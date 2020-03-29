Безрассудство Гобера остановило сезон НБА. Руди выздоровел, простят ли люди ему ошибки?

Кажется, в мире сейчас только и новостей, что о вирусе. И это почти правда. Несколько недель назад НБА приостановила свои матчи, а кажется, что прошла уже целая вечность. Для остановки чемпионата необходима была веская причина. И она действительно была. Лига отреагировала моментально, после того как у центрового Руди Гобера подтвердился диагноз.

Резонанс после той новости усилился ещё и тем, что днями ранее именно французский центровой показательно насмехался над теми, кто боится вируса. Баскетболист потрогал все микрофоны на пресс-конференции и, как потом говорили, вёл себя в раздевалке слишком легкомысленно.

Гобер потешался над коронавирусом. Теперь Руди инфицирован, а сезон НБА остановлен Угроза заражения стала явной и в профессиональных лигах Америки.

Гоберу сильно досталось. Особенно после того, как аналогичный диагноз поставили его одноклубнику Доновану Митчелу. Американские спортивные инсайдеры даже заявляли о том, что команда разозлилась на действия своего центрового. Они подчёркивали, что для «Юты» даже хорошо, что сезон поставили на паузу. Иначе проблемы во взаимоотношениях между игроками вряд ли дали тем нормально общаться.



Руди Гоберу пришлось не только бороться с болезнью, но и пытаться развернуть к себе партнёров по команде, болельщиков и общественность. Игрок сначала извинился за своё безрассудство, раскаялся в открытом письме, пожертвовал $ 500 тыс. на борьбу с вирусом и рассказал о симптомах, которые сопутствовали развитию болезни.

В НБА 34 игрока контактировали с инфицированным. Последствия могут быть необратимыми НБА переживает невиданную напасть. Смерть Дэвида Стэрна и Коби Брайанта, теперь коронавирус. Что дальше?

Всех игроков «Джаз» отправили на карантин, и вот наконец появились хорошие новости. После повторной сдачи анализов вирус не был обнаружен ни у одного сотрудника и игрока. Гобер и Митчел поправились!



Донован встретил эту новость восторгом и поделился ей с подписчиками.

Правда, кто-то в комментариях сразу вспомнил и о Гобере, прикрепив гифку с дрожащим от страха человеком и подписав её: «Руди Гобер думает о предстоящей встрече с одноклубниками». Хочется верить, что бигмена «Юты» всё-таки простят, а сам он искренне извинится перед теми, кого поставил под угрозу заражения своей халатностью.

После того как эмоции Митчела немного поутихли, американец написал о желании практиковать социальное дистанцирование. Он призвал всех помнить, что даже если у человека нет симптомов заболевания, то он всё равно может быть его переносчиком.

Инфицирован Дюрант и 3 игрока «Нетс». Последний матч «Бруклин» сыграл с «Лейкерс» Леброна Джеймс провёл на площадке 35 минут. Сейчас команда из Лос-Анджелеса проходит тестирование на коронавирус.

Новости из стана «Юты» хоть как-то разбавили грустную повестку дня. Вирус, к сожалению, продолжает распространяться, поражая всё большее количество человек. Только в НБА он был выявлен (помимо Гобера и Митчела) у Кевина Дюранта, Маркуса Смарта и Кристиана Вуда.



Лига пока ничего не говорит о возможности возобновления сезона, но и про окончание вроде бы речи не идёт. Где-то в околобаскетбольной тусовке ходят слухи о потенциальной возможности сыграть без зрителей в одном городе. И вроде бы Лас-Вегас готов к этому чисто технически. Но пока о серьёзности подобных раскладов говорить рано.