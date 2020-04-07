Легендарный серб Дивац сорвался после победы над СССР. И стал для лучшего друга предателем

Владе Дивац — бывший звёздный югославский и сербский центровой, а ныне генеральный менеджер клуба НБА «Сакраменто Кингз». Игровая карьера Диваца в целом получилась более чем успешной, хотя начало однозначно не задалось. На чемпионате мира 1986 года в Испании 18-летний Владе дебютировал за сборную Югославии.

Перспективному парню доверили пребывание на площадке на последних секундах напряжённого полуфинального поединка против СССР (90:91 ОТ). Югославы растеряли +9 очков преимущества менее чем за минуту до конца основного времени, плюс мазали свободные броски с линии штрафных в овертайме.

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Винить только одного Диваца в этой осечке — верх необъективности. Однако болельщикам запоминаются только вопиющие ошибки. Именно такой фейл было суждено совершить Дивацу в игре против СССР. Двойное ведение в решающем владении, потеря, полученный трёхочковый в ответ и переход игры в овертайм. Уже никого не волновало, что югославы тактически проиграли клатч, в частности не совершали умышленные фолы при солидном преимуществе и действовали слишком трусливо в атаке. Именно Владе потерял мяч, что сделало юного парня главным врагом государства.

«Это самый неприятный момент в моей карьере, хотя прошло уже много лет. Я стал главным врагом государства. Не лучшее начало карьеры в сборной (Дивацу на тот момент было всего 18 лет. — Прим. ред.). Должен подчеркнуть, что главный тренер Крешимир Чосич и его помощник Душан Ивкович очень помогли мне сохранить рассудок в те дни. Я хотел покинуть страну, уйти с баскетбольной площадки. Они заверили меня, что такие моменты могут случиться с кем угодно и у всех бывают трудности в начале карьеры. Это звучало как банальное утешение. Мне тогда так показалось. Сейчас я более трезво смотрю на этот период и понимаю, насколько их поддержка была важна для меня», — заявил Дивац.

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Владе оправился от этого удара и через три года стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс». Дивац — один из первопроходцев в НБА, открывший лигу для баскетболистов из Европы. Однако начало 1990-х ознаменовалось для него ещё одним непростым моментом, на этот раз не связанным с баскетбольной площадкой. Югославия вошла в период полураспада. Хорватия, Босния и Словения наметили курс на обретение независимости. Дивац непросто переживал этот момент.



На чемпионате мира 1990 года Дивац имел неосторожность выхватить хорватский флаг из рук болельщика. Тогда он ещё не знал, что худшее впереди. В 1991 году в Хорватии началась война с сербами, которая длилась четыре года.



Вот что было 30 лет назад в далёкой Аргентине.

Сборная Югославии в финале чемпионата мира уверенно побеждает СССР — 92:72. Большая победа для страны, внутри которой всё совсем неспокойно. Кто бы мог подумать, что большой спортивный успех за одну секунду способен уйти в тень, позволив политике затмить его.



Одна из звёзд той сборной Югославии — центровой Владе Дивац. После финальной сирены перед ним возникает толпа людей, а в руках одного из болельщиков большой флаг Хорватии, которая на тот момент ещё не обрела независимость.

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Дивац — серб по национальности — решительно выхватил флаг и кинул его на паркет. У болельщика не было шансов выиграть этот спор у гиганта. Этот поступок дорого обошёлся Дивацу, которого до сих пор в Хорватии называют одним словом — «предатель».



Владе объяснил свой жест желанием показать, что это была не победа хорватов, а победа всей единой Югославии. Но его слова никто не хотел слушать. Даже его самый близкий друг, которого он называл братом, — Дражен Петрович.



Петрович был старше, но близко дружил с Дивацом. Их дружба выходила далеко за пределы площадки, и Дивац не мог не знать, насколько сильно боролся его друг за независимость Хорватии.



В Югославии историю раздули до невероятных размеров. Друзья перестали общаться. Петрович избегал общения с Дивацом: менял номера, не брал трубку. Конечно, начавшаяся в 1991 году гражданская война лишь добавила масла в огонь. В ней погибло более 10 тысяч человек и одна большая дружба между баскетболистами.



Ещё одна легенда хорватской сборной и НБА Тони Кукоч также не стал помогать Дивацу.



«Я не стану тебе помогать мириться с Драженом. И вообще, пока у нас война и люди в моём родном Сплите живут без электричества и воды, нам не о чем больше разговаривать», — говорил Кукоч.

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По словам Диваца, он болел за хорватов на Олимпиаде в Барселоне и был горд за Дражена, выступавшего уже за свою сборную. Тогда никто не знал, что карьера звёздного Петровича закончится уже через год в ужасной автокатастрофе.



Дивац не решился ехать на похороны друга. Его тогда действительно ненавидели в Хорватии, и он опасался за свою жизнь. Правда, через много лет он будет сожалеть о своём решении. А мама Дражена скажет, что её сын любил Диваца больше, чем её.



Случиться нечто подобное может и в новейшей истории. Чемпионат Европы 2015 года. Испанцы всё так же одни из главных претендентов на победу, собрав традиционно мощный состав на всех позициях: Руди Фернандес, Серхио Юль, Серхио Родригес, Фернандо Сан-Эметерио. Главная звезда сборной — Пау Газоль, переживающий вторую (или даже третью?) молодость.



В национальной команде Испании тогда впервые появился Никола Миротич. Воспитанник «Реала» получил испанское гражданство и выступал за страну на юношеских турнира, хотя родился он в Подгорице. Именно 24-летнему (на то время) дебютанту сборной суждено было стать одним из главных действующих лиц в начале турнира.

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В своём дебютном матче Испания проиграла Сербии, а болельщики последних не скрывали своего отношения к Миротичу, выкрикивая оскорбления с трибун. Никола отметился дабл-даблом (10 очков + 10 подборов), но разница в счёте всё равно была двузначной — 70:80.



Понятно, что проигрыши не входили в планы испанцев, приехавших на Евробаскет за победой. Тем ещё более эмоциональным стало для них поражение от Италии в своей третьей игре на турнире. Тройка Белинелли-Галлинари-Барньяни была в ударе (74 очка в сумме). Итальянцы победили в перестрелке 105:98, но главные события развернулись после финальной сирены.

Испанская команда направлялась в подтрибунное помещение, а перед лицом Миротича возник сербский флаг, который по мере приближения игрока начал опускаться прямо в лицо. Здоровенному баскетболисту не составило труда за секунду оторвать кусок ткани.

ВИДЕО

Миротич быстро осознал всю степень опасности своего поступка. Испанцы оперативно подготовили пресс-релиз, где как могли попытались снять ответственность с игрока, сделав упор на мимолётность инцидента.



«Разрывать сербский флаг неприемлемо вне зависимости от ситуации. Просмотрев видеозапись, мы пришли к выводу, что Миротич не видел, что это был за флаг, и вообще не понимал в тот момент, что именно делает. Его объяснения и извинения были искренними», — говорилось в официальном заявлении.

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Быстро отреагировал и сам игрок, написав в «Твиттере» следующее:



«Я глубоко сожалею о своём поступке. Я не видел, что это был флаг, тем более что он был сербский. Из-за напряжённого матча я смотрел вниз, когда уходил в раздевалку, и вдруг почувствовал что-то на своём лице. Я бы никогда не проявил неуважения к любым символам», — написал баскетболист.



Миротичу откровенно повезло. Сербская федерация баскетбола поверила ему и поставила точку в зарождающемся конфликте. К счастью, никто извне не стал «разжигать».



«На видео отчётливо видно, что Миротич смотрел вниз и не видел, что порвал сербский флаг. Его объяснения и извинения искренни. Мы планируем сосредоточиться на играх и выполнении нашей задачи — завоевать медали и отобраться для участия в олимпийском отборочном турнире», — говорилось в официальном заявлении.

Распад Югославии — крайне болезненный момент для сербов. У хорватов, боснийцев, черногорцев, словенцев иное мнение на этот счёт. Но факт остаётся фактом — некогда близкие друзья-спортсмены (и народы в целом) стали врагами на долгие годы. Дивац поссорился с Петровичем. Отголоски распада страны в некотором роде сказываются на Владе до сих пор. На драфте НБА 2018 года генеральный менеджер «Сакраменто» под вторым номером выбрал американца Марвина Бэгли и обошёл стороной на порядок более многообещающего Луку Дончича. Диваца критикуют за это решение до сих пор. Одной из причин называют личную неприязнь к Саше Дончичу, отцу Луки.



К тому же Дончич — словенец по национальности. Ещё одно непростое напоминание о распаде страны. «В Луке Дончиче есть немного Тони Кукоча, немного Ману Джинобили, немного Дражена Петровича», — так характеризовал своего подопечного главный тренер «Далласа» Рик Карлайл. Возможно, Дивац действительно видел некоторые черты Петровича и Кукоча в Дончиче, поэтому избежал выбора Луки на драфте. Как бы то ни было, можно не сомневаться, что Владе Дивац до сих пор не отпустил распад Югославии, и это сказывается в том числе и на его баскетбольной деятельности.

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