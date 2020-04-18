В битве чирлидерш НБА побеждают только аутсайдеры. Устоят ли «Клипперс» перед «Атлантой»?

Продолжаем турнир по определению лучшей группы поддержки НБА. Уже выяснили отношения три пары 1/16 финала. «Миннесота», «Кливленд» и «Голден Стэйт» оказались сильнее «Торонто», «Лейкерс» и «Милуоки» соответственно. Как видно места в турнирной таблице регулярного чемпионата НБА никак не влияют на битву чирлидерш — всегда побеждали девушки из группы поддержки клуба, который занимает более низкую позицию. Станет ли пара «Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта Хоукс» исключением?
«Клипперс» перед приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса шли на втором месте в Западной конференции. Отставание от лидирующих «Лейкерс» было достаточно серьёзным (5 побед), но это не особо волновало команду Дока Риверса. «Клипперс» изначально делали ставку на плей-офф, поэтому не перегружали звёздных форвардов Кавая Леонарда и Пола Джорджа. Тем более, что в потенциальном свидании с «Лейкерс» в финале конференции преимущество домашней площадки будет абсолютно условным — оба клуба выступают на арене «Стэйплз Центр» в Лос-Анджелесе. В прошлом сезоне Кавай тоже часто пропускал матчи в рамках стратегии «управления нагрузкой». «Торонто Рэпторс» это привело к титулу чемпиона НБА, хотя в «регулярке» канадцы заняли второе место после «Милуоки Бакс».
«Атланта» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. От «Хоукс» ожидали большего. Даже выход в постсезон казался посильной задачей для подопечных Ллойда Пирса, учитывая не слишком высокий уровень конкуренции на Востоке, где 7-й «Бруклин» (30-34) и 8-й «Орландо» (30-35) идут в зоне плей-офф с отрицательным балансом. Однако реальность оказалась печальнее для поклонников «Хоукс». Джон Коллинз в начале сезона заработал 25-матчевую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил НБА. Трэй Янг один не смог вытащить команду, хотя и набирал прекрасную личную статистику. Лотерейные проспекты драфта-2019 Кэм Реддиш и Деандре Хантер оказались слишком «сырыми». «Атланта» также решала проблему с центровым по ходу сезона, выменяв Клинта Капелу из «Хьюстон Рокетс» перед дедлайном. Амбиции «Хоукс» переносятся на следующий сезон.
Группа поддержки «Клипперс» «Clippers Spirit» привыкла к большим огням Лос-Анджелеса. Хотя их соседкам-соперницам из «Лейкерс» это никак не помогло в противостоянии с «Кливлендом». Калифорния — крупный рынок НБА, но Джорджия — тоже далеко не последнее место на карте США. Чирлидерши «Хоукс» «ATL Dancers» знают своё дело и умеют радовать публику.
Вашему вниманию девушки из группы поддержки «Клипперс»
А также чирлидерши «Атланты»
Проголосовать можно здесь.
- 18 апреля 2020
-
07:29
-
07:09
-
00:43
-
00:28
- 17 апреля 2020
-
23:08
-
22:51
-
21:41
-
20:18
-
18:59
-
17:24
-
16:51
-
15:26
-
14:22
-
13:35
-
12:19
-
11:36
-
09:53
-
09:32
-
07:00
-
00:55
- 16 апреля 2020
-
23:51
-
22:28
-
21:59
-
20:59
-
20:39
-
19:04
-
18:09
-
16:07
-
14:36
-
12:37
-
11:45
-
11:04
-
10:38
-
10:04
-
09:49