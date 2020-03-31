Леброна не любят за нарциссизм. Но Джеймс порой бывает очень милым

Кажется, к Леброну Джеймсу нельзя относиться равнодушно. У суперзвезды «Лейкерс» есть миллионы фанатов, которые «сражаются» против его хейтеров. Которых, к слову, тоже миллионы.



Несколько лет назад Леброн уверенно победил в социальном опросе, в котором выявляли самого популярного спортсмена США. Вы можете удивиться, но Джеймс победил и в другой категории — самого ненавистного спортсмена Америки.

Понять людей нетрудно. Когда видишь игру Джеймса, легко можно увлечься ей. Он универсален, физически крепок, талантлив. В его действиях на паркете как будто бы нет изъянов. Леброн умеет всё. Возможно, он самый универсальный игрок в истории баскетбола. И наверняка любой тренер захочет его себе в команду.



Однако в то же время людей откровенно бесит самовлюблённость и эгоистичность баскетболиста. Он сам себя короновал и назвал «избранным». И сделал это ещё до прихода в НБА. Он носит футболки с надписями «LBJ MVP» (Леброн Джеймс — самый ценный игрок) и «Check My $ tats» (проверь мою статистику или цифры, имея в виду денежный счёт). А ещё он проиграл больше финалов, чем выиграл и менял «Кливленд» на «Майами», а после победы с «Кавальерс» перебрался в «Лейкерс».

Леброн нарвался на иск в $ 150 тысяч за картинку в соцсетях. На фото был сам Джеймс Раньше фотографы гордились вниманием легендарного спортсмена.

Вы, кстати, в каком лагере?



Но отношения Леброна с болельщиками порой не могут не вызывать улыбку. И здесь можно только аплодировать поведению форварда. Вот несколько примеров, когда Джеймс повёл себя максимально круто.



Мы не станем включать сюда его фразу о том, что он не будет играть без болельщиков. Когда ситуация с распространением коронавирусной инфекции только набирала обороты, лига подумывала проводить матчи без зрителей. Леброн же в эмоциях заявил, что при таком раскладе на паркет просто не выйдет. Он объяснял это тем, что играет для фанатов баскетбола и его лично. Правда, через несколько дней мнение спортсмена изменилось и он признал, что безопасность превыше всего.

«Ненависть не имеет возрастных ограничений». Леброн – о брошенном в сына предмете Полиция не смогла опознать хулигана, а расстроенный Джеймс провёл вечером один из худших матчей в сезоне.

Январь-2013

Традиционные броски с центра поля — уже часть баскетбольного шоу. Но этот получился особенным. В центр домашней арены «Майами Хит» вышел 50-летний толстячок, который занимается компьютерами. Через несколько секунд он отправил мяч крюком прямиком в кольцо, а после того, как начнёт праздновать, его повалит на паркет сам Леброн Джеймс. Собственно, $ 75 тыс., положенные Майклу Дришу за попадание, оплатил фонд Леброна Джеймса. Форвард не скрывал радости, а его «нападение» на победителя конкурса стало настоящим интернет-мемом.

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Октябрь-2015

Предсезонный матч между «Атлантой» и «Кливлендом» проходил в Цинциннати. В таких матчах результат почти всегда остаётся на втором или даже третьем плане, а лидеры далеко не всегда получают даже половину из обычной нормы игрового времени.



Леброн, подолгу сидевший на скамейке запасных, сначала провёл небольшую фотосессию с детьми прямо на паркете в середине третьей четверти, когда судьи решили посмотреть повтор момента. Джеймс сначала отбивал «пятюни», а после взял телефон одного из мальчиков и сделал общее селфи.

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После этого он пригласил девочку по имени Тейлор посидеть рядом с ним на скамейке. От таких приглашений не отказываются.

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Декабрь 2015 года

Леброн вернулся в «Кливленд» и приехал на гостевой матч в Бостон. Наверное, именно здесь его ненавидят больше всего. Однако именно после этого матча ненависти стало чуть меньше.



Во второй четверти матча на паркете чествовали школьника Аарона Миллела. У парня с рождения проблемы с головным мозгом, он провёл тысячи часов в клиниках и пережил много операций. В конце концов он смог заниматься баскетболом и заслуженно получил награду в номинации «герой среди нас».



Леброн в это время сидел на скамейке и слушал тренера. После он сам признался, что посмотрел на экран и увидел парня, на котором были его кроссовки, созданные специально без шнурков — для упрощённого надевания. Выйдя на паркет, Джеймс подбежал и поприветствовал Миллера.

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Парень после матча получил в подарок ещё и кроссовки с ноги суперзвезды НБА, отчего назвал этот день «определённо лучшим в его жизни». Это был тот самый случай, когда Джеймсу искренне аплодировали на площадке его злейших врагов.