«Как сортировать иностранный мусор». Легионеры из США чувствуют себя в Китае как животные

Коронавирус остановил спортивные соревнования по всему миру. Как известно, эту напасть обнаружили в Китае. В Поднебесной вроде как первыми более-менее справились с эпидемией. 6 апреля власти разрешили выезд из Уханя, места, откуда и начала распространяться пандемия. Жители этого города 76 дней находились в жёсткой изоляции.

Официально Китай рапортует о значительных успехах в борьбе с заразой. И если и выявляются новые случаи заражения, то вина переносится на приезжающих в Поднебесную иностранцев. И тут действия властей расходится с их же логикой. Ведь спортивные чиновники, решившие возобновить баскетбольный чемпионат в конце апрели, едва ли не силой сгоняли в Китай американских легионеров, часть из которых имеет опыт игры в НБА.



Протест спортсменов был подавлен угрозой дисквалификаций и трёхлетнего бана для агентов. Китайский рынок слишком выгоден, чтобы не подчиниться. В планах было разбить 20 команд на две группы и провести турнир в двух городах. При этом матчи планировалось проводить без зрителей. В НБА, к слову, внимательно следили за ситуацией, рассматривая её ролевой моделью для себя. Игроки под давлением вернулись и тут же сели на 14-дневный карантин. Что получается в итоге? Китайцы дважды создали иллюзию безопасности проведения матчей, а затем закрыли границы и перенесли возобновление сезона не неопределённый срок.



А в страну между тем вернулись такие известные исполнители, как Джереми Лин, Тай Лоусон, Донатас Мотеюнас, Сонни Уимс, Кайл Фогг, Пух Джетер, Марко Тодорович, Антонио Блэкни и Экпе Удох. Экс-защитник «Сакраменто Кингз» Пух Джетер стал одним из первых баскетболистов, кто отбыл 14-дневную самоизоляцию. Свои «яркие» впечатления он описал в комментарии изданию Slam Online.



«Мой карантин длился с 18 марта по 1 апреля. После карантина чувствовал себя псом в машине, который высовывает язык из окна. Когда приезжал в Китай, не было намёков на то, что сезон отменят. Я знаю, что у китайцев запланирована встреча 20 апреля, чтобы обсудить будущее чемпионата. Сейчас распространяется информация, что мы должны начать играть в мае. Я говорил местным ребятам, что мы ни за что не сможем проводить по четыре игры в неделю с 15 апреля, как они планировали изначально. Нужен месяц тренировок, чтобы подготовиться и полноценно вернуться в игру.



Я принял решение вернуться в Китай. Главное, чтобы я не застрял здесь. Это самая большая проблема для игроков, которые находятся в Китае. Единственное, чего мне не хватает, — общения с женой и двумя детьми. Мне бы хотелось быть с ними. Сейчас сезон перенесён на май, но я не знаю, как они собираются играть. К тому времени ситуация точно нормализуется? Будут ли команды играть в своих городах, но без зрителей? Я не понимаю, как это будет происходить», – отметил Джетер.

Сами же китайцы на днях влипли в расистский скандал. Одно из местных изданий опубликовало комикс с красноречивым названием «Иллюстрированное руководство по сортировке иностранного мусора». По сюжету провинившихся иностранных граждан распределяют по мусорным бакам в зависимости от серьёзности их проступка.



«Руководство» начинается с того, что сотрудник противоэпидемиологической службы в защитном костюме утверждает: «Борьба с эпидемией ещё не окончена. Кто бы мог подумать, что придётся делать сортировку иностранного мусора!».

Далее следует серия иллюстраций из 9 эпизодов. На них сознательные китайцы тащат иностранцев в мусорные баки, которые отсортированы по категориям (сухие, влажные, опасные и не поддающиеся переработке отходы). Сотрудник санитарной службы в белом спрашивает: «Дружище, что случилось?». В ответ слышит о каких-то нарушениях иностранца и одобрительно отвечает: «Совсем неблагодарные. На добро отвечают злом. Сердце заплыло свиным жиром. Будем считать, что это влажный мусор». Затем порядочный гражданин Поднебесной бросает иностранца в зелёный мусорный бак — к влажным отходам.



Иностранец возражает: «У меня есть свобода дышать…». На что получает струю антисептика из шланга и слышит в ответ: «Соблюдение правил ношения маски как раз и позволит всем как можно скорее дышать свободно! Не хочешь носить маску — вали к себе домой».



«Отбросом первого класса» называют иностранца, который не соблюдал карантин, начал приставать к китаянкам, выманивать у них деньги и склонять к сексуальным отношениям. «Убирайся со своими свободными отношениями куда подальше», — говорит ему санитар перед отправкой в мусорный бак.



Интересно, что в одном из случаев в сюжете комикса представлен чернокожий баскетбольный тренер. Иностранец шумит в отеле во время карантина, заказывает еду в три часа ночи и требует от волонтеров быстрой доставки. Тренера отправляют в контейнер с перерабатываемыми отходами, чтобы он «исправился и послужил на пользу Китаю».

Фото: facebook.com/BrahimMKallon

Комикс ожидаемо встретил многочисленные жалобы на разжигание межнациональной вражды. WeChat заблокировал оригинал статьи, но творчество перетекло в другие источники и сохранилось. Не так давно чемпион НБА в составе «Торонто» Джереми Лин обвинил в расизме президента США Дональда Трампа, который назвал коронавирус «китайским». Основания для такого утверждения были, поскольку вирус действительно распространился по всему миру из Китая.

Сами же представители Поднебесной проявляют откровенно пренебрежительное отношение к другим народам, но ничего зазорного в этом не видят. Кроме того, Китай в погоне за желанием показать быструю «победу над коронавирусом» рапортовал о скором возобновлении спортивных чемпионатов, но с вопросами безопасности, видимо, обстоит не так гладко, как пытаются донести до мировой общественности. Проблема в том, что известные баскетболисты, которые затянули в Поднебесную путём откровенного шантажа, рискуют попросту застрять в Китае на неопределённый срок.

Отделались лёгким испугом. Сильвер рассказал о потерях НБА от конфликта с Китаем Для лиги всё оказалось не так плохо, как прогнозировали.