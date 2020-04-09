CAS подтвердил, что «Арсенал» сыграл договорной матч. Дойдёт ли дело до полиции?

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Международный спортивный арбитраж признал, что «Арсенал» сыграл договорной матч

CAS подтвердил, что «Арсенал» сыграл «договорняк»
Марат Арасланов
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Баскетбол 0

В далёком уже декабре 2019-го баскетбол был. Сейчас в это трудно поверить, но, несмотря на суровые реалии, вернуться в зиму придётся. Именно тогда, 7 декабря 2019 года, РФБ оперативно отреагировала на результат матча Суперлиги-2 «Арсенал» — «Динамо-Ставрополь».

Вот видео концовки той встречи. С записью целого матча можно ознакомиться на сайте РФБ.

Если говорить просто, то за 7 минут до окончания матча обе команды перестали делать то, что обычно игроки делают для победы — попадать в кольцо. 9 штрафных мимо и 13 потерь на двоих. Андрей Кириленко обещал с ситуацией разобраться.

«Безусловно, Российская федерация баскетбола не оставит этот инцидент без внимания. Будут самым тщательным образом изучены материалы, имеющие отношение к матчу. Завтра состоится внеочередное заседание исполкома РФБ. Сейчас видеозапись игры изучается просмотровой комиссией и департаментом профессионального баскетбола, которые в понедельник представят исполкому свои заключения», — сказал главный человек российского баскетбола.

Слова с делом не разошлись, и после внеочередного заседания исполкома РФБ вердикт участникам шоу был оглашён. Он был суровым.

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«Подробно изучив видеозапись матча, а также заключение просмотровой комиссии и рекомендации директората, исполком счёл действия команд в концовке встречи неспортивными. В результате были приняты два решения.

Во-первых, аннулировать результат матча «Арсенал» — «Динамо» и засчитать обеим командам техническое поражение «лишением права».

Во-вторых, в соответствии с регламентом чемпионата и Кубка России среди мужских и женских клубов/команд в сезоне-2019/20 наложить следующие санкции:

— учитывая наличие предупреждения за нарушение духа спортивного соперничества и честной игры в сезоне-2017/18, исключить из состава участников XXIX Чемпионата России по баскетболу среди мужских клубов/команд Суперлиги – второй дивизион БК «Арсенал» (Тула);

— дисквалифицировать до конца сезона-2019/20 трех игроков «Арсенала» — Павла Крыкова, Дмитрия Рытенко и Егора Щербинского, вынести предупреждение остальным игрокам команды;

— дисквалифицировать до 31 декабря 2021 года главного тренера «Арсенала» Виктора Ускова;

— дисквалифицировать до конца сезона-2019/20 главного тренера БК «Динамо» (Ставрополь) Александра Соснина;

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— вынести предупреждение о недопустимости нарушения принципа честной спортивной борьбы ставропольскому «Динамо» и семерым игрокам команды — Владиславу Ильинову, Алексею Карпову, Георгию Коротяеву, Леониду Никитенко, Вадиму Носову, Дмитрию Прокину и Артему Степанцову.

В случае повторного подобного нарушения рассмотреть вопрос об исключении «Динамо» из состава участников соревнований, проводимых под эгидой РФБ, и дисквалификации указанных игроков», — говорилось в заявлении федерации.

«Арсенал» имел предупреждение за подобные выходки, а потому мера наказания была максимальной — дисквалификация тренера до конца 2021 года и снятие команды с турнира. «Динамо», по большому счёту, отделалось лёгким испугом.

В Туле с этим решением были категорически не согласны. Видимо, руководство клуба и главный тренер признаки спортивной борьбы в этом выступлении всё-таки разглядели.

Тогда главный тренер Виктор Усков (сын президента клуба) нашёл виновных. Подсказка — «Арсенал» был не виноват совсем.

«Все решили, что именно мы замешаны в нечестных играх, в том числе и потому, что два года назад у нас случился инцидент с командой Магнитогорска, хотя ни о каких ставках, как многие говорят, тогда и речи не шло. Напомню, что последствиями его стало отстранение одного из арбитров, который подозревался в обслуживании матча в нетрезвом состоянии, за неквалифицированную работу, а двум другим были вынесены предупреждения.

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И почему-то сейчас Ставрополь весь белый и пушистый, хотя они взяли тайм-аут, после которого преднамеренно перестали забивать, что было видно всем и очевидно. И нас почему-то впутывают в эту грязь. Мы рассчитываем на честное расследование со стороны РФБ и знаем, что мы ни в чём противозаконном не замешаны. Мы хотим, чтобы репутация нашего клуба была чистой, и поэтому не стали подыгрывать команде соперника, которая преследовала непонятно какие цели», — сказал тогда Усков-младший.

Сопротивление набирало обороты. Сначала откуда-то даже взялось невероятное заявление болельщиков, в котором почему-то было даже про войну.

«Мы, город, область и наш «Арсенал» — единая команда, за которую мы будем бороться, как за Родину в октябре 1941 года против танков Гудериана. Россия единством сильна, в единстве наша сила!» — это не шутка, такие слова были в официальном обращении болельщиков.

Руководство пошло на отважный и смелый шаг. Решение РФБ было оспорено в Спортивном арбитражном суде. Уже 20 декабря Тула ликовала — в Лозанне приостановили решение о дисквалификации. «Арсенал» продолжил выступать в чемпионате. Но ключевыми в заявлении были другие слова: «временные обеспечительные меры». Высший спортивный суд должен был разобраться в честности матча, а значит, на это уходило бы время. Поэтому клубу дали возможность играть.

«Арсенал» даже выиграл Евразийскую баскетбольную лигу, где помимо команды из Тулы играют клубы из Казахстана, Армении и студенческая сборная Московской академии физической культуры. Удивительно, но с победой команду даже поздравил руководитель Тульской области Алексей Дюмин.

«Успех в международном турнире показывает, что «Арсенал» на правильном пути. Пусть это достижение придаст клубу уверенности для достойного выступления в чемпионате России», — говорилось в обращении главы региона.

Правильность пути, правда, оставляет вопросы. 8 апреля CAS вынес свой вердикт. Решение РФБ осталось в силе, а апелляция «Арсенала» была отклонена. Тульский клуб всё-таки будет исключён из числа участников чемпионата России и займёт в итоговой классификации последнее место. При этом все расходы по арбитражу, определённые судебной канцелярией CAS, будут возложены на «Арсенал».

Абсолютно беспрецедентный случай для российского спорта. Спортивная федерация и высший спортивный арбитраж признали отсутствие спортивной борьбы в матче. РФБ свой вердикт по поводу наказаний вынесла. Остаётся вопрос — заставит ли это руководство федерации пойти дальше и наказать виновных по всей строгости закона? В нашей стране за это, для справки, светит тюремный срок.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: vk.com/bcarsenaltula/РИА Новости

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