Страсть и очарование на паркете — в баттл чирлидерш вступают «Енисей» и «Химки»!

Проголосовать можно по данной ссылке.
«Чемпионат» организовал виртуальный турнир между группами поддержки российских клубов Единой лиги ВТБ. После предварительного раунда была сформирована кубковая восьмёрка, команды в которой были разбиты на пары, исходя из их действующего турнирного положения. Уже определены три участника полуфинала — девушки из группы поддержки «Локомотива-Кубани», УНИКСа и «Нижнего Новгорода». Осталось узнать имя четвертого полуфиналиста в битве между «Химками» и «Енисеем».
Все подробности по данной ссылке:
Сезон Единой лиги ВТБ уже официально завершён. Тренировочные залы клубов закрыты, значительная часть легионеров разъехалась по домам. Прекрасных чирлидерш можно будет увидеть вживую только в следующем сезоне.
Пока же есть возможность поддержать любимые клубы и группы поддержки в сети. Стоит напомнить результаты четвертьфиналов. УНИКС обошёл «Парму», «Локомотив-Кубань» обставил «Зенит», а «Нижний Новгород» оказался сильнее ЦСКА (57,5% против 42,5%).
В последней паре нужно выбрать лучших между красавицами из групп поддержки «Химок» и «Енисея». Красноярские чирлидерши в отборочном турнире в напряженной борьбе забрали голосование у «Автодора» (52,2% против 47,8%). Теперь «Енисей» ждёт борьба против лидера регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химок». «Енисей» на момент досрочного завершения сезона находился на 11-й строчке турнирной таблицы. Команды успели провести две встречи в регулярном чемпионате. 6 октября «Химки» не оставили шансов «Енисею» в Красноярске — 106:86.
Вторая встреча в Подмосковье была куда более интригующей. «Химки» обыграли «Енисей» с небольшой разницей — 91:87. «Химки» вели +13 по ходу четвёртой четверти, но чуть было не поплатились. Подопечные Римаса Куртинайтиса пребывали не в лучшей форме в январе, плюс сказывался сложный календарь Евролиги. Очевидно, что «Химки» хотели победить в эконом-режиме. «Енисей» сумел зайти в клатч и сократил разницу до одного владения на последней минуте, однако сподобиться на победу не смог.
Теперь к главному. Знакомьтесь с яркими фотоальбомами с выступлениями чирлидерш команд, после чего проходите по ссылкам, указанным в начале и в конце текста, и выбирайте группу поддержки, которая вам понравилась больше!
Группа поддержки БК «Химки»!
А теперь смотрим альбом девушек-чирлидерш БК «Енисей»!
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