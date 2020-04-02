«Наш тренер сошёл с ума!» История удивительной победы сборной СССР на ЧМ. Видео

Кубок мира 1986 года в Испании запомнился одним из самых напряженных полуфиналов в истории турнира. Сборная СССР совершила эпический камбэк в игре с грозной Югославией.

На Кубке мира 1986 года сыграло рекордное количество участников – 24. ФИБА решила привлечь больше внимания к баскетболу по всему миру. Количество матчей на мировом первенстве увеличилось. В конечном счете в полуфинал пробились СССР, Югославия, США и Бразилия.

Американцы не испытали проблем во встрече с Бразилией (96:80) и первыми вышли в финал. Бразильцев не спасла даже фантастическая игра Оскара Шмидта, настрелявшего 43 очка. Во втором поединке между СССР и Югославией интриги было куда больше. Мало того, что югославы привезли очень солидный состав, так ещё и исторически сложные взаимоотношения подливали масла в огонь. Принципиальным эта игра была в первую очередь для балканской команды.

3 секунды, за которые Белов отнял золото Олимпиады у непобедимой сборной США История яркой и трагической жизни баскетболиста, исполнившего один из самых важных бросков в истории отечественного баскетбола.

Советскую сборную возглавлял Владимир Обухов. В состав входили Сергей Тараканов, Валерий Тихоненко, Владимир Ткаченко (ЦСКА), Тийт Сокк («Динамо» Москва), Александр Белостенный, Александр Волков («Строитель»), Римас Куртинайтис, Арвидас Сабонис, Вальдемарас Хомичюс («Жальгирис»), Валдис Валтерс, Андрис Екабонс (ВЭФ) и Сергей Гришаев («Спартак» Ленинград). Югославия полагалась на Дражена Петровича, Владе Диваца, Стойко Вранковича и Дражена Далипагича, хотя сильных ролевиков тоже хватало.



Игра изобиловала жёсткими единоборствами, время от времени на площадке случались стычки. В концовку Югославия зашла с комфортным преимуществом +9, после точного двухочкового попадания Диваца за 51 секунду до сирены. Некоторые болельщики поспешили покинуть места на трибунах мадридской арены «Паласио Депортес де ла Комунидад», тем самым лишив себя возможности наблюдать выдающееся зрелище. Пока Владе праздновал свой успех, советские баскетболисты провели быструю атаку, завершившуюся точным трёхочковым Сабониса – 79:85.

Бросок с центра поля, обрушивший великий «Жальгирис» Сабониса Судьи пытались спасти легендарный литовский клуб, но финал сенсационно выиграл киевский «Строитель».

Дальше события развивались ещё более стремительно. Югославы ввели мяч в игру из-под щита, адресатом оказался Радовина. Вальдемарас Хомичус включил прессинг и сумел выбить мяч из рук Зорана. Снаряд оказался в руках Валерия Тихоненко, который незамедлительно реализовал ещё один бросок из-за дуги. За 8 секунды команда Обухова отыграла 6 очков.

Югославы начали паниковать и ни одной результативной атаки провести не сумели. За 10 секунд до сирены Дивац на ровном месте совершил потерю. Сейчас это нарушение обозначают как пробежка, в те годы это было двойное ведение. Детская ошибка в центре площадки. Мяч получил Валтерс и через пять секунд забил спасительный трёхочковый – 85:85. Югославы уже не имели времени вырваться вперёд и успели лишь совершить сумбурный дальний бросок.

«Дивац в розыгрыше! Тренер Чосич сошёл с ума, оставив на площадке самого молодого игрока сборной, тем более центрового, когда было важно просто подержать мяч в концовке. Куда делись братья Петровичи...», — писали центральные спортивные СМИ Югославии.

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В овертайме тоже была нервная игра с обилием брака и нервозности. Команды на двоих набрали всего 11 очков за 5 минут. Советские баскетболисты оказались более хладнокровными в самый решающий момент. На предпоследней минуте Дражен Петрович сплоховал на линии штрафных, в то время как Арвидас Сабонис дважды был точен – 91:90. Сборная СССР вышла в финал, где её уже ждали Соединённые Штаты Америки.

После этого матча в сборной СССР все были героями. А вот в стане соперника был парень, которого одна ошибка могла сломать навсегда. И это Владе Дивац, который допустил ту роковую ошибку. Это сегодня мы знаем его как звезду баскетбола первой величины, признанную по обе стороны Океана. А тогда ему было очень тяжело…

«Это всё ещё самый неприятный момент в моей карьере, хотя прошло уже много лет. Я стал главным врагом государства. Не самое лучшие начало карьеры в сборной (Дивацу на тот момент было всего 18 лет). Должен подчеркнуть, что главный тренер Крешимир Чосич и его помощник Душан Ивкович очень помогли мне сохранить рассудок в те дни. Я хотел покинуть страну, уйти с баскетбольной площадки. Они заверили меня, что такие моменты могут случиться с кем угодно и у всех бывают трудности в начале карьеры. Это звучало как банальное утешение. Мне тогда так показалось. Сейчас я более трезво смотрю на этот период и понимаю, насколько их поддержка была важна для меня», — заявил Дивац.

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