Был костоломом и главным подонком НБА. Сейчас Заза — благодетель и борец с пандемией

Грузинский центровой — человечище. В жизни он вовсе не тот, кем казался на площадке.

Грузинский центровой Заза Пачулия 16 лет отыграл в НБА. За эти годы к Зазе прикрепилась репутация «костолома» и «подонка», который играет очень грубо и наносит травмы соперникам. Если ввести имя Пачулии в поисковике YouTube, в первых же рядах всплывут видео с заголовками вроде «Заза Пачулия самый грязный игрок НБА». В плей-офф НБА — 2017 Заза травмировал голеностоп тогдашней звезде «Сан-Антонио Спёрс» Каваю Леонарду, за что был резко раскритикован. Этот момент чаще всего ассоциируется с именем Зазы.

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«Не думаю, что Заза пытался травмировать кого-либо. Он просто неуклюжий, как и многие «большие». Он не пытался травмировать Рассела Уэстбрука, но это действительно в глазах многих выглядело неприятно. Это баскетбол, такое случается. Заза любит игру, он никому не пытается навредить. Здесь даже не о чем говорить», — сказал одноклубник Пачулии по «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, когда Заза в очередной раз «отличился» с неприятной стороны.

Все «грязные» моменты Пачулии действительно можно списать на банальную неуклюжесть. Однажды он на месяц вывел из строя самого Дюранта, случайно навалившись на ногу товарищу по команде.

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Прошлым летом Пачулия завершил игровую карьеру в лиге. Сейчас он работает консультантом в «Голден Стэйт Уорриорз» — особой команды в его жизни. В составе «Уорриорз» грузин стал двукратным чемпионом НБА (2017, 2018). Вклад Пачулии в титулы не слишком высокий — он в лучшем случае был 10-м по важности в ротации. Однако Заза пользовался огромным уважением в команде с обилием суперзвёзд. Клэй Томпсон, Стефен Карри, Кевин Дюрант и Дрэймонд Грин неоднократно защищали центрового от нападок критиков. Особенно сильно Пачулия сдружился c Томпсоном. Заза и Клэй постоянно выбираются куда-то гулять вместе.

Томпсон сделал другу шикарный подарок под завершение карьеры — автомобиль Rolls Royce.

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр очень красноречиво высказался по поводу Зазы.

«Заза является воплощением моральных принципов этой команды. Он выдающийся профессионал. Независимо от того, какую роль вы ему дадите, Пачулия будет поддерживать своих товарищей по команде. Нам повезло, что Заза есть в нашей команде. Мне повезло тренировать такого игрока. Пачулия — один из лучших людей, которых я знаю. Он джентльмен, но в то же время отчаянно сражается на площадке. Просто немыслимо утверждать, что он специально травмировал Леонарда. Травмы — это обыденная часть жизни баскетболиста в НБА. Особенно в плей-офф, где борьба происходит с большим накалом. Я не понимаю всей этой критики в адрес Зазы. К слову, он с честью её выдержал. Поверьте, я знал действительно плохих парней, которые намеренно играли грязно. Пачулия не входит в их число. Заза — очень важен для нашей организации. Он боец, но ни в коем случае не грязный игрок», — отмечал Керр.

Пачулия — человек общественно активный. Ему небезразлично то, что происходит в мире. В настоящее время планета борется с пандемией коронавируса. США страдают больше всего. Пачулия решил отблагодарить американских врачей за их непосильный труд и в прямом смысле адские условия работы. Центровой устроил благотворительный ланч для тех, у «кого нет времени поесть». Заза пригласил в мексиканский ресторан более 70 врачей, работающих в Сан-Франциско, и оплатил их обеды.

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Сам Пачулия на встрече не появился, но объяснил свой поступок. Он сказал, что помог не только медикам, а и местному бизнесу. Ведь многие рестораны в США терпят убытки из-за пандемии коронавируса. «Местный бизнес сейчас в очень сложном положении. Некоторые рестораны закрылись. Они сталкиваются со значительными проблемами. Надеюсь, мой большой заказ им немного поможет», — сказал Пачулия.

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Заза считает, что в это непростое время нужно помогать друг другу как можно больше. Он просит обратить всех внимание на то, что делают врачи и весь медицинский персонал в столь сложный период.

«Этот простой ланч, наверное, не имеет большого значения. Самое главное для меня — отправить месседж о том, что мы ценим жертву врачей. Они настоящие герои. Они спасают жизни. Усердно трудятся, жертвуя временем, которое могли бы провести в кругу семьи, своим здоровьем, своей жизнью», — сказал Пачулия.



Тема бизнеса не чужая для Зазы. Сейчас он изучает азы коммерческой деятельности в одном из самых престижных университетов мира — Гарварде.

«Я счастлив, что вернулся в магистратуру Гарвардской школы бизнеса и будут учиться в классе Анита Элберса», — отметил Пачулия на странице в «Инстаграме».

Заза — уважаемая личность не только в «Голден Стэйт» и США, но и у себя дома в Грузии. Его наградили Орденом Чести за заслуги перед родной страной.

Пачулия более полутора десятка лет жил в США. При этом родину не забывал. В Тбилиси он открыл современную баскетбольную площадку имени самого себя. На прилегающей территории также обустроили сквер, разместили инвентарь парка и смонтировали аттракционы для детей.

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«Площадка открылась в районе, где я родился и вырос. Я очень люблю и ценю это место. Моё детство началось здесь. Моя баскетбольная карьера началась здесь, в этом районе», — пояснил Пачулия.

А в 2018 году Пачулия купил баскетбольную команду «Динамо» Тбилиси и базу этого клуба. Заза хочет поддержать некогда прославленную организацию (тбилисское «Динамо» — 4-кратный чемпион СССР, 3-кратный обладатель Кубка СССР и многократный медалист советского первенства) в непростые времена.

«Владение баскетбольным клубом и тренировочной базой даст возможность вырастить ещё много молодых ребят, способных стать успешными профессиональными баскетболистами», — прокомментировал своё решение Пачулия.

Центровой от всей души переживает за будущее грузинского баскетбола. Заза делает всё возможное для популяризации этого вида спорта. Летом прошлого года он привёз в Грузию легендарного Дирка Новицки, который совершил тур по стране и встречался с детьми.

Он и есть «Даллас». Трибьют Дирку Новицки Великий немец уходит, навсегда изменив НБА.

Среди прочего Новицки встретился с воспитанниками академии имени Зазы Пачулии (центровой основал её и назвал в свою честь, как и площадку в родном районе) и поделился опытом.

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Встреча прошла в формате «вопрос-ответ» и продлилась около часа. Дирк — лучший европейский игрок в истории НБА. Просто так в маленькие страны вроде Грузии он бы не поехал. Визит стал возможен благодаря огромнейшему авторитету Пачулии в НБА. Заза играл с Новицки в «Далласе» всего один сезон, но это не помешало ему установить с легендой дружеские отношения.

Взрыв газа в жилом доме в районе Диди Дигоми на окраине Тбилиси в январе 2019 года унёс жизни четырёх человек. Многие люди временно остались без жилья. На помощь пришёл Заза, который организовал для них временное пристанище в комнатах гостиничного типа своей академии. Пачулия — человек-глыба для Грузии. О его значимости для соотечественников говорит тот факт, что НБА пошла на изменение правил из-за Зазы. В Грузии проживает менее 4 млн человек, но жители страны настолько активно голосовали за Пачулию при определении участников Матча звёзд, что существовала реальная вероятность поездки центрового на мероприятие лучших из лучших.

От выхода в старте Матча звёзд Пачулию отделили 14 тысяч голосов 1,89 млн голосов Брайанта, рождение сына Хилла, выступление Спирс в Финиксе и фокус бейсболиста Блэкмона – в обзоре аккаунтов НБА.

Заза явно недотягивал до топ-уровня (6,8 очка и 5,8 подбора за карьеру в лиге), и тогда НБА сделала следующее: голосование болельщиков стало только на 50% влиять на определение состава на Матч звёзд. Остальные 50% дают голоса журналистов и игроков, которые и отсеивают игроков вроде Пачулии.

«Я очень горжусь тем, что заставил НБА изменить правила. Честно говоря, я получил чрезмерное количество голосов из Грузии. Я больше всего горжусь этим фактом. Я реалист и понимаю, что не являюсь игроком уровня Матча звёзд. Хотя всё это меня на самом деле не интересует — я горжусь и счастлив, потому что НБА меняет правила из-за меня и моих фанатов. Речь идет о более чем 1,5 миллиона голосов. Я просто получаю удовольствие от такого количества любви и поддержки, при этом не агитирую людей в Грузии проголосовать за меня. Всё было сделано естественно», — сказал Пачулия.

Пачулия-игрок запомнится большинству фанатов НБА как «грязный» исполнитель. Можно поспорить с умышленностью грубых действий Зазы, но бесспорным остаётся один факт: Пачулия — большой человек за пределами площадки. Из баскетбола он не ушёл — работает в «Голден Стэйт» и помогает развивать этот вид спорта в Грузии. Пачулия также может больше времени посвятить семье. Заза живёт в счастливом браке с Тике Алавидзе и растит сыновей Давита и Сабу, а также дочь Мариам. В 2018 году у Зазы родился четвёртый ребёнок — дочь, имя которой не стали разглашать. Не исключено, что сыновья пойдут по стопам отца. Склонности к баскетболу у них явно есть, если судить по страницам пары в соцсетях.