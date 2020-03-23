Экс-игрока НБА расстреляли под окнами его дома. Две маленькие девочки остались без отца

Шесть месяцев назад, 23 сентября 2019 года, в Далласе был застрелен 37-летний баскетболист Андре Эмметт. Позже полиция опубликовала видео убийства Эмметта, которое запечатлели камеры наблюдения.



На записи видно, как Эмметт сидит в автомобиле Range Rover, а к нему подходит человек с пистолетом. Затем нападавший направляет оружие на Эмметта и произносит: «Не двигайся. Нам нужно всё». Баскетболист вышел из автомобиля и попытался сбежать, но был застрелен в спину.



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Свидетели видели двух стрелков. По данным полиции Далласа, бандиты подъехали к месту преступления на белом автомобиле Chrysler 300 и на нём же скрылись.



Соседка вызвала скорую помощь. Эмметта доставили в больницу, но его жизнь спасти не удалось. У Эммета осталось двое детей…



Андре вёл спокойный образ жизни и не был связан с криминальными элементами.



«Мы не хотим, чтобы это преступление осталось нераскрытым… Если кто-нибудь что-то знает, мы просим, чтобы они обратились в полицию», — сказала тетя Эммета Карен Оливер.



«Мы очень шокированы. Не знаем никого, кто хотел бы причинить ему вред. Он был не таким. Он не был вовлечён ни во что подобное. Андре связан исключительно с баскетболом, семьей, бизнесом. Это всё», — заявила сестра Эмметта Саша.



На драфте 2004 года Андре Эмметт был выбран под 35-м пиком клубом «Сиэтл Суперсоникс». Его сразу же обменяли в «Мемфис Гриззлиз». Андре не стал суперзвездой НБА, но многое повидал на протяжении своей карьеры. Эмметт выступал за клубы «Мемфис Гриззлиз», «Остин Торос», «Летувос Ритас» (Литва), «Лос-Анджелес Дефендерс», «Льеж» (Бельгия), «По Ортез» (Франция), «Маринос де Ансоатегуи» (Венесуэла), «Шаньдунь Лайонс» (Китай), «Метс де Гуайнабо» (Пуэрто-Рико), «Фушань Стардженс» (Китай), «Рено Бигхорнс», «Нью-Джерси Нетс», «Аль-Рияди» (Бейрут), «Амчит» (Ливан), «Кокодрилос де Каракас» (Венесуэла), «Хальконес Рохос» (Мексика), «Пиратес де Куэбрадильяс» (Пуэрто-Рико), «Форт Уэйн Мэд Энтс», «Чженчжу Эгис» (Южная Корея), «Гуарос де Лара» (Венесуэла), «Капитанес де Аресибо» (Пуэрто-Рико).



В НБА Эмметт выступал очень мало — в сумме 14 матчей (8 за «Мемфис» в сезоне-2004/2005 и 6 за «Нью-Джерси» в сезоне-2011/2012). Зато Андре поиграл за более чем два десятка команд на четырёх разных континентах — Северная Америка, Европа, Южная Америка и Азия. Повидать мир ему однозначно удалось.



Примечательно, что 37-летний уроженец Техаса Эмметт является вторым лучшим скорером в истории университета Техас Тек. Он провёл четыре отличных сезона в NCAA под руководством тренера Бобби Найта с 2000 по 2004 год, после чего выставился на драфт.

В США Эмметт играл в основном в Лиге развития. Андре дважды участвовал в Матче звёзд G-Лиги, в том числе стал MVP в 2014 году. В течение последних двух сезонов Эмметт выступал в лиге BIG3 (лига по баскетболу 3х3 с участием бывших баскетболистов НБА) за команду «Триплетс Компани». В сезоне-2019 Эммет разделил второе-третье место с Амаре Стадемайром в списке лучших скореров лиги, уступив лишь Джо Джонсону.

Эммет был включён в Зал славы Техас Тек в 2018 году. Главный тренер Техас Тек Крис Бёрд назвал Эммета легендой, верным сыном, преданным отцом и другом в видео, которое разместил в «Твиттере» после его гибели. Бёрд был помощником тренера, когда Андре играл за Техас Тек и поддерживал с ним связь на протяжении многих лет.



«Как и большинство людей, я не понимаю, почему такие ужасные вещи случаются с такими великими людьми, как Андре. Вероятно, Эмметт — лучший игрок в истории нашего университета и даже лучший человек», — отметил Бёрд.

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Человеком Эммет был действительно хорошим. Это говорят не только члены его семьи, но и окружающие.



«Я не мог поверить в его гибель. Это казалось таким нереальным. Сначала я не поверил. Я просто думал, что это был другой Андре Эмметт. Андре был таким крутым! Он ладил со всеми. Он любил детей и делал всё что мог для нашего сообщества. Настоящая легенда Далласа, без вопросов. Он был великим, прекрасным человеком», — заявил Алекс Уильямс, друг детства Эмметта.



«Смерть Эмметта — тяжёлый момент. Андре никогда не забывал свои корни из Оук Клиффа. Я недавно видел его после игры команды по американскому футболу «Даллас Ковбойз»… Он похлопал меня по плечу, обнял», — признался Энтони Грант, ещё один друг детства Эмметта.



«Дре так много значил для нашего сообщества. Одно дело думать о сообществе, другое — делать реальные дела. На похороны пришло огромное количество людей из нашего сообщества, приехали его знакомые со всего мира. Они находятся здесь ради Дре», — заявил Бэйлор Барби, знакомый Эмметта.



Андре Эммет помогал не только сообществу темнокожих в Далласе, но и в первую очередь был любящим отцом двух девочек.



За несколько часов до смерти Эмметт опубликовал несколько «сториз» в «Инстаграме» со своими дочерьми во время прогулки в парке в Далласе. Последний пост Эмметта — видео с дочерью.

«Воскресный футбольный день веселья!!! Моя малышка солгала мне и сказала, что будет смотреть футбол со мной. Потом она запрыгнула на меня и не дала мне посмотреть игру. Но для меня превыше всего вся эта любовь и поцелуи. Лол, она сказала, что футбола не будет», — написал Эмметт.



Андре часто публиковал видео и фотографии своей семейной жизни в «Инстаграме». Его старшая дочь Кеннеди Грейс родилась 25 декабря 2016 года. Через год на свет появилась её младшая сестра Зара.

При этом Эмметт тщательно скрывал имя матери своих детей. Её голос появлялся на некоторых видео с детьми, но примерный семьянин Андре не хотел, чтобы его избранница прочувствовала на себе, что значит публичность.

Полиция выяснила личности убийц Эмметта 19 октября, примерно через месяц после его гибели. Преступниками оказались Майкл Лаки (29 лет) и Кит Джонсон (32 года). Джонсон на тот момент уже сидел в тюрьме за другое несвязанное убийство, а Лаки сам сдался властям.

В интервью The Dallas Morning News в 2018 году Эмметт сказал, что во время выступления заграницей всегда надеялся вернуться домой. Андре удалось выполнить задуманное. Он мог бы провести ещё не один успешный сезон в лиге BIG3. На пути к мечте Андре выступал далеко не в самых безопасных странах мира вроде Венесуэлы и Ливана, но какие-то уличные отморозки отняли у него жизнь именно в родной стране…