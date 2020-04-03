Ким Чен Ын переделал правила баскетбола. Теперь там есть 8-очковый бросок

На земле до сих пор существует несколько тоталитарных государств. Мы мало что знаем о жизни в них, зато прекрасно осведомлены о пристрастиях правителей. Один пример – Туркменистан. Президент республики Гурбангулы Бердымухаммедов демонстрирует просто чудеса разносторонней спортивной подготовки. Он и раллист-чемпион, и замечательный боулингист, конник и т.д. И везде на первых ролях.

Второй такой же яркий персонаж – правитель КНДР Ким Чен Ын. Он также неравнодушен к спорту, но себя в качестве атлета на первый план не выставляет. Зато вмешивается буквально во всё. И особенно нежные чувства лидер нации испытывается к баскетболу. Через эту любовь он даже сдружился с пятикратным чемпионом НБА Деннисом Родманом. Ну да, а с кем, если не со столь яркой и фриковатой личностью, дружить лидеру Северной Кореи?

Бывший напарник Майкла Джордана по приглашению Ына побывал в Пхеньяне и очень лестно высказался о своём новом друге. «Этот парень хочет ездить по миру. Он хочет прилететь в США, наслаждаться жизнью. И он хочет, чтобы жизнью наслаждался его народ. Он любит американцев, хочет слетать в США… Он действительно хочет прилететь и посмотреть баскетбольный матч», — утверждает Родман.

Насчёт заботы Кима о своём народе, эти слова пусть оценивает сам народ, а вот что касается баскетбола, здесь его деятельность весьма любопытна. Чтобы сделать игру более интересной, по его представлениям о реальности, он не дрогнувшей рукой в 2013 году переписал её правила. Для обычного болельщика они местами будут выглядеть смешно, местами странно, а где-то – диковато. Судите сами.

За данк в чемпионате КНДР засчитывается три очка

Данки однозначно самая зрелищная часть баскетбола, поэтому в КНДР решили вознаградить игроков за то, что они сотворили красочный момент. Побочным эффектом этого правила является тот факт, что защита соперников часто идёт на откровенную грубость под кольцом, чтобы соперник не вколотил сверху. Три очка за данк несут с собой дополнительный риск получения травмы для лучших данкеров. Логично, почему ни одна другая профессиональная лига в мире не применяет это правило. Хотя если представить, что такое нововведение примут в НБА, то игроки вроде Зака Лавина, Аарона Гордона и Блэйка Гриффина стали бы более ценными.

За неточный штрафной бросок снимается одно очко

Классические центровые современной НБА Деандре Джордан, Андре Драммонд и Дуайт Ховард точно не были бы в восторге от этого правила. Да, они набирают много очков за счёт данков, которые в КНДР оцениваются в три балла. Но Джордан, Драммонд и Ховард ужасно исполняют штрафные. Деандре и Андре показывают точность с линии менее 50% за карьеру, а Дуайт едва осиливает 50%. Оппоненты просто фолили бы на них при каждом получении мяча вблизи краски.

Ранее в НБА была распространена тактика Hack-a-Shaq, когда соперники намеренно фолили на неудержимом центровом Шакиле О’Ниле, зная его слабость с линии штрафных (52,7% точности за карьеру). В КНДР на Шаке нарушали бы правила на порядок чаще. Не факт, что сверхдоминирующий «большой» стал бы легендой, играй НБА по северокорейским правилам баскетбола. Главные кандидаты на MVP нынешнего сезона Яннис Адетокунбо и Леброн Джеймс тоже не очень хороши с линии. У обоих точность штрафных менее 70% в кампании-2019/2020.

Правила Ким Чен Ына им точно не подходят, даже если учесть большое количество исполняемых данков. К тому же Джеймс и Адетокунбо не лучшим образом действуют на периметре, особенно Яннис. В Северной Корее это тоже очень важный аспект.



Что интересно, Деннис Родман однозначно не хотел бы играть по правилам своего друга Ким Чен Ына. Родман реализовал всего лишь 58,4% штрафных за свою карьеру в НБА.

Если мяч не касается дужки кольца при попадании из-за дуги, засчитывается четыре очка

А вот правило четырёхочкового броска в КНДР выглядит любопытно. Там решили наградить снайперов за красивое чистое попадание, когда мяч филигранно заходит в сетку без касания дужки. В НБА уже несколько лет ходят разговоры о целесообразности четырёхочкового броска. Как минимум такой формат думали опробовать на Матче звёзд, но пока к столь радикальным мерам не пришли. Лига всё равно делает акцент на периметр стремительно растущими темпами, но в этом плане КНДР ушла далеко вперёд от планеты всей.

Снайперы вроде Стефена Карри, Клэя Томпсона и Кайла Корвера преуспели бы в игре по правилам Кима. Да и лидер «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден тоже. Джеймс часто мажет из-за дуги, но он исполняет огромное количество попыток. Что-нибудь да залетит чисто. А если нет, Хардену нет равных в умении рисовать контакт и становиться на линию штрафных. Штрафные Борода реализует уверенно (86,1%), так что отнимать баллы у своей команды слишком часто не будет.

Попадания с игры в последние три минуты матча приносят восемь очков

Это правило выглядит максимально безумным. В НБА с такими правилами главные суперзвёзды играли бы на порядок меньше минут, отсиживаясь на скамейке значительную часть матч, сохраняя как можно больше свежести на концовку. Восемь очков вместо двух за любое попадание с игры в клатче делают практически бесполезными первые 37 минут баскетбольного поединка.



Можно вчистую провалить первые 37 минут, а затем ликвидировать всё отставание двумя-тремя точными бросками в концовке. С одной стороны, последние минуты в чемпионате КНДР увлекательнее некуда. Интрига присутствует всегда, даже если кто-то проигрывает более 20 очков. При этом в данном правиле сложно найти объективность по отношению к лидирующей команде, которая на протяжении почти всей игры трудилась для выстраивания преимущества в счёте.

«Я породил монстра». Откуда взялась тактика Hack-a-Shaq Игроки, тренеры и судьи — о матче между «Далласом» и «Чикаго» 29 декабря 1997 года, когда миру впервые явилась тактика Hack-a-Shaq.