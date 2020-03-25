Евролига решительно настроена доиграть сезон. Американские легионеры против

Состоялось совещание совета акционеров Евролиги, в ходе которого обсуждалась ситуация с эпидемией коронавируса и приостановкой сезона-2019/20. По итогам совещания были приняты следующие решения.

— Евролига считает приоритетным вариант с возобновлением сезона и его завершением согласно существующему формату (оставшиеся 6 туров регулярного чемпионата, плей-офф в виде серий до трёх побед, «Финал четырех»), когда будет обеспечена безопасность для всех участников. То же самое касается и Еврокубка

Выбираем лучшую группу поддержки в Единой лиге ВТБ. Первая пара: «Енисей» — «Автодор» Эти прекрасные девушки давно заслужили любовь болельщиков. Сейчас же вы можете сделать их чемпионками.

– Евролига продолжит изучать альтернативные варианты проведения завершающей стадии сезона, которые могут быть задействованы лишь в случае необходимости



– Евролига собирается предложить профсоюзу игроков и совету тренеров соблюдать взятые на себя обязательства, а также обсудить с ними изменение зарплат на время приостановки сезона.

«Главное — здоровье!». Хайнс написал открытое письмо, чтобы Лига приостановила сезон Капитан ЦСКА рассказал о единении баскетболистов и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Если говорить коротко — Евролига планирует полноценно возобновить и доиграть сезон. Конечно, здоровье и безопасность игроков всё ещё остаются приоритетом и задуманное, вполне возможно, не удастся реализовать. Однако направление мыслей руководства турнира совершенно ясно.



Если коронавирус перестанет быть помехой, очевидно, что завершение сезона состоится позже заявленной даты 24 мая. Именно тогда в Кельне должен был состояться финал и матч за третье место.



В регулярном чемпионате осталось сыграть 6 туров. Евролига рассматривает вариант с более частым проведением матчей. Провести три подряд «двойные» недели — вполне реально, если эпидемия не будет мешать. График тяжелый, но стоит учесть, что национальные чемпионаты могут не проявить столь высокую решительность по поводу доигрывания сезона, как Евролига. Если чемпионаты Единой лиги ВТБ, Италии, Испании, Турции и другие будут доиграны, то почти наверняка в урезанном формате. То есть «окно» для плотного графика игр Евролиги будет. То же самое касается серий плей-офф до трёх побед. Максимум в серии возможно пять матчей, что вполне умещается в пару недель. «Финал четырех» длится три дня.

«Это будет единственный баскетбольный матч в мире». Состоится ли дерби ЦСКА – «Химки»? РФБ и Единая лига ВТБ продолжают сезон. Первым выразил протест в Сети Майк Джеймс.

Итого: для доигрывания остатка сезона Евролиги нужно в сумме 6 недель в уплотнённом графике. Если коронавирус спадёт в середине мая, то реально выявить победителя турнира до 1 июля. Это важный момент, поскольку контракты игроков истекают в этот день (в Европе баскетболисты зачастую работают на годичных соглашениях) и они становятся свободными агентами. Звучит слишком оптимистично, но, возможно, власти разрешат играть уже в конце апреля или начале мая. Тогда сезон вообще удастся завершить в середине июня.



Не все воспримут итоги сегодняшнего совета Евролиги с воодушевлением. В первую очередь шквал недовольства стоит ожидать от американских легионеров топ-клубов Европы. Один из самых активных критиков возобновления сезона является защитник ЦСКА Майк Джеймс. Джеймс в последние дни много пишет в твиттере. Большой резонанс вызвал его вчерашний пост с критикой Евролиги и Единой лиги ВТБ.

«Химки» получили подарок от «Зенита», а ЦСКА — от «Маккаби». Главное — о Евролиге Шейн Ларкин переписывает историю Евролиги, а её «регулярка» обещает стать самой интригующей в истории.

«Олимпиаду отменили, а Евролига и Лига ВТБ все еще планируют завершить сезон. Это прикол какой-то. Как мы можем играть Евролигу, если иностранным гражданам запрещен въезд в Россию до 1 мая? Все ждут 11 апреля так, будто сезон могут возобновить, но это же не так. Всем нужно проснуться и начать быть реалистами. Сезон окончен. Хватит отрицать неизбежное. Однажды люди начнут ценить здоровье выше денег», — написал Джеймс в твиттере.



Майк оперативно отреагировал и на решение Евролиги доиграть сезон в полном формате.



«Смеюсь с этого» — отметил Джеймс.

Подтверждение симптомов коронавируса у шести представителей «Фенербахче» Джеймс коротко прокомментировал: «Вау».



Разыгрывающий «Барселоны» Малкольм Дилэйни придерживается аналогичного мнения. По данным Mundo Deportivo, Дилэйни без разрешения клуба покинул Испанию и отправился в США. Дилэйни в твиттере объяснил, что не всё так просто, но без какой-либо конкретики. Как бы то ни было Малкольм уже давно входит в ряды самых активных критиков возобновления сезона.



Публично свою позицию высказали защитник «Маккаби» Аарон Джексон и форвард «Реала» Трэй Томпкинс. Последний заразился коронавирусом, но вроде как серьёзных проблем в процессе лечения не испытывал и должен быть в состоянии играть как ни в чём не бывало. Другое дело, что желания выходить на паркет у Томпкинса и других американцев нет. Eurohoops на своей странице в «Инстаграме» в одной картинке ёмко уместил твиты главных критиканов.

Американцы могут сколько угодно выражать недовольство, но отрабатывать контракты им придётся, если сезон решат доиграть. Другого варианта нет, если они не хотят попасть в «черный список» работодателей в Евролиге и доигрывать остаток карьеры в Китае или где-нибудь в ещё более низкосортных чемпионатах.

Несколько слов нужно сказать о Еврокубке, в котором выступает казанский УНИКС. Здесь ситуация простая. В этом турнире начинается стадия 1/4 финала плей-офф. Определить победителя вполне можно за 3 недели, так что каких-то особых проволочек быть не должно. В следующем сезоне Евролиги выступят финалист и победитель Еврокубка, так что завершить этот турнир также очень важно.



Евролига приняла смелое решение доиграть сезон в полном объеме, взяв пример с НБА. Обострение пандемии коронавируса может перечеркнуть все эти планы, но принципиальная позиция занята. Пусть даже она встретит много противников. Остаётся лишь дождаться, как будут развиваться события с эпидемией. Возможно, болельщикам ещё суждено увидеть большую игру в этом сезоне.