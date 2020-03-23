Красота и обаяние Казани и Перми — в четвертьфинале Кубка чирлидерш лиги ВТБ. Фото

Кто окажется в полуфинале — УНИКС или «Парма»? Решать вам!

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Друзья, а ведь первый блин не оказался комом. В предварительном этапе турнира чирлидерш Елиной лиги, который проводит «Чемпионат», получилась невероятно упорная борьба. Красноярские девчата уже в первые часы голосования получили небольшой задел и сумели сохранить его. В итоге всё решили 5%. Для раскачки турнира – отличное начало.

Коротко напомним об основных подробностях задуманного нами турнира среди групп поддержки российских клубов, выступающих в Единой лиге ВТБ. Регламент предельно прост и, как нам кажется, справедлив. Стартовали в турнире 9 команд. И начали мы с отборочного этапа. Вот в нём-то и одержали победу красавицы из «Енисея».

Итоги голосования «Енисей» — «Парма»

В итоге мы получили полноценную четвертьфинальную кубковую сетку, в которой команды распределены по парам из учёта из настоящего турнирного положения. К слову, чирлидершы с берегов Енисея выходят в основной сетке на лидера первенства – «Химки». Любопытная и упорная получится борьба, без сомнений. Две другие четвертьфинальные пары составят «Локомотив-Кубань» и «Зенит», а также ЦСКА и «Нижний Новгород».

Выбираем лучшую группу поддержки в Единой лиге ВТБ. Первая пара: «Енисей» — «Автодор» Эти прекрасные девушки давно заслужили любовь болельщиков. Сейчас же вы можете сделать их чемпионками.

Ну а следующее голосование для поклонников казанского УНИКСа и пермской «Пармы». Но мы-то рассчитываем, что продвинуть вперёд симпатичную им команду захотят и нейтральные болельщики. Девушки старались на протяжении первой части сезона, ярких моментов их выступления набралось предостаточно. И у нас определённо есть достаточно фактуры, чтобы сделать объективный выбор.

Встречаем группу поддержки казанского УНИКСа!

А вот и девушки с берегов Камы. «Парма», друзья!

Проголосовать можно по данной ссылке.