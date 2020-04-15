«Осколки были везде. Стало немного страшно». Джордан вдребезги разбил щит, вколотив данк

В карьере легендарного Майкла Джордана полно знаковых моментов. 6 выигранных титулов чемпиона НБА, множество победных бросков и рекордов, многолетнее звание величайшего баскетболиста в истории, так называемая «Гриппозная игра» в 1997 году, когда Майкл вышел на площадку в ужасном состоянии, но набрал 38 очков и принёс «Чикаго Буллз» важнейшую гостевую победу над «Ютой Джаз» (90:88) Джона Стоктона и Карла Мэлоуна в пятой игре серии финала, сделав счёт в противостоянии 3-2.



Достаточно трудно найти «забытый» эпизод в карьере Джордана. Вдребезги разбитый щит после исполнения данка во время выставочного матча в Италии на такое звание вполне тянет.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Дело было в 1985 году. Джордан ударно завершил сезон новичка в «Чикаго», набрав в среднем 28,2 очка, 6,5 подбора и 5,9 передачи. В межсезонье он отправился в промотур по Европе, которое организовывала компания Nike, уже начавшая сотрудничество с Его Воздушеством. Джордан вначале попозировал рядом с Эйфелевой башней в Париже и провел тренировку с молодыми игроками в Лондоне. Затем Майкл поехал на северо-восток Италии, чтобы поучаствовать в выставочном матче двух местных клубов «Стефанеллы» (Триест) и «Казерты».

Джордан решил выступать только в форме «Стефанеллы», хотя изначально ему предлагали сыграть по одной половине за каждую команду. Дело в том, что игра проходила в Триесте на площадке «Стефанеллы». Джордан не хотел представлять чужую команду перед местной публикой. К тому же в составе «Казерты» был достойный соперник: Оскар Шмидт — бразильский форвард, участник пяти подряд Олимпийских игр (1980-1996), на трёх из которых становился самым результативным игроком. Шмидта часто называют лучшим игроком в истории, который никогда не выступал в НБА.

Памятное пари Джордана: один промах — кроссовки в подарок для сотен детишек. Видео Крис Пол даже закрывал Майклу глаза.

В 1985 году Джордан уже считался звёздным игроком, несмотря на всего один сезон опыта в НБА. Майкл помог Северной Каролине выиграть чемпионат NCAA в 1982 году и завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в составе сборной США в 1984. Джордана только что признали лучшим новичком НБА. Nike начал выпускать для него оригинальные именные кроссовки Air Jordan 1 — по тем временам подобного удостаивались только избранные. Да, Джордан ещё не стал одним из самых узнаваемых людей на планете и послом баскетбола в мире, но верной дорогой шёл к этому статусу.



В Италии Джордан надел оранжево-чёрную майку «Стефанеллы» и набрал 30 очков против «Казерты» в первом выставочном матче. Майкл не выкладывался в полную силу, но было совершенно очевидно его превосходство над всеми остальными на площадке. В конце игры Джордан убежал в быстрый прорыв и взлетел вверх с намерением забить данк. Однако мощь вколачивания была настолько мощной, что стеклянная конструкция щита попросту рухнула. Встречу пришлось останавливать, чтобы убрать все осколки с паркета.

Вице-президент Jordan Brand Говард Уайт рассказал, каково было воочию наблюдать за этим моментом.



«Осколки были везде. Щит просто разбит вдребезги. Я смотрел на глаза Майкла, на его уши. Думал, что туда могли попасть маленькие кусочки стекла. В тот момент стало немного страшно, потому что никто не знал, куда разлетелось стекло. Баскетболисты просто играли, а потом случился этот момент. Я не знаю ни одного случая, когда кто-то делал что-то потустороннее. Однако этот эпизод с Джорданом является немыслимым. Хотя Майкл воспринял это как обычную игровую ситуацию», — заявил Уайт.



Есть полная подборка лучших моментов Джордана в этой игре. Можно посмотреть, как молодой Майкл пластично двигается. Его игра попросту завораживает.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Интересно, что за пару дней до того, как Джордан разбил щит в Триесте, в сотнях миль южнее, в итальянском городе Риети, Коби Брайант отпраздновал свой 7-й день рождения (23 августа 1985 года). Коби в детстве жил в Италии, где за местные клубы играл его отец Джо.

«Покойся с миром, братишка». Пронзительная речь Джордана в память о Коби Майкл был наставником и другом Брайанта. Он с великодушием большого человека готов был передать ему своё наследие.

Данк Джордана стал не только самым знаковым событием выставочной встречи в Италии. Nike сумел извлечь финансовую выгоду из этого момента. 30 лет спустя дочерняя компания Nike Jordan Brand выпустила специальные чёрно-оранжевые кроссовки Shattered Backboard (в переводе «Разбитый Щит»). На стельке обуви изображение разбитой конструкции. Компания провела грамотную пиар-акцию, поэтому все модели по цене $ 160 за пару были распроданы почти сразу после релиза 27 июня 2015 года. Перекупщики быстро поняли, что это «горячий» товар и начали продавать кроссовки с огромной наценкой — от $ 500 и выше. Сейчас Shattered Backboard можно приобрести по цене не менее $ 1000.

Одно из главных решений в истории спорта. 25 лет назад Майкл Джордан вернулся в НБА Его Воздушество изменил судьбы многих, в том числе и Леброна Джеймса.