Красотки из Краснодара и Казани уже в полуфинале. В третьем четвертьфинале Кубка: «армейцы» и нижегородцы. Голосуем!

Яркая акробатика и красота на паркете — в баттле чирлидерш ЦСКА и «Нижнего Новгорода»

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Вот и стал известен второй полуфиналист нашего кубка. Напомним, что «Чемпионат» организовал виртуальный турнир между группами поддержки российских клубов Единой лиги ВТБ. После предварительного раунда была сформирована кубковая восьмёрка, команды в которой были разбиты на пары, исходя из их действующего турнирного положения.

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Выбираем лучшую группу поддержки в Единой лиге ВТБ. Первая пара: «Енисей» — «Автодор» Эти прекрасные девушки давно заслужили любовь болельщиков. Сейчас же вы можете сделать их чемпионками.

К третьему четвертьфинальному противостоянию мы подходим на фоне грустных новостей о том, что сезон лиги завершён. На момент публикации этого материала официального подтверждения этому нет, но не доверять инсайду президента саратовского «Автодора» Владимира Родионова у нас никаких оснований нет. В добавок ко всему, американские легионеры отправляются за океан, а тренировочные базы команд закрываются.

Родионов: принято решение завершить сезон Единой лиги ВТБ

А потому, мы рады предоставить болельщикам возможность ощутить ту неповторимую возможность поболеть за любимый клуб. С нами, пусть и виртуально, остаются девчата, без которых не обходится ни один баскетбольный матч. Они радуют болельщиков своими зажигательными танцами и добавляют спортивному действу зрелищности и эмоций.

Красота и обаяние Казани и Перми — в четвертьфинале Кубка чирлидерш Лиги ВТБ. Фото Кто окажется в полуфинале — УНИКС или «Парма»? Решать вам!

Итак, два полуфиналиста уже известны. Ими стали группы поддержки УНИКСа и «Локомотива-Кубань». Последние практически не оставили шансов коллегам из Санкт-Петербурга. Итоги голосования красноречивы: за краснодарских красавиц отдали свои голоса 67,55 процента от проголосовавших.

Эффектные поддержки и лучезарные улыбки — в баттле чирлидерш «Локо-Кубань» и «Зенита» Девушки из УНИКСа — первые полуфиналистки. Во втором четвертьфинале Кубка: Краснодар и Санкт-Петербурга. Голосуем!

Третьей парой четвертьфинального этапа становится чирлидерши ЦСКА и «Нижнего Новгорода». На момент остановки сезона команды занимают в турнирной таблице второе и десятое места соответственно. В досрочно закончившемся сезоне команды пересекались на площадке дважды. 25 ноября в УСК ЦСКА «армейцы» одержали убедительную победу – 94:69.

А вот в Нижнем Новгороде при поддержке двух тысяч болельщиков хозяева дали настоящий бой действующему чемпиону. Дружина Зорана Лукича даже сумела выиграть 2 четверти, но гости выстояли в концовке и добились непростой виктории.

Нижегородцы в нынешнем сезоне представляли Россию в Лиге чемпионов ФИБА, где выступали весьма достойно. Турнир там любопытный, уровень команд примерно близок, а потому в большинстве матчей была упорная борьба. Там сезон остановился после 14 туров, нижегородцы закончили турнир на третьем месте, имея в активе 9 побед и 5 поражений.

Самые яркие фото выступлений чирлидерш в Евролиге. Выбираем лучшее Мы уже скучаем по этим красавицам из групп поддержки ЦСКА и «Химок».

Ну что ж, перейдём к главному. Знакомьтесь с яркими фотоальбомами с выступлениями чирлидерш команд, после чего проходите по ссылкам, указанным в начале и в конце текста, и выбирайте группу поддержки, которая вам понравилась больше!

Встречаем группу поддержки БК «Нижний Новгород»!

А вот и альбом с выступлениями чирлидерш ПБК ЦСКА!

Проголосовать можно по данной ссылке.