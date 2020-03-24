Звезда спорта выложил в Сеть видео секса с волейболисткой. Почему?

Пару дней назад информационное пространство взорвало опубликованное видео в формате 18+ с участием защитника «Денвер Наггетс» Джамала Мюррея и его подруги Харпер Хемпел. Видео сначала появилось в «сториз» Джамала, но затем было быстро удалено. На записи Хемпел занимается с Мюрреем оральным сексом. Лидер «Наггетс» утверждал, что неизвестные взломали его аккаунт. Четыре случайные фотографии также были добавлены в «сториз» Маррея в «Инстаграме».

Снимки и видео были удалены, но не раньше, чем тысячи людей успели их увидеть. Если вы желаете с ними ознакомиться, это совсем несложно сделать в поисковике.

Мюррей быстро извинился перед фанатами в «Твиттере» — менее чем через 45 минут после того, как видео было опубликовано в «Инстаграме». Затем он временно удалил свой аккаунт, пока «работал над проблемой».

Несмотря на оперативную реакцию Мюррея, видео непристойного содержания было опубликовано. Пользователи «Твиттера» сразу же стали активно его распространять. Хемпел опубликовала твит с просьбой «Если у вас есть видео, пожалуйста, удалите его». Но уже было поздно.

Действие «твиттера» Хемпел чуть позже было приостановлено, но видео продолжает гулять в Сети. Логично, что к просьбам девушки никто не прислушался. Многие пользователи начали иронизировать по поводу случившегося.

«Работники «Денвера», когда проснулись и узнали, почему Джамал Мюррей в тренде», — написал JahshieldT, используя озадаченное выражение лица Стефена Карри.

Так кто же такая Харпер Хемпел, взорвавшая информационное пространство?

Харпер — выпускница школы бизнеса Гаттон в университете Кентукки. Она является специалистом по маркетингу и цифровым медиа. Хемпел также выступала за женскую волейбольную команду Кентукки, но карьера в этом виде спорта у неё не сложилась.

Хемпел состоит в отношениях с Марреем со второго курса обучения в университете. Подруга Джамала была довольно популярна в «Инстаграме» до инцидента с утечкой видео (чуть менее 13 тыс. подписчиков). Логично, что сейчас их прибавилось — более 15 тыс. человек. Отец Харпер Рич Хемпел является соучредителем компании под названием eCoach. Компания предлагает тренерам НБА высококлассное спортивное обучение на виртуальной платформе, чтоб позволяет снизить затраты на обучение в баскетбольной индустрии по сравнению с обычными тренерскими курсами.

В современную эпоху личные данные звёзд никак не защищены. Утечка нецензурного видео с Мареем произошла после того, как сезон НБА был отложен из-за вспышки коронавируса. Джамал определённо разбавил информационное пространство нестандартными новостями, не касающимися болезни. Однако вряд ли он хотел оказаться в тренде именно таким способом. Ещё больше пострадала девушка Маррея, которой теперь приходится терпеть издевательства и насмешки.