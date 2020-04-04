Страстные и обаятельные красавицы – в финальном баттле чирлидерш Единой лиги

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Как же скоротечен оказался наш турнир. Казалось, только вчера мы затеяли Кубок групп поддержки российских клубов Единой лиги ВТБ, а на носу – финал. Две недели пролетели незаметно. Вот что бывает, когда нет вообще никакого спорта. «Чемпионат» рад, что сумел хоть частично вернуть поклонникам баскетбола эмоции от ощущения соревновательной составляющей.

Яркая акробатика и красота на паркете — в баттле чирлидерш ЦСКА и «Нижнего Новгорода» Красотки из Краснодара и Казани уже в полуфинале. В третьем четвертьфинале Кубка: «армейцы» и нижегородцы. Голосуем!

За это время мы узнали, что сезон в лиге продолжен не будет, понаблюдали пикировку представителей ЦСКА и «Химок» на тему того, должен или нет определяться чемпион и по каким критериям это нужно делать. Ну и благодарим вас, наших дорогих читателей за то, что поддержали нашу затею и красавиц, которые на протяжении всего этого, пусть и неполного сезона, дарили нам красоту во время матчей «регулярки».

Выбираем лучшую группу поддержки в Единой лиге ВТБ. Первая пара: «Енисей» — «Автодор» Эти прекрасные девушки давно заслужили любовь болельщиков. Сейчас же вы можете сделать их чемпионками.

Перед финальным этапом хочется отметить, что в Подмосковье своих девчат не бросают. Оба отборочных баттла были выиграны в одну калитку, как говорят спортсмены. Удивительно, но в противостоянии с пермскими красотками, за казанскую группу поддержки проголосовало практически столько же болельщиков, сколько за «Химки» в баттле с УНИКСом. Откуда такая пассивность? Неужели в Татарстане перебои с интернетом? Или более гуманный режим самоизоляции?

Эффектные красавицы — во втором полуфинальном баттле чирлидерш «Химок» и УНИКСа Определяем команду, которая составит конкуренцию в финале краснодарскому «Локомотиву-Кубань».

На Кубани с самоизоляцией всё очень строго. Пропуска на автомобили, штрафы для тех, кто без причины слоняется по улицам и опломбированные детские площадки. Да и вообще, локо-семья всегда готова поддержать своих. Думается, что финал должен получиться ярким и запоминающимся.

Тимма и Седокова завели «инстаграм» своему щенку. У милого малыша уже тысячи подписчиков Его привезли из Лос-Анджелеса и назвали в честь Коби Брайанта.

«Локсы» при невероятной активности болельщиков легко прошли санкт-петербургский «Зенит», а в полуфинале в напряжённой борьбе на финишной прямой голосования одержали победу над NN-Girls. Все, кто следил за тем противостоянием могут подтвердить, насколько это было напряжённо.

Эффектные поддержки и лучезарные улыбки — в баттле чирлидерш «Локо-Кубань» и «Зенита» Девушки из УНИКСа — первые полуфиналистки. Во втором четвертьфинале Кубка: Краснодар и Санкт-Петербурга. Голосуем!

Ну и сейчас, когда до титула осталось все-ничего, обе команды ожидают от болельщиков максимальной активности. Что же касается досрочно завершившегося чемпионата Единой лиги ВТБ, то команды успели встретиться лишь однажды. Но эту встречу запомнили не только болельщики из Подмосковья и Краснодара, но и все поклонники российского баскетбола.

«Химки» прошлись катком по «регулярке», потерпев лишь одно поражение. И нанесли им его подопечные Евгения Пашутина. Причём случилось это именно в Химках. Для краснодарской команды эта победа была второй, всего же их триумфальная серия после назначения старого-нового тренера продлилась 8 матчей. В Химках дружина из Кубани показала настоящую командную работу – 10 очков и более набрали сразу 6 игроков.

«Локо» остановил «Химки». Пашутин пришёл в команду, с которой может свернуть горы! Швед установил клубный рекорд, был максимально хорош, но краснодарцы сохранили больше сил на концовку.

С огромным интересом ожидалось ответное противостояние этих дружин. Финишный отрезок у «Химок» был не самым простым и первое место не было им гарантировано, кстати. Но с наибольшей вероятностью заключительный (по первоначальному календарю) матч регулярного сезона мог принести «Локомотиву» второе место и преимущество домашней площадки вплоть до полуфинала.

Утончённая и талантливая. Лера — звезда студенческого баскетбола Пономаренко подавала большие надежды, но профессиональному спорту предпочла образование.

Эх, какой сезон мы потеряли… Но шанс получить те самые эмоции, которые нам даёт игра любимой команды, у вас, дорогие наши болельщики, есть! Проходите по ссылкам, которые указаны в начале и конце этого материала, и голосуйте за свою любимую команду. Если же у вас нет личных предпочтений в этом баттле, посмотрите альбомы групп поддержки «Химок» и «Локомотива-Кубань» и всё равно проголосуйте сердцем. Девушки этого достойны!

Самые яркие фото выступлений чирлидерш в Евролиге. Выбираем лучшее Мы уже скучаем по этим красавицам из групп поддержки ЦСКА и «Химок».

Встречайте первых финалисток – «Локс»!

А вот яркие образы и запоминающиеся костюмы девушек из Подмосковья!

Проголосовать за понравившуюся команду можно по данной ссылке.