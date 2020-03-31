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Выбираем лучшую группу поддержки в Единой лиге ВТБ, фото, «Локо-Кубань», «Нижний Новгород»

Выбираем лучшую группу поддержки в Единой лиге ВТБ
Игорь Брагин
Волжская страсть и южный темперамент — в полуфинальном баттле чирлидерш Нижний и Краснодар
Эти прекрасные девушки давно заслужили любовь болельщиков. Сейчас же вы можете вывести их в финал.
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Проголосовать можно по данной ссылке.

Виртуальный турнир между группами поддержки российских клубов Единой лиги ВТБ, организованный «Чемпионатом», переходит в решающую стадию. Завершилась четвертьфинальная стадия, в результате которой сформирована четвёрка полуфиналистов. В топ-4, благодаря поддержки преданных болельщиков, прошли танцевальные команды «Локомотива-Кубани», УНИКСа, «Нижнего Новгорода» и «Химок».

Сезон Единой лиги ВТБ уже официально завершён. Тренировочные залы клубов закрыты, значительная часть легионеров разъехалась по домам. А прекрасных чирлидерш можно будет увидеть вживую только в следующем сезоне.

Красота и обаяние Казани и Перми — в четвертьфинале Кубка чирлидерш Лиги ВТБ. Фото
Кто окажется в полуфинале — УНИКС или «Парма»? Решать вам!

Пока же у вас есть возможность поддержать любимые клубы и группы поддержки в сети. Стоит напомнить результаты четвертьфиналов. УНИКС обошёл «Парму», «Локомотив-Кубань» обставил «Зенит», а «Нижний Новгород» оказался сильнее ЦСКА.

Яркая акробатика и красота на паркете — в баттле чирлидерш ЦСКА и «Нижнего Новгорода»
Красотки из Краснодара и Казани уже в полуфинале. В третьем четвертьфинале Кубка: «армейцы» и нижегородцы. Голосуем!

В заключительном четвертьфинале сошлись «Химки» и «Енисей». Красноярские болельщики неожиданно для многих довольно легко одолели «Автодор». Почему это многих удивило? Просто дело в том, что, когда речь заходит о голосовании, саратовские болельщики проявляют завидную активность. Но в этот раз не получилось.

Эффектные поддержки и лучезарные улыбки — в баттле чирлидерш «Локо-Кубань» и «Зенита»
Девушки из УНИКСа — первые полуфиналистки. Во втором четвертьфинале Кубка: Краснодар и Санкт-Петербурга. Голосуем!

Как не получилось у поклонников «Енисея» навязать борьбу химчанам. Группа поддержки команды, которая закончила чемпионат на первом месте, набрала без малого 80% голосов. Это называется – в одну калитку.

Страсть и очарование на паркете — в баттл чирлидерш вступают «Енисей» и «Химки»!
Время выбрать четвёртого полуфиналиста. Красноярские девушки уже успели покорить сердца наших читателей.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом: «Нижний Новгород» встречается с «Локомотивом-Кубань», а «Химки» встретятся с казанским УНИКСом. Нижегородцы встречались с краснодарским клубом в нынешнем сезоне дважды. Команды обменялись яркими и результативными домашними победами.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
11 января 2020, суббота. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
87 : 83
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Локомотив-Кубань: Каммингс - 20, О'Брайант - 20, Деккер - 12, Уильямс - 12, Кузминскас - 10, Фридзон - 9, Калниетис - 3, Ивлев - 1, Ведищев, Долинин, Ильницкий, Мотовилов
Нижний Новгород: Браун - 19, Дженкинс - 15, Уиллис - 14, Астапкович - 10, Чадов - 8, Бабурин - 7, Ганькевич - 5, Антипов - 2, Стребков - 2, Винник - 1, Комолов, Сорокин
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 16:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
96 : 93
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Нижний Новгород: Астапкович - 18, Антипов - 16, Браун - 13, Чадов - 11, Ганькевич - 10, Бабурин - 9, Паркс - 7, Торопов - 6, Стребков - 4, Дженкинс - 2, Беленитский, Жбанов
Локомотив-Кубань: Уильямс - 19, О'Брайант - 18, Кузминскас - 16, Каммингс - 13, Деккер - 11, Фридзон - 9, Калниетис - 5, Ведищев - 2, Ильницкий, Калинов, Мартюк, Мотовилов

Теперь к главному. Знакомьтесь с яркими фотоальбомами с выступлениями чирлидерш команд, после чего проходите по ссылкам, указанным в начале и в конце текста, и выбирайте группу поддержки, которая вам понравилась больше!

Выбираем лучшую группу поддержки в Единой лиге ВТБ. Первая пара: «Енисей» — «Автодор»
Эти прекрасные девушки давно заслужили любовь болельщиков. Сейчас же вы можете сделать их чемпионками.

Встречайте девушек из Нижнего Новгорода!

А вот и фотоальбом танцевального коллектива из Краснодара.

Проголосовать можно по данной ссылке.

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