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Выбираем лучшую группу поддержки в Единой лиге ВТБ, фото, «Химки», УНИКС

Выбираем лучшую группу поддержки в Единой лиге ВТБ
Игорь Брагин
Эффектные красавицы — во втором полуфинальном баттле чирлидерш «Химок» и УНИКСа
Определяем команду, которая составит конкуренцию в финале краснодарскому «Локомотиву-Кубань».
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Проголосовать можно по данной ссылке.

Официально сезон Единой лиги ВТБ завершён. Правда, ответов на все актуальные вопросы дано так и не было. Нет окончательной ясности с тем, кто будет признан чемпионом. Не верится, что в турнире, в который клубы вложили столько средств и сил, будет безвластие. Ведь турнирная таблица есть и аргументы представителей «Химок» вполне логичны.

Да, количество сыгранных матчей разное, но у лидера лишь одно поражение. С другой стороны, календарь давал нам надежду на острую концовку «регулярки», в которой «Зенит», ЦСКА и «Локо-Кубань» вполне могли обострить ситуацию до предела. Тот же Краснодар имел все возможности побороться если не за чемпионство, то за вторую строчку. Будем с нетерпением ждать окончательного решения РФБ, а также распределения команд по еврокубковым лигам на следующий сезон.

Волжская страсть и южный темперамент — в полуфинальном баттле чирлидерш Нижний и Краснодар
Эти прекрасные девушки давно заслужили любовь болельщиков. Сейчас же вы можете вывести их в финал.

Но, к счастью, есть у нас ещё одно незавершённое дело. И мы непременно его решим. Да, речь о нашем Кубке групп поддержки российских клубов Единой лиги ВТБ. Осталось два баттла, и мы уже знаем первого финалиста.
Поклонники «Нижнего Новгорода» и «Локомотива-Кубань» устроили самое упорное и захватывающее противостояние. Большую часть времени NN-Girls лидировали. Пусть и с небольшим отрывом. Но дружная «локо»-семья поднажала в последний момент и обеспечила своим Loks место в финале турнира.

Голосование получилось ещё и самым массовым. В нём приняло участие 3606 человек. За краснодарскую дружину свои голоса отдали 57,15% болельщиков.

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За вторую путёвку в финал поборются «Химки» и УНИКС. По ходу сезона команды встречались дважды. На своей площадке химчане не оставили сопернику шансов, победив с разницей в 26 очков. Самыми результативными в составе хозяев были Алексей Швед и Девин Букер, набравшие 24 и 21 очко соответственно.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
109 : 83
УНИКС
Казань, Россия
Химки: Швед - 24, Букер - 21, Гилл - 15, Тимма - 13, Дайр. Бертанс - 10, Моня - 7, Эванс - 6, Карасёв - 5, Зайцев - 3, Йович - 3, Десятников - 2, Вяльцев
УНИКС: Смит - 19, Макколум - 18, Клименко - 11, Колесников - 10, Паульссон - 10, Тайус - 6, Морган - 4, Кощеев - 2, Лиходей - 2, Сергеев - 1, Аношин, Манцарис

На вторую очную встречу в казанском «Баскет-Холле» собралось более 4 тыс. болельщиков. Казанцы после новогодних праздников выглядели очень прилично и дали настоящий бой лидеру сезона. По 20 очков набрали Джамар Смит и Эрик Макколум. На большой перерыв команды ушли с минимальным преимуществом гостей. Но на все 40 минут казанцев не хватило – концовку повернули в свою пользу те же Букер и Швед (оба – по 25 очков).

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 18:30 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
88 : 98
Химки
Химки, Россия
УНИКС: Макколум - 20, Смит - 20, Тайус - 14, Каймакоглу - 11, Уилсон - 11, Колесников - 5, Паульссон - 3, Сергеев - 2, Узинский - 2, Клименко, Кощеев, Лиходей
Химки: Букер - 25, Швед - 25, Тимма - 20, Йеребко - 14, Зайцев - 5, Йович - 3, Вяльцев - 2, Карасёв - 2, Моня - 2, Десятников, Евстигнеев

Теперь к главному. Знакомьтесь с яркими фотоальбомами с выступлениями чирлидерш команд, после чего проходите по ссылкам, указанным в начале и в конце текста, и выбирайте группу поддержки, которая вам понравилась больше!

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Встречайте девушек из «Химок»!

А вот и фотоальбом танцевального коллектива из Казани.

Проголосовать можно по данной ссылке.

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