнутся. Российские клубы Единой лиги ВТБ сейчас живут в разных режимах, но участники Евролиги из нашей страны активно продолжают тренировочный процесс.
Информационных поводов, не связанных с новостями про вирус, при этом стало в разы меньше. Журналистов (по понятным причинам) не пускают к игрокам. На помощь приходят социальные сети.
Анна Седокова и Янис Тимма — самая медийная пара в нашем баскетболе. Полтора месяца назад певица и баскетболист «Химок» завели щенка, которого назвали в честь трагически погибшего Коби Брайанта — «Мамба». Примечательно, что за щенком американского булли пришлось лететь именно в Калифорнию, где и провёл всю свою карьеру легендарный защитник «Лейкерс».
8 февраля щенок прилетел в Москву, а счастливые «родители» не скрывали своей радости. Питомцу тотчас завели отдельный аккаунт в инстаграме, который на момент написания этого текста собрал уже более 7 тысяч подписчиков. У эстонского «Калева» на две тысячи меньше, а судя по темпам, скоро аккаунт «Мамбы» обгонит «Енисей» и «Автодор» (8 и 11 тысяч подписчиков соответственно).
Американских булли характеризует невероятная преданность своим хозяевам, но чтобы этого добиться, необходимо уделять питомцу должное внимание. Кажется, у «Мамбы» с вниманием точно нет проблем. Вот Янис устраивает ему водные процедуры.
Спустя день после приезда в Москву, Седокова выложила совместную фотографию с Тиммой и «Мамбой», подписав её: «Семья».
Жизнь баскетболиста жёлто-синих с 8 февраля изменилась. И это положительно сказалось на выступлении клуба. Может быть, здесь и нет прямой связи, но команда Римаса Куртинайтиса выиграла 3 из 4 матчей, в том числе и важный домашний против «Фенербахче».
Тимма и Седокова объявили об отношениях перед началом сезона. Популярная певица активно поддерживает своего избранника, регулярно посещая матчи «Химок» в Евролиге и Единой лиге ВТБ. В гостевом матче против ЦСКА Анна и вовсе заняла место на фанатской трибуне подмосковного клуба, а вместе с ней была также замечена супруга Алексея Шведа Анастасия.
Несмотря на незначительное снижение общей результативности в Единой лиге ВТБ, Тимма проводит отличный сезон за «Химки». Так, к примеру, он установил сразу несколько личных рекордов в сильнейшем турнире Старого Света. В гостевой игре против «Фенера» он набрал 26 очков и теперь это его снайперский рекорд. А в игре против «Жальгириса» латыш провёл на паркете 38 минут, чего раньше с ним также не случалось.
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