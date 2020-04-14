Битва чирлидерш НБА продолжается. Вторая пара «Лейкерс» — «Кливленд»

Обе команды не чужие для Леброна Джеймса. Кто круче — красотки Лос-Анджелеса с голливудским лоском или их более скромные соперницы из Огайо?

«Чемпионат» продолжает турнир чирлидерш клубов НБА. В первой паре 1/16 финала девушки из группы поддержки «Голден Стэйт Уорриорз» обыграли коллег из «Милуоки Бакс» — 71% голосов против 29%.

Стартует масштабный баттл чирлидерш НБА. Первая пара плей-офф «Милуоки» — «Голден Стэйт» США — родина чирлидинга, поэтому уровень девушек здесь соответствующий. Выбираем лучших среди красавиц из Висконсина и Калифорнии!

Теперь настал черёд встречи «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Кливленд Кавальерс». Обе команды не чужие для суперзвёздного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса. В 2016 году он принёс «Кливленду» первый в истории титул чемпиона НБА. Леброн сдержал данное родному городу обещание. Он выводил «Кавальерс» в финал в 2017 и 2018 годах, но команда уступала «Голден Стэйт».

«Яннис играет на природных данных. Леброн намного умнее» Тренер Роланд — об НБА и Евролиге. Он работал с академией Мамбы и тренировал массу звёзд.

В межсезонье-2018 Джеймс решил переехать в Голливуд. Сейчас он пытается продолжить наследие легендарных Мэджика Джонсона, Карима Абдул-Джаббара, Шакила О’Нила и Коби Брайанта, выиграв для «Лейкерс» очередной титул. Получалось у Короля в компании со звёздным «большим» Энтони Дэвисом очень даже неплохо. «Лейкерс» уверенно лидировали в регулярном чемпионате до приостановки сезона. 35-летний Джеймс стал реальным претендентом на MVP, включившись в гонку с Яннисом Адетокунбо.

Леброн уверенно разобрался с MVP НБА. 35-летняя легенда не желает стареть Джеймс набрал 37 очков за 37 минут, лично отзащищался против Адетокунбо и затащил для «Лейкерс» победу.

Леброн просто безупречен. Даже Зайон бессилен его остановить Джеймс отдал должное Уильямсону, но обыграть себя не позволил.

Леброна не любят за нарциссизм. Но Джеймс порой бывает очень милым Звезда «Лейкерс» иногда спускается с небес на землю и радует самых обычных фанатов.

«Кливленд» после ухода Леброна в 2016 году ожидаемо начал перестройку. «Кавальерс» скатились на дно турнирной таблицы и стали завсегдатаями лотереи драфта. Пока просветления не видно. Молодые Коллин Секстон и Дариус Гарлэнд не зарекомендовали себя игроками, которые способы вывести франшизу на новый уровень. В «Кливленде» остался напарник Леброна по чемпионской команде-2016 Кевин Лав, но в одиночку он не в состоянии влиять на ситуацию. Кевин получил дорогой четырёхлетний контракт на $ 120 млн за былые заслуги, после чего снизил к себе требования. Лав уже долго фигурирует в обменных слухах, однако сумма контракта является главным камнем преткновения для проведения сделки.

У Лава — истерика. Без Леброна он полный ноль Кевин привык быть частью успеха Джеймса, но сам стать королём не готов.

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Группа поддержки «Лос-Анджелеса» Laker Girls привыкла выступать на глазах почтенной публики. Знаменитости очень часто гостят на арене «Стэйплз Центр». Например, голливудский актёр Джек Николсон, один из самых известных фанатов «Лейкерс». Чирлидерши «Кливленда» Cavs PowerHouse Dance Team могут показаться «провинциалками» из Огайо на фоне девушек из Калифорнии. Однако не всегда голливудский блеск является гарантией качества. Выбор лучшей группы поддержки за вами! Представляем красоток из группы поддержки «Лейкерс» (Laker Girls).

А также чирлидерш «Кливленд Кавальерс» («Cavs PowerHouse Dance Team»).

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