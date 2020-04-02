Эффектные красавицы — во втором полуфинальном баттле чирлидерш «Химок» и УНИКСа

Проголосовать можно по данной ссылке.

Официально сезон Единой лиги ВТБ завершён. Правда, ответов на все актуальные вопросы дано так и не было. Нет окончательной ясности с тем, кто будет признан чемпионом. Не верится, что в турнире, в который клубы вложили столько средств и сил, будет безвластие. Ведь турнирная таблица есть и аргументы представителей «Химок» вполне логичны.

Да, количество сыгранных матчей разное, но у лидера лишь одно поражение. С другой стороны, календарь давал нам надежду на острую концовку «регулярки», в которой «Зенит», ЦСКА и «Локо-Кубань» вполне могли обострить ситуацию до предела. Тот же Краснодар имел все возможности побороться если не за чемпионство, то за вторую строчку. Будем с нетерпением ждать окончательного решения РФБ, а также распределения команд по еврокубковым лигам на следующий сезон.

Волжская страсть и южный темперамент — в полуфинальном баттле чирлидерш Нижний и Краснодар Эти прекрасные девушки давно заслужили любовь болельщиков. Сейчас же вы можете вывести их в финал.

Но, к счастью, есть у нас ещё одно незавершённое дело. И мы непременно его решим. Да, речь о нашем Кубке групп поддержки российских клубов Единой лиги ВТБ. Осталось два баттла, и мы уже знаем первого финалиста.

Поклонники «Нижнего Новгорода» и «Локомотива-Кубань» устроили самое упорное и захватывающее противостояние. Большую часть времени NN-Girls лидировали. Пусть и с небольшим отрывом. Но дружная «локо»-семья поднажала в последний момент и обеспечила своим Loks место в финале турнира.

Голосование получилось ещё и самым массовым. В нём приняло участие 3606 человек. За краснодарскую дружину свои голоса отдали 57,15% болельщиков.

Миллиардерша, феминистка и любительница потроллить Дрейка. Как живёт дочь владельца «Бакс» Мэллори Эденс не страдает излишней скромностью и готова на всё ради родного клуба. Планы у неё амбициознее некуда.

За вторую путёвку в финал поборются «Химки» и УНИКС. По ходу сезона команды встречались дважды. На своей площадке химчане не оставили сопернику шансов, победив с разницей в 26 очков. Самыми результативными в составе хозяев были Алексей Швед и Девин Букер, набравшие 24 и 21 очко соответственно.

На вторую очную встречу в казанском «Баскет-Холле» собралось более 4 тыс. болельщиков. Казанцы после новогодних праздников выглядели очень прилично и дали настоящий бой лидеру сезона. По 20 очков набрали Джамар Смит и Эрик Макколум. На большой перерыв команды ушли с минимальным преимуществом гостей. Но на все 40 минут казанцев не хватило – концовку повернули в свою пользу те же Букер и Швед (оба – по 25 очков).

Теперь к главному. Знакомьтесь с яркими фотоальбомами с выступлениями чирлидерш команд, после чего проходите по ссылкам, указанным в начале и в конце текста, и выбирайте группу поддержки, которая вам понравилась больше!

Утончённая и талантливая. Лера — звезда студенческого баскетбола Пономаренко подавала большие надежды, но профессиональному спорту предпочла образование.

Встречайте девушек из «Химок»!

А вот и фотоальбом танцевального коллектива из Казани.

Проголосовать можно по данной ссылке.

Звезда спорта выложил в Сеть видео секса с волейболисткой. Почему? Разумеется, он сразу попал в новостные тренды.