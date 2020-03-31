Волжская страсть и южный темперамент — в полуфинальном баттле чирлидерш Нижний и Краснодар

Проголосовать можно по данной ссылке.
Виртуальный турнир между группами поддержки российских клубов Единой лиги ВТБ, организованный «Чемпионатом», переходит в решающую стадию. Завершилась четвертьфинальная стадия, в результате которой сформирована четвёрка полуфиналистов. В топ-4, благодаря поддержки преданных болельщиков, прошли танцевальные команды «Локомотива-Кубани», УНИКСа, «Нижнего Новгорода» и «Химок».
Сезон Единой лиги ВТБ уже официально завершён. Тренировочные залы клубов закрыты, значительная часть легионеров разъехалась по домам. А прекрасных чирлидерш можно будет увидеть вживую только в следующем сезоне.
Пока же у вас есть возможность поддержать любимые клубы и группы поддержки в сети. Стоит напомнить результаты четвертьфиналов. УНИКС обошёл «Парму», «Локомотив-Кубань» обставил «Зенит», а «Нижний Новгород» оказался сильнее ЦСКА.
В заключительном четвертьфинале сошлись «Химки» и «Енисей». Красноярские болельщики неожиданно для многих довольно легко одолели «Автодор». Почему это многих удивило? Просто дело в том, что, когда речь заходит о голосовании, саратовские болельщики проявляют завидную активность. Но в этот раз не получилось.
Как не получилось у поклонников «Енисея» навязать борьбу химчанам. Группа поддержки команды, которая закончила чемпионат на первом месте, набрала без малого 80% голосов. Это называется – в одну калитку.
Полуфинальные пары выглядят следующим образом: «Нижний Новгород» встречается с «Локомотивом-Кубань», а «Химки» встретятся с казанским УНИКСом. Нижегородцы встречались с краснодарским клубом в нынешнем сезоне дважды. Команды обменялись яркими и результативными домашними победами.
Теперь к главному. Знакомьтесь с яркими фотоальбомами с выступлениями чирлидерш команд, после чего проходите по ссылкам, указанным в начале и в конце текста, и выбирайте группу поддержки, которая вам понравилась больше!
Встречайте девушек из Нижнего Новгорода!
А вот и фотоальбом танцевального коллектива из Краснодара.
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