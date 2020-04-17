«Женщины падали перед ним штабелями». Трагическая история легенды «Реала»

Одна из его подруг попала на обложку Playboy в 62 года, крутила романы с Бекхэмом, Шукером и принцем Монако, но в её сердце лишь Фернандо.

Фернандо Мартин Эспина — легендарный испанский центровой. Мартин — первый испанец в НБА и второй игрок из Европы в лиге (первым был болгарин Георги Глушков). Фернандо провёл сезон-1986/1987 в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс». Мартина на родине называют «Колумб, открывший НБА». До этого в Испании американская лига была вообще непопулярной. Даже звёзды вроде Мэджика Джонсона, Майкла Джордана или Карима Абдул-Джаббара являлись практически неизвестными личностями в баскетбольной среде.

Мартин в юности был разносторонним спортсменом. Занимался плаванием, дзюдо, играл в гандбол и настольный теннис. Некоторые тренеры видели в нём успешного толкателя ядра. Неудивительно. Парень обладал очень крепким телосложением. В конечном счете Фернандо решил посвятить себя баскетболу. Профессиональную карьеру начал в 17 лет в «Эстудиантесе», а 1981 году перешёл в «Реал». В Мадриде Мартин стал знаменитостью национального масштаба. В составе «Реала» Фернандо выиграл 4 чемпионата Испании, 3 Кубка страны, а также еврокубковые турниры Кубок Корача и Кубок обладателей кубков. Сборной Испании он принёс серебряные медали на Евробаскете-1983 и Олимпиаде-1984. Доводилось Фернандо пересекаться и с легендарным советским центровым «Жальгириса» Арвидасом Сабонисом.

«Похожи как две капли воды». Сабонис воспитал наследника, за которого точно не стыдно Арвидас по делу был жёстким с сыном. Домантас — вовсе не бледная тень легендарного отца и уже во многом превзошёл его.

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В 1986 году Фернандо уехал в НБА, но из-за травмы смог отыграть за «Портленд» всего 24 матча. Дольше сезона в США решил не задерживаться и вернулся в «Реал». Мартин только подходил к пику спортивной карьеры. В сезоне-1988/1989 он набирал в среднем 18,8 очка и 8,9 подбора, помогая «Реалу» выиграть Кубок обладателей кубков. Результативнее Фернандо в команде был только Дражен Петрович — 28,5 очка. У Мартина и Петровича часто возникали личные конфликты. При всём своём таланте Дражен играл эгоистично и рассматривал «Реал» исключительно как транзитный пункт в НБА, просто «набивая» личную статистику в Мадриде. Мартин напротив был сторонником командной игры, так что перформансы Петровича с результативностью 40-60 очков ему не нравились. В финале Кубка обладателей кубков сезона-1988/1989 «Реал» с трудом обыграл «Казерту».(117:113 ОТ), Петрович набрал 62 очка, но команда ходила на краю пропасти и довела дело до овертайма именно из-за Дражена, который брал на себя множество поспешных и необдуманных бросков. Проиграй тогда «Реал», между Мартином и Петровичем точно завязалась бы драка.



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К сожалению, судьба Фернандо и Дражена одинаково трагичная. 3 декабря 1989 года Мартин потерял контроль над своим автомобилем Lancia Thema на кольцевой дороге М-30, вылетел на встречную полосу и врезался в ехавший навстречу Opel Kadett, водитель которого выжил, хотя и получил серьёзные травмы. Фернандо доставили в мадридскую больницу, но спасти его жизнь не удалось. Через несколько часов он скончался от полученных травм. Мартину было всего 27 лет. Через три с половиной года Петрович также погиб в результате автокатастрофы…



Смерть Мартина стала настоящим шоком для всей Испании. Телеканалы прерывали запланированные трансляции для того, чтобы сообщить трагическую новость. На похороны игрока собралось множество людей, в том числе и принципиальнейшие соперники из «Барселоны». Фернандо был не просто отличным баскетболистом, но и секс-символом Испании второй половины 1980-х. Он очень любил женщин, а они отвечали ему взаимностью. Мартин — главный сердцеед Испании той эпохи. «Аполлон, перед которым женщины падали штабелями», — именно так его называли СМИ.

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Журналист Хосе Хоакин Бротон, один из лучших друзей Фернандо Мартина, даёт ему следующую характеристику. «Фернандо влюблялся в женщин. Он очень сильно любил их. Фернандо был прожжённым бабником».



Подтверждает популярность Мартина у противоположного пола и его экс-одноклубник по «Реалу» Хосе Бирюков, родившийся в СССР форвард, который в молодом возрасте уехал в Испанию и принял гражданство этой страны.



«Для знакомства с девушками всем игрокам «Реала» приходилось приглашать их на танец и флиртовать. Но только не Фернандо Мартину. Он приезжал в клуб, садился на своё место и заказывал персиковый сок. Да, чёртов персиковый сок. Затем к нему сразу же подходили несколько девушек. Ему даже делать ничего не нужно было», — отмечает Бирюков.

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Среди всех романов Мартина особняком стоят отношения с двумя женщинами. В 1984 году израильско-немецкая модель Петра Соннеборн родила ему сына Яна, который в последствии стал баскетболистом и выступал за испанские (в том числе недолго пробыл в молодежной системе «Реала») и израильские клубы. При этом Фернандо несколько лет скрывал от широкой публики отношения с известной испанской актрисой Аной Обрегон.

Сейчас кинодиве Обрегон 65 лет, но она всё ещё уделяет большое внимание внешнему виду и не стесняется откровенных съёмок в журналах. В частности, на обложку Playboy она попала даже в 62 года.

Обрегон в Испании называют «Королевой флирта». На счету актрисы романы с множеством знаменитостей, включая футболистов «Реала» Давора Шукера и Дэвида Бекхэма, певца Мигеля Босе, итальянского аристократа Аллессандро Леккио, бизнесмена Оскара Лосано, принца Монако Альбера, певца Хулио Иглесиаса, американского киноактера Тони Куртиса и его соотечественника режиссера Стивена Спилберга, теннисиста Карлоса Мойю и не только. От отношений с Леккио у Обрегон родился сын Алекс, а роман с Шукером чуть было не перерос в свадьбу.

Как бы то ни было, Фернандо Мартин — самая большая любовь в жизни Аны. Обрегон ни разу не была официально жената, но с Мартином планировала связать себя узами брака. Каждый год актриса вспоминает трагически скончавшегося баскетболиста трогательными словами и публикует совместные с ним старые фото.

«Фернандо Мартин — единственный, у кого был ключ к моему сердцу. Время, которое мы провели вместе, является самым счастливым в моей жизни. Это была большая любовь, равноправная, не имеющая ничего общего с тем, что случилось со мной после. Это была взаимная любовь с первого взгляда. Моё тело вздрагивало, когда он целовал меня. Фернандо был главным человеком в моей жизни. Я чувствовала, что кто-то наконец-то по-настоящему любит меня. Я хотела стать матерью его детей. Не хотела расставаться с Фернандо и до последнего не верила в то, что случилась эта автокатастрофа», — отмечает актриса.

Родственникам баскетболиста не очень нравятся такие откровения, но Обрегон не стесняется делиться чувствами к Фернандо.



Гибель Фернандо Мартина — трагедия для миллионов людей. Испания потеряла идола. Баскетбол лишился талантливейшего игрока, который мог принести «Реалу» и сборной множество наград. В конце концов, ушёл из жизни красивый 27-летний парень, которому ещё жить и жить. Мартин так много не успел сделать…



Память о Фернандо Мартине будут хранить всегда. «Реал» вывел из обращения №10, под которым он играл в клубе. Его именем назван домашний стадион испанского клуба «Фуэнлабрада». В 2009 году атакующий защитник «Реала» Руди Фернандес, выступавший тогда в составе «Портленда», участвовал в конкурсе данков НБА в майке «Блэйзерс» с №10 и фамилией «Мартин».



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Младший брат Фернандо Антонио Мартин также стал баскетболистом, выступал за мадридский «Реал» и защищал цвета сборной Испании на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле. Сейчас Антонио является президентом испанской лиги ACB, которая считается сильнейшим чемпионатом в Европе. Сын Ян и племянник Доминик также баскетболисты — не самые успешные, но поигравшие на высшем уровне в Испании. К сожалению, Фернандо не удалось стать для них наставником. В 2007 году Фернандо Мартина включили в Зал славы ФИБА. Посмертно.