В турнире «Чемпионата» наметилась странная тенденция. Не пора ли её прервать?

В битве чирлидерш НБА побеждают только аутсайдеры. Устоят ли «Клипперс» перед «Атлантой»?

Продолжаем турнир по определению лучшей группы поддержки НБА. Уже выяснили отношения три пары 1/16 финала. «Миннесота», «Кливленд» и «Голден Стэйт» оказались сильнее «Торонто», «Лейкерс» и «Милуоки» соответственно. Как видно места в турнирной таблице регулярного чемпионата НБА никак не влияют на битву чирлидерш — всегда побеждали девушки из группы поддержки клуба, который занимает более низкую позицию. Станет ли пара «Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта Хоукс» исключением?

Красотки из Канады против дерзких американок. Баттл чирлидерш «Торонто» и «Миннесоты» Турнир «Чемпионата» набирает обороты. Голосуем!

Битва чирлидерш НБА продолжается. Вторая пара «Лейкерс» — «Кливленд» Обе команды не чужие для Леброна Джеймса. Кто круче — красотки Лос-Анджелеса с голливудским лоском или их более скромные соперницы из Огайо?

Стартует масштабный баттл чирлидерш НБА. Первая пара плей-офф «Милуоки» — «Голден Стэйт» США — родина чирлидинга, поэтому уровень девушек здесь соответствующий. Выбираем лучших среди красавиц из Висконсина и Калифорнии!

«Клипперс» перед приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса шли на втором месте в Западной конференции. Отставание от лидирующих «Лейкерс» было достаточно серьёзным (5 побед), но это не особо волновало команду Дока Риверса. «Клипперс» изначально делали ставку на плей-офф, поэтому не перегружали звёздных форвардов Кавая Леонарда и Пола Джорджа. Тем более, что в потенциальном свидании с «Лейкерс» в финале конференции преимущество домашней площадки будет абсолютно условным — оба клуба выступают на арене «Стэйплз Центр» в Лос-Анджелесе. В прошлом сезоне Кавай тоже часто пропускал матчи в рамках стратегии «управления нагрузкой». «Торонто Рэпторс» это привело к титулу чемпиона НБА, хотя в «регулярке» канадцы заняли второе место после «Милуоки Бакс».

Американская мечта и немного магии чисел. Почему сезон в НБА должны брать «Клипперс» В профессиональных лигах США всё больше «исторических» чемпионов. «Лодочники» лучше всего подходят на эту роль.

«Его я тоже закрою». Беверли «зачехлил» Леброна и нацелился на Хардена Джеймс не сдержал слово. «Лейкерс» проиграли в 4-й раз подряд.

«Атланта» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. От «Хоукс» ожидали большего. Даже выход в постсезон казался посильной задачей для подопечных Ллойда Пирса, учитывая не слишком высокий уровень конкуренции на Востоке, где 7-й «Бруклин» (30-34) и 8-й «Орландо» (30-35) идут в зоне плей-офф с отрицательным балансом. Однако реальность оказалась печальнее для поклонников «Хоукс». Джон Коллинз в начале сезона заработал 25-матчевую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил НБА. Трэй Янг один не смог вытащить команду, хотя и набирал прекрасную личную статистику. Лотерейные проспекты драфта-2019 Кэм Реддиш и Деандре Хантер оказались слишком «сырыми». «Атланта» также решала проблему с центровым по ходу сезона, выменяв Клинта Капелу из «Хьюстон Рокетс» перед дедлайном. Амбиции «Хоукс» переносятся на следующий сезон.

Янг обставляет рекорды легенд НБА. Досталось и Джордану «Атланта» наконец-то приобрела Трэю достойного напарника, чтобы решать самые серьёзные задачи.

Группа поддержки «Клипперс» «Clippers Spirit» привыкла к большим огням Лос-Анджелеса. Хотя их соседкам-соперницам из «Лейкерс» это никак не помогло в противостоянии с «Кливлендом». Калифорния — крупный рынок НБА, но Джорджия — тоже далеко не последнее место на карте США. Чирлидерши «Хоукс» «ATL Dancers» знают своё дело и умеют радовать публику.



Вашему вниманию девушки из группы поддержки «Клипперс»

А также чирлидерши «Атланты»

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