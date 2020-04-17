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Трагическая история жизни легендарного центрового «Реала» Фернандо Мартина

Трагическая история легенды «Реала»
Алексей Фалько
«Женщины падали перед ним штабелями». Трагическая история легенды «Реала»
Одна из его подруг попала на обложку Playboy в 62 года, крутила романы с Бекхэмом, Шукером и принцем Монако, но в её сердце лишь Фернандо.
Баскетбол 0

Фернандо Мартин Эспина — легендарный испанский центровой. Мартин — первый испанец в НБА и второй игрок из Европы в лиге (первым был болгарин Георги Глушков). Фернандо провёл сезон-1986/1987 в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс». Мартина на родине называют «Колумб, открывший НБА». До этого в Испании американская лига была вообще непопулярной. Даже звёзды вроде Мэджика Джонсона, Майкла Джордана или Карима Абдул-Джаббара являлись практически неизвестными личностями в баскетбольной среде.

Мартин в юности был разносторонним спортсменом. Занимался плаванием, дзюдо, играл в гандбол и настольный теннис. Некоторые тренеры видели в нём успешного толкателя ядра. Неудивительно. Парень обладал очень крепким телосложением. В конечном счете Фернандо решил посвятить себя баскетболу. Профессиональную карьеру начал в 17 лет в «Эстудиантесе», а 1981 году перешёл в «Реал». В Мадриде Мартин стал знаменитостью национального масштаба. В составе «Реала» Фернандо выиграл 4 чемпионата Испании, 3 Кубка страны, а также еврокубковые турниры Кубок Корача и Кубок обладателей кубков. Сборной Испании он принёс серебряные медали на Евробаскете-1983 и Олимпиаде-1984. Доводилось Фернандо пересекаться и с легендарным советским центровым «Жальгириса» Арвидасом Сабонисом.

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В 1986 году Фернандо уехал в НБА, но из-за травмы смог отыграть за «Портленд» всего 24 матча. Дольше сезона в США решил не задерживаться и вернулся в «Реал». Мартин только подходил к пику спортивной карьеры. В сезоне-1988/1989 он набирал в среднем 18,8 очка и 8,9 подбора, помогая «Реалу» выиграть Кубок обладателей кубков. Результативнее Фернандо в команде был только Дражен Петрович — 28,5 очка. У Мартина и Петровича часто возникали личные конфликты. При всём своём таланте Дражен играл эгоистично и рассматривал «Реал» исключительно как транзитный пункт в НБА, просто «набивая» личную статистику в Мадриде. Мартин напротив был сторонником командной игры, так что перформансы Петровича с результативностью 40-60 очков ему не нравились. В финале Кубка обладателей кубков сезона-1988/1989 «Реал» с трудом обыграл «Казерту».(117:113 ОТ), Петрович набрал 62 очка, но команда ходила на краю пропасти и довела дело до овертайма именно из-за Дражена, который брал на себя множество поспешных и необдуманных бросков. Проиграй тогда «Реал», между Мартином и Петровичем точно завязалась бы драка.

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К сожалению, судьба Фернандо и Дражена одинаково трагичная. 3 декабря 1989 года Мартин потерял контроль над своим автомобилем Lancia Thema на кольцевой дороге М-30, вылетел на встречную полосу и врезался в ехавший навстречу Opel Kadett, водитель которого выжил, хотя и получил серьёзные травмы. Фернандо доставили в мадридскую больницу, но спасти его жизнь не удалось. Через несколько часов он скончался от полученных травм. Мартину было всего 27 лет. Через три с половиной года Петрович также погиб в результате автокатастрофы…

Смерть Мартина стала настоящим шоком для всей Испании. Телеканалы прерывали запланированные трансляции для того, чтобы сообщить трагическую новость. На похороны игрока собралось множество людей, в том числе и принципиальнейшие соперники из «Барселоны». Фернандо был не просто отличным баскетболистом, но и секс-символом Испании второй половины 1980-х. Он очень любил женщин, а они отвечали ему взаимностью. Мартин — главный сердцеед Испании той эпохи. «Аполлон, перед которым женщины падали штабелями», — именно так его называли СМИ.

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Проблема в том, что мальчишка совсем не похож на отца.

Журналист Хосе Хоакин Бротон, один из лучших друзей Фернандо Мартина, даёт ему следующую характеристику. «Фернандо влюблялся в женщин. Он очень сильно любил их. Фернандо был прожжённым бабником».

Подтверждает популярность Мартина у противоположного пола и его экс-одноклубник по «Реалу» Хосе Бирюков, родившийся в СССР форвард, который в молодом возрасте уехал в Испанию и принял гражданство этой страны.

«Для знакомства с девушками всем игрокам «Реала» приходилось приглашать их на танец и флиртовать. Но только не Фернандо Мартину. Он приезжал в клуб, садился на своё место и заказывал персиковый сок. Да, чёртов персиковый сок. Затем к нему сразу же подходили несколько девушек. Ему даже делать ничего не нужно было», — отмечает Бирюков.

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Среди всех романов Мартина особняком стоят отношения с двумя женщинами. В 1984 году израильско-немецкая модель Петра Соннеборн родила ему сына Яна, который в последствии стал баскетболистом и выступал за испанские (в том числе недолго пробыл в молодежной системе «Реала») и израильские клубы. При этом Фернандо несколько лет скрывал от широкой публики отношения с известной испанской актрисой Аной Обрегон.

Сейчас кинодиве Обрегон 65 лет, но она всё ещё уделяет большое внимание внешнему виду и не стесняется откровенных съёмок в журналах. В частности, на обложку Playboy она попала даже в 62 года.

Обрегон в Испании называют «Королевой флирта». На счету актрисы романы с множеством знаменитостей, включая футболистов «Реала» Давора Шукера и Дэвида Бекхэма, певца Мигеля Босе, итальянского аристократа Аллессандро Леккио, бизнесмена Оскара Лосано, принца Монако Альбера, певца Хулио Иглесиаса, американского киноактера Тони Куртиса и его соотечественника режиссера Стивена Спилберга, теннисиста Карлоса Мойю и не только. От отношений с Леккио у Обрегон родился сын Алекс, а роман с Шукером чуть было не перерос в свадьбу.

Как бы то ни было, Фернандо Мартин — самая большая любовь в жизни Аны. Обрегон ни разу не была официально жената, но с Мартином планировала связать себя узами брака. Каждый год актриса вспоминает трагически скончавшегося баскетболиста трогательными словами и публикует совместные с ним старые фото.

«Фернандо Мартин — единственный, у кого был ключ к моему сердцу. Время, которое мы провели вместе, является самым счастливым в моей жизни. Это была большая любовь, равноправная, не имеющая ничего общего с тем, что случилось со мной после. Это была взаимная любовь с первого взгляда. Моё тело вздрагивало, когда он целовал меня. Фернандо был главным человеком в моей жизни. Я чувствовала, что кто-то наконец-то по-настоящему любит меня. Я хотела стать матерью его детей. Не хотела расставаться с Фернандо и до последнего не верила в то, что случилась эта автокатастрофа», — отмечает актриса.

Родственникам баскетболиста не очень нравятся такие откровения, но Обрегон не стесняется делиться чувствами к Фернандо.

Гибель Фернандо Мартина — трагедия для миллионов людей. Испания потеряла идола. Баскетбол лишился талантливейшего игрока, который мог принести «Реалу» и сборной множество наград. В конце концов, ушёл из жизни красивый 27-летний парень, которому ещё жить и жить. Мартин так много не успел сделать…

Память о Фернандо Мартине будут хранить всегда. «Реал» вывел из обращения №10, под которым он играл в клубе. Его именем назван домашний стадион испанского клуба «Фуэнлабрада». В 2009 году атакующий защитник «Реала» Руди Фернандес, выступавший тогда в составе «Портленда», участвовал в конкурсе данков НБА в майке «Блэйзерс» с №10 и фамилией «Мартин».

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Младший брат Фернандо Антонио Мартин также стал баскетболистом, выступал за мадридский «Реал» и защищал цвета сборной Испании на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле. Сейчас Антонио является президентом испанской лиги ACB, которая считается сильнейшим чемпионатом в Европе. Сын Ян и племянник Доминик также баскетболисты — не самые успешные, но поигравшие на высшем уровне в Испании. К сожалению, Фернандо не удалось стать для них наставником. В 2007 году Фернандо Мартина включили в Зал славы ФИБА. Посмертно.

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