Страсть и очарование на паркете — в баттл чирлидерш вступают «Енисей» и «Химки»!

Проголосовать можно по данной ссылке.



«Чемпионат» организовал виртуальный турнир между группами поддержки российских клубов Единой лиги ВТБ. После предварительного раунда была сформирована кубковая восьмёрка, команды в которой были разбиты на пары, исходя из их действующего турнирного положения. Уже определены три участника полуфинала — девушки из группы поддержки «Локомотива-Кубани», УНИКСа и «Нижнего Новгорода». Осталось узнать имя четвертого полуфиналиста в битве между «Химками» и «Енисеем».

Все подробности по данной ссылке:

Выбираем лучшую группу поддержки в Единой лиге ВТБ. Первая пара: «Енисей» — «Автодор» Эти прекрасные девушки давно заслужили любовь болельщиков. Сейчас же вы можете сделать их чемпионками.

Сезон Единой лиги ВТБ уже официально завершён. Тренировочные залы клубов закрыты, значительная часть легионеров разъехалась по домам. Прекрасных чирлидерш можно будет увидеть вживую только в следующем сезоне.



Пока же есть возможность поддержать любимые клубы и группы поддержки в сети. Стоит напомнить результаты четвертьфиналов. УНИКС обошёл «Парму», «Локомотив-Кубань» обставил «Зенит», а «Нижний Новгород» оказался сильнее ЦСКА (57,5% против 42,5%).



В последней паре нужно выбрать лучших между красавицами из групп поддержки «Химок» и «Енисея». Красноярские чирлидерши в отборочном турнире в напряженной борьбе забрали голосование у «Автодора» (52,2% против 47,8%). Теперь «Енисей» ждёт борьба против лидера регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химок». «Енисей» на момент досрочного завершения сезона находился на 11-й строчке турнирной таблицы. Команды успели провести две встречи в регулярном чемпионате. 6 октября «Химки» не оставили шансов «Енисею» в Красноярске — 106:86.

Вторая встреча в Подмосковье была куда более интригующей. «Химки» обыграли «Енисей» с небольшой разницей — 91:87. «Химки» вели +13 по ходу четвёртой четверти, но чуть было не поплатились. Подопечные Римаса Куртинайтиса пребывали не в лучшей форме в январе, плюс сказывался сложный календарь Евролиги. Очевидно, что «Химки» хотели победить в эконом-режиме. «Енисей» сумел зайти в клатч и сократил разницу до одного владения на последней минуте, однако сподобиться на победу не смог.

Теперь к главному. Знакомьтесь с яркими фотоальбомами с выступлениями чирлидерш команд, после чего проходите по ссылкам, указанным в начале и в конце текста, и выбирайте группу поддержки, которая вам понравилась больше!



Группа поддержки БК «Химки»!

А теперь смотрим альбом девушек-чирлидерш БК «Енисей»!

Выбираем лучшую группу поддержки в Единой лиге ВТБ. Первая пара: «Енисей» — «Автодор» Эти прекрасные девушки давно заслужили любовь болельщиков. Сейчас же вы можете сделать их чемпионками.

Проголосовать можно по данной ссылке.