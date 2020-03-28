«Напишите мне и Элли». Центровой «Майами» показал фанатам номера личных телефонов

Центровой «Майами Хит» Мейерс Леонард и его жена Элли показали фанатам свои настоящие номера телефонов. Пара записала специальное видео в «Инстаграме».

НБА на неопределённый срок ушла на карантин. Мейерсу и Элли стало скучно. Они ищут людей, с которыми можно пообщаться в это непростое время. У болельщиков появляется уникальная возможность поговорить с игроком НБА и его избранницей. Пара не без доли юмора, но серьёзно относится к социальному дистанцированию. Однако общаться с помощью гаджетов никто не запрещал.

Отношения Мейерса и Элли Леонард можно назвать образцово-показательными. Насчёт Мейерса всё ясно — он стабильный игрок ротации «Хит». Звёзд с неба не хватает, но вносит посильный вклад в пребывание команды на четвёртом месте Восточной конференции. Особенно следует отметить классную «растягивающую» способность центрового — точность из-за дуги 42,9%. Мейерс — парень простой и жизнерадостный. Микроклимат в команде он точно не испортит. В последние пять сезонов он помогал «Портленд Трэйл Блэйзерс» постоянно выходить в плей-офф НБА, а после обмена в «Майами» в межсезонье-2019 приносит успех новой команде.



Гармоничная личная жизнь — одна из главных причин, почему у Леонарда сейчас всё в порядке. Элли Бильфельдт-Леонард — фактически эталонная жена баскетболиста. Как-то Ленард похвастался в социальных сетях, что его избранница умеет бросать в кольцо два мяча одновременно, причём делает это чрезвычайно успешно.

В арсенале Элли также есть множество финтов, которым позавидовали бы даже признанные мастера игры в изоляции.

Баскетбольные навыки у Элли развились неспроста. Они родилась 15 января 1992 года в Пеории, штат Иллинойс в спортивной семье Дэвида и Джулии Бильфельдт. Элли с раннего возраста приучалась любить спорт вместе с братом Максом и сестрами Лидией и Матти.

Семья Бильфельдт имеет давние связи с университетом Иллинойса в Урбан-Шампейн. Родители Элли, бабушка и дедушка, а также несколько дядей и тетушек учились здесь. Семья также пожертвовала несколько миллионов долларов на университетскую программу по легкой атлетике.



Сестра Матти играла за женскую баскетбольную команду Иллинойса. Брат Макс не учился в этом колледже, но сейчас является одним из лучших баскетболистов в Мичиганском университете. Элли тоже была хороша в этом виде спорта. Она была единственной девушкой в баскетбольном лагере Coed, куда пришла со своим братом. Элли не хотела выглядеть слабой, поэтому тренировалась усерднее парней, пока не стала играть на сходном с ними уровне.

Элли постоянно выходила в стартовом составе баскетбольной команды средней школы Пеория Нотр-Дам, набрав более 1000 очков за карьеру в этом учебном заведении. Но затем пришло время поступать в колледж. Девушка решила заняться серьезный делом, отбросив спортивные амбиции. В 2014 году Элли получила степень бакалавра в области маркетинга в университете Иллинойса.



В колледже Элли и познакомилась со своим будущим мужем Мейерсом Леонардом. Роман завязался на первом курсе. Как утверждает Мейерс: «Я не очень много гулял в университете, но после завершения первого сезона NCAA встретил Элли. Она дружила с подругой одного из наших старшекурсников Майка Дэвиса. Мы пару раз вместе пересекались на занятиях, а потом стали больше общаться и начали встречаться».



На драфте НБА 2012 года Леонард был выбран «Портлендом» под 11-м пиком драфта. Два года паре пришлось поддерживать отношения на расстоянии.



В мае 2014 года семья Элли устроила грандиозную выпускную вечеринку, на которой Мейерс сделал девушке предложение. Она ответила согласием. 2 августа 2015 года Мейерс и Элли связали себя узами брака в Орегоне.

Мейерс часто травмировался в течение первых нескольких лет в «Портленде». Его здоровье улучшилось после консультации врача-диетолога, который помог центровому привести тело в порядок. Элли осознала ценность рекомендаций по здоровому образу жизни. Она завела блог о здоровье на основе своего личного опыта. С ним можно ознакомиться на сайте http://www.elleleonard.com. В 2018 году девушка пошла дальше и основала собственную торговую марку диетических батончиков. Кроме того, Элли является бизнес-менеджером Meyers Leonard Brand — линии одежды, которую Мейерс создал в том же 2018 году.

Одним из первых выпущенных предметов одежды стала толстовка с надписью «Любовь и верность». Таким образом Мейерс подчеркнул прочность своего брака.



«Это два слова, которые значат больше всего в моей жизни. В конце концов, деньги ничего не будут значить. Имущество ничего не значит. Воспоминания о том, что вы сделали вместе с близкими, — это все, что будет иметь значение. Это те вещи, которые действительно имеют значение в жизни», — утверждает Леонард.



У Мейерса Леонарда счастливая семейная жизнь. Мейерс и Элли живут с трёхлетним сибирским хаски по кличке Коко.

Детей у пары пока нет, но пополнение семейства есть в планах пары.



«Мы оба хотим трёх детей. Это наша цель. Мы пытаемся сделать это прямо сейчас? Нет. Но произойдет ли это в будущем? Да», — отметил Мейерс.



Вероятно, Мейерс Леонард никогда не будет показывать статистику уровня звезды НБА. Сейчас он дорабатывает четырёхлетний контракт на 41 млн долларов, после чего повышение оклада ему точно не светит. Не только из-за уровня игры, но и из-за спровоцированного коронавирусом мирового кризиса, который уже сказался на НБА. Однако Майерс усвоил один жизненный урок — любовь и верность имеют приоритетное значение перед деньгами. В этих аспектах Мейерс Леонард и его избранница Элли показали себя настоящими чемпионами.