«Похожи как две капли воды». Сабонис воспитал наследника, за которого точно не стыдно

Арвидас по делу был жёстким с сыном. Домантас — вовсе не бледная тень легендарного отца и уже во многом превзошёл его.

Арвидас Сабонис в лишнем представлении не нуждается. Его имя хорошо знакомо даже тем, кто не особо интересуется баскетболом. Литовский центровой дебютировал в чемпионате СССР в 16 лет. С тех и до самого конца карьеры Сабас оставался одним из лучших на своей позиции не только в Европе, но и в мире. В 17 лет он уже играл в старшей сборной Союза под руководством легендарного Александра Гомельского. Времени получал немного из-за слишком юного возраста, но кое-какой вклад в завоевание золотых медалей Кубка мира 1982 года в Колумбии сделал. Через 4 года созревший Сабонис уже стал явным лидером сборной СССР. Арвидас — один из главных творцов исторического камбэка советских баскетболистов в полуфинале ЧМ-1986 против Югославии (91:90 ОТ).

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Сабонис помог «Жальгирису» выиграть три подряд титула чемпиона СССР (1985-1987), что является просто немыслим достижением на фоне тотальной гегемонии ЦСКА — в коллекции «армейцев» 16 из 17 титулов до первого триумфа литовского клуба. Далее Сабас завоевал золото Олимпиады-1988 в Сеуле и отправился покорять зарубежные просторы. Начал с Испании, отыграв шесть лет в «Вальядолиде» и мадридском «Реале». До НБА Сабонис добрался уже в достаточно почтенном для спортсмена возрасте — в 30 лет. Впрочем это никоим образом не помешало ему успешно проявить себя в заокеанской лиге в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 12,0 очка, 7,3 подбора, 2,1 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за 7 сезонов. Сабонис много чего добился на площадке, но этим его баскетбольное наследие не ограничивается. У Арвидаса четверо детей – три сына, Домантас, Таутвидас, Жигимантас, и дочь Аушрине.

Фото: instagram.com/dsabonis11

Все сыновья пробовали пойти по стопам отца. У Жигимантаса и Таутвидаса добиться каких-то успехов в баскетболе не получилось. Таутвидас завершил карьеру в 27 лет, а Жигимантас в ещё более раннем возрасте. Арвидас в старых интервью признавался, что больше всего потенциала видит в младшем сыне Домантасе. Он не ошибался.



На представленном видео почти четвертьвековой давности Арвидас Сабонис держит в руках новорождённого сына Домантаса. Домантас родился 3 мая 1996 года в Портленде, где в то время за местную команду «Трэйл Блэйзерс» выступал его отец. Весной 1996-го

Арвидасу шёл 32-й год. На видео он принимает из рук медсестры ребёнка и аккуратно несёт маленького Домантаса к жене Ингриде. Жена Арвидаса Ингрида Микелените в 1988 году получила награду «Мисс Вильнюс», а в 1990-м молодые обвенчались в Каунасе.

В 2020 году 23-летний тяжёлый форвард «Индианы» Домантас Сабонис впервые принял участие в Матче звёзд НБА — достижение, которое не покорялось даже его прославленному отцу. Посетить это событие в Чикаго собралась вся семья Сабонисов.

Фото: instagram.com/dsabonis11

Карьера Домантаса Сабониса только начинает набирать обороты, но он уже обладает званием самого высокооплачиваемого спортсмена в истории Литвы. Перед стартом сезона-2019/2020 Сабонис-младший подписал с «Пэйсерс» контракт на четыре года, в течение которых гарантировано получит $ 77 млн. Еще $ 8 млн предусмотрено в качестве возможных бонусов. Заключенный Домантасом Сабонисом контракт стал самым крупным в истории прибалтийской страны. Для сравнения: Йонас Валанчюнас, второй литовец в НБА, в «Мемфис Гриззлиз» за три ближайших года получит $ 45 млн. Арвидас за семь лет в НБА заработал «всего лишь» $ 47,8 млн. Стоит сделать скидку на инфляцию и учесть рост потолка зарплат, но факт остаётся фактом — карьера Домантаса развивается просто прекрасно. В этом году Сабонис-младший попал в состав резервистов на Матч звёзд. Кто знает, может в течение нескольких лет форвард дорастёт до стартового состава?

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Предпосылки для этого более чем весомые. 20 января этого года Домантас Сабонис впервые в карьере сумел оформить трипл-дабл. В матче против «Денвер Наггетс» он отметился 22 очками, 15 подборами и 10 ассистами. Арвидас такого никогда не делал. Сабас был прекрасным распасовщиком как для центрового, но за время выступления в НБА отдавал максимум 9 передач.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

В нынешнем сезоне Домантас набирает в среднем 18,5 очка, 12,4 подбора и 5,0 передачи. Он в буквальном смысле превратился в машину по производству дабл-даблов. По всем этим показателям Домантас превосходит цифры своего отца Арвидаса в его лучший год в НБА. Сабонис-старший в сезоне-1997/1998 отмечался 16 очками, 10 подборами и 3 ассистами.

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Конечно, нельзя говорить, что Домантас как игрок лучше Арвидаса. Сабонис-старший приехал в НБА в слишком позднем возрасте, миновав прайм-тайм. До этого он выиграл буквально всё возможное на международном уровне. Со сборной СССР Сабас брал золото Евробаскета, Олимпиады и Кубка мира, а после распада Союза помог крошечной Литве выиграть две бронзы Олимпийских игр 1992 и 1996 годов. Да и сравнивать игроков разных эпох — дело неблагодарное. Просто нужно констатировать простую истину — Арвидас имеет все основания гордиться своим сыном.



Домантас с ранних лет сталкивался с большим давлением из-за личности своего отца. Всё-таки сын Сабониса должен «соответствовать уровню». Арвидас не заставлял детей заниматься баскетболом, а скорее наоборот — хотел, чтобы они выбрали себе другой вид деятельность. Но коль уж вышли на эту стезю, откровенно указывал на их слабые места. Только сильный человек использует это как дополнительную мотивацию и не падёт духом. Тот же Жигимантас ушёл из баскетбола в строительный бизнес (Арвидас был этому очень рад) из-за того, что не смог терпеть постоянные сравнения с отцом и психологически не выдерживал статус «сына Сабониса». Домантас не такой. Он рождён для спорта. Сабонис-младший не поддался давлению окружающих. Среди прочего, он выдержал и критику отца.

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«Для некоторых родство с известным игроком тяжёлая ноша, потому что у всех на тебя большие надежды. Болельщики смотрят на тебя и требуют каких-то свершений. Люди ожидают, что ты сделаешь то же, что и отец. Когда что-то не получается, они называют тебя неудачником, не очень хорошим игроком или просто кричат, что ты находишься на площадке из-за своего отца. Я никогда это не воспринимал слишком близко, хотя часто выступал плохо, когда отец приходил на мои матчи.

Отец верил в меня, но при этом указывал, что я делаю неправильно. Например, он говорил, что я слишком мягок при проходах под кольцо и нужно играть жёстче. Похожи ли мы по стилю игры? Лично я не вижу никакой схожести, хотя родственники и друзья, которые выросли, наблюдая за выступлением Арвидаса Сабониса, в унисон твердят, что мы похожи как две капли воды. Это звучит безумно», — отметил Домантас.

Арвидас Сабонис ценит успех сына. При этом особо подчёркивает, что нельзя расслабляться. Только в таком случае Домантас продолжит прогрессировать. «Очень горжусь Домантасом. Желаю ему всего наилучшего. Чтобы не было никаких травм (Арвидас страдал от проблем с коленом, голеностопом и пахом на протяжении большей части карьеры и как никто другой понимает последствия повреждений. — Прим. ред.). В баскетболе нужно работать, работать и ещё раз работать, никогда нельзя останавливаться. Тогда всё будет хорошо», — утверждает легендарный баскетболист.