Берия требовал сменить национальность ради Олимпиады. Трагическая история чеченца Ахтаева

Увайс Ахтаев по прозвищу Вася Чечен — советский баскетболист, который известен огромным ростом (236 см). Карьера его была недолгой. Он 10 лет отыграл в команде «Буревестник» (Алма-Ата) в 1947—1957 годах. Никаких значимых титулов и достижений не завоевал, но габариты Ахтаева делали его по-настоящему полезным для команды. Великана обожали болельщики. Увайс внёс огромный вклад в популяризацию баскетбола в Казахстане. После завершения карьеры работал тренером баскетбольных мужской и женской сборных команд Чечено-Ингушетии.

Огромный рост несёт с собой побочные неприятные последствия в виде различных проблем со здоровьем. Баскетбольные гиганты редко доживают до почтенного возраста. Самый высокий игрок в истории НБА Мануте Бол (231 см) умер в 47 лет. Советский центровой Александр Сизоненко (245 см) прожил всего 52 года. Ливиец Сулейман Али Нашнуш (245 см) ушёл из жизни в 47 лет. Увайс Ахтаев скончался в те же 47 лет.

Ахтаев родился 26 декабря 1930 года в селе Вашендарой Шатойского района Чечено-Ингушской АССР. В 13 лет был депортирован в Караганду (Казахстан). В детстве Ахтаев не особо выделялся среди сверстников, но в подростковом возрасте начал стремительно расти. На момент депортации у парня уже был рост около двух метров.

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Чеченцам и ингушам пришлось непросто после высылки. Многие люди умирали от голода. Для выживания доводилось прибегать к воровству. Однажды Увайса поймала милиция. Сотрудники органов удивились, как 14-летний юнец нёс столько дров, на сколько простому человеку хватило бы не менее четырёх ходок. Один из милиционеров оказался заядлым спортсменом. Он решил не наказывать Ахтаева и отвёл его в спортивную секцию. Увайс не сразу пришёл к занятию баскетболом. Летом 1946 года он участвовал в Спартакиаде во Львове в дисциплине «метание диска».

Затем в Москве соревновался в турнире по вольной борьбе. Также пробовал себя в боксе, толкании ядра и других видах спорта, пока его не заметил тренер по баскетболу Исаак Копелевич. Ахтаев перебрался в Алма-Ату. В 1947 году начался его карьерный путь в местной баскетбольной команде «Буревестник» (Алма-Ата). Ахтаев и его товарищ по команде Арменак Алачачян сделали баскетбол самым популярным видом спорта в ту эпоху. Ахтаев считался самым высоким игроком в мире. Впервые в СССР он стал забивать данки и отдавать передачи через всю площадку. Такой стиль игры не мог не вызывать симпатию окружающих.

Чеченский гигант, баскетболист Увайса Ахтаев Фото: скрин с видео

Советские арены не вмещали всех желающих, поскольку множество людей хотели посмотреть на игру Чечена. Ахтаев даже не мог спокойно поесть в ресторане, поскольку к нему постоянно подходили какие-то заинтересованные люди. Говорят, что гигант выпивал около 15 литров жидкости в день. Точный все Ахтаева неизвестен, но различные источники указывают диапазон 160-200 кг. Передвигаться с такими габаритами по площадке непросто. Да и вообще заниматься спортом при столь аномальном росте — рискованное для здоровья дело. Ахтаев мог бы пойти по-другому пути. Он получил предложение сыграть Гулливера, но ответил отказом, поскольку съёмки совпадали с датами баскетбольных турниров, в которых он принимал участие…

Ахтаева отмечали не только простые болельщики, но и специалисты высшего уровня. Легендарный советский тренер Александр Гомельский писал следующее о центровом:

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«Ахтаев был мягок с мячом, даже ласков с ним. Вася действительно играл. И не надо думать, что Ахтаев был ограниченным в игровом плане человеком. Отнюдь! Конечно, в первую очередь он использовал свой рост и старался забить, вернее, вколотить, мяч в корзину. Но у него был и неплохо поставленный бросок, особенно со штрафных. Прекрасно играл в защите, ставя такую «крышу», что выбраться из-под неё было неимоверно трудно. Это был умный, смышлёный игрок, любящий, чувствовавший и понимающий баскетбол».

Ходят различные истории о том, как соперники пытались сдержать Васю Чечена. Взбирались на спину одноклубников, чтобы сравняться с Ахтаевым в росте, щекотали его во время игры. Говорят, что однажды баскетболист СКА (Ленинград) пришёл играть в карты с игроками «Буревестника» и специально затягивал этой действо до шести утра, чтобы Ахтаев не смог нормально выступить на площадке. Как-то раз соперники украли форму и обувь Ахтаева. Чечену пришлось выйти на игру в обыкновенной домашней майке, семейных трусах и ботинках, у которых оторваны каблуки. Стоит учитывать, что форму и обувь Ахтаеву было не так просто найти, учитывая его рост. Он носил ботинки 58 размера.

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Главный карьерным успехом Ахтаева стала первая летняя Спартакиада народов СССР 1956 года. Он представлял сборную Казахстана, которая не особо котировалась и считалась аутсайдером. Но дуэт Ахтаева и Алачачяна сотворил сенсацию. В предварительном раунде казахи одолели сильные сборные Москвы, Ленинграда и Украины. Хотя в финальной стадии оппоненты сумели «прочитать» игру лидеров Казахстана. Тем не менее итоговое пятое место — очень даже солидный результат для команды во главе с 236-сантиметровым гигантом.

Ахтаева включали в состав сборной СССР, но сыграть за национальную команду страны ему не удалось. Сказывалась биография, а именно депортация в Казахстан в раннем возрасте. Перед Олимпиадой-1952 в Хельсинки Член Политбюро ЦК КПСС Лаврентий Берия выставил жесткий ультиматум. Ахтаев должен был сменить имя и национальность, чтобы выступать в форме сборной СССР.

Ответ Увайсара был таким: «Если всё это достаётся путем предательства, то ничего мне не надо. Фамилия моя, данная моими родителями, мне нравится, а национальность у меня от Всевышнего Аллаха. Ни то, ни другое менять я не буду. Если я нужен стране таким, какой есть, я готов, не жалея сил и здоровья, достигать спортивных высот на любом уровне…».

Александр Гомельский в итоге не смог включить Ахтаева и в состав сборной на Олимпиаду 1956 года, когда в Советском Союзе началась хрущёвская оттепель после тяжёлых сталинских времён. По этому поводу Гомельский позже заявил: «Если бы Ахтаева пускали на международные соревнования, мы давно были бы чемпионами мира».

Увайса Ахтаев (в центре) Фото: turkaramamotoru.com

Увайсар завершил игровую карьеру в 1957 году, когда у него обнаружили сахарный диабет. Через пару лет он смог вернуться в Грозный, где работал старшим тренером мужской и женской сборных Чечено-Ингушетии. Он выиграл Кубок Северного Кавказа и Закавказья с мужской командой, а женский коллектив вывел в Первую лигу чемпионата СССР. В 1973 году Увайс Мажидович сломал ногу, что вынудило его прекратить тренерскую деятельность. Проблемы с ногой мучили его до конца жизни. Ахтаев скончался 12 июня 1978 года.

Перед смертью Увайс Мажидович попросил, чтобы его могила была неприметной.



«При жизни люди очень досаждали, глазея на меня. Не хочу, чтобы это продолжалось и после моей смерти», — утверждал Чечен.



Пожелание Ахтаева было выполнено. Сейчас только самые близкие люди знают, где находится его могила. У Ахтаева осталась жена Тамара. Детей у них не было, а приёмного ребёнка взять не удалось.



Увайс Ахтаев — человек огромной силы воли, который сумел выжить в очень непростую эпоху и достойно справиться со всеми жизненными испытаниями. В родных местах чтят центрового-гиганта. В 1978—1990 годах в Грозном проводился Всесоюзный турнир памяти Ахтаева. В 2013 году писатель Саид Бицоев издал книгу «Гигант баскетбола. Триумф и трагедия Увайса Ахтаева». 12 сентября 2017 года в Грозном состоялось открытие дворца волейбола имени Увайса Ахтаева.

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