Стритболист уложил Мейвезера, немец колотит через слонов. Выбираем лучшее видео баскетбола

Подросток подражает Джордану, Шак измывается над детьми. Посмотреть действительно есть на что!

«Чемпионат» начинает опрос по определению самого крутого видео в баскетболе. Мы загрузили на сайт множество контента. Пришло время выяснить, какой момент является лучшим из лучших. Итак, приступаем к рассмотрению претендентов.

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший очень любит баскетбол, но всё-таки отсутствие профессиональных навыков и постоянной игровой практики сказывается. В игре против команды Роба Гронковски на турнире Monster Energy $50K Charity Challenge Celebrity Basketball (вся выручка пошла на помощь больным раком детям) Флойду пришлось непросто.



В одном из эпизодов встречи боксер пострадал от знаменитого стритболиста Bone Collector (в переводе «Коллекционер костей»), отправившего легенду бокса на паркет с помощью эффектного финта. Мейвезер пытался прервать атаку, но потерял равновесие и упал. Последующий бросок стритболиста оказался точным. К счастью, Флойд не пострадал и продолжил матч. За годы профессиональной карьеры в боксе Мейвезер не проиграл ни одного из 50 боев, но баскетбольная площадка — далеко не одно и то же, что и ринг.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

2. 16-летний парень ростом 188 см повторил данк Майкла Джордана

В 1987 году легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан выиграл конкурс данков на Матче звёзд НБА, вколотив сверху с прыжком от штрафной линии. В прошлом году 16-летний житель штата Массачусетс Пэт Дикерт повторил этот момент. Конечно, парень не сделал это столь гладко и пластично. С Его Воздушеством никто не сравнится. Однако Пэт заслуживает поощрения за старания и смелость.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

3. Шакил О'Нил на площадке не церемонится даже с собственными детьми

Легенда НБА Шакил О’Нил растит сыновей Шарифа и Шакира. Повторить успех отца им вряд ли удастся, хотя у Шарифа есть неплохие перспективы в баскетболе. Шакил время от времени тренируется с парнями дома. Особо с ними не церемонится. Шаку даже не нужно особо двигаться, чтобы вколотить данк через сыновей в кольцо во дворе. Конечно, всё это сделано в шутку. Но слишком тепличные условия и поддавки со стороны Шака парням точно не пошли бы на пользу.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

4. Самый высокий баскетболист НБА кладёт трёхочковые броски

226-сантиметровый центровой «Бостон Селтикс» Тако Фолл — самый высокий игрок НБА. В этом сезоне он сыграл всего 6 матчей. Главный тренер «Бостона» Брэд Стивенс не находит для Тако места в ротации, хотя центровой очень старается. Фолл даже добавил в свой арсенал трёхочковый бросок, чтобы соответствовать требованиям современной лиги. Задача весьма сложная для игрока со столь внушительными габаритами. Возможно, усилия Тако оценят в следующем сезоне. Не исключено, что в другом клубе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

5. Возможно, самый невероятный бросок с сиреной в студенческом баскетболе

В матчах школьных и студенческих команд США порой случаются моменты, которым позавидуют даже звёзды НБА. На представленном видео — один из таких примеров. Студент подобрал мяч под своим кольцом и пульнул его одной рукой через всю площадку. Бросок оказался точным. Герой эпизода моментально оказался в объятиях своих партнеров по команде.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

6. Перепрыгнул 30 детишек и после кульбита в воздухе забил сверху

Данкеры дарят зрителям шоу. Порой они берут на себя дополнительную ответственность, включая в трюки других людей. Так и сделал один из американских мастеров по броскам сверху. Он решил перепрыгнуть три десятка детей. Получилось у парня удачно — бросок зашёл, при этом никто не пострадал.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

7. Остроумный трюк с двумя мячами на баскетбольной площадке

Яркие моменты — не обязательно данки. Молодой баскетболист из Индии Насиф Мунши в одной комбинации выполнил два оригинальных точных попадания в кольцо. Индиец просчитал всё до мельчайших деталей. Неизвестно, сколько ему понадобилось попыток, но конечный результат получился эффектным.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

8. Парень ростом 162 см забивает сверху

Низкорослым игрокам очень непросто занести мяч в кольцо сверху. Даже звёзды НБА с ростом в районе 180 см чрезвычайно редко делают это. Кольцо находится на высоте 305 см, поэтому необходимо выпрыгнуть на высоту более метра. Парень на представленном видео взлетел почти на полтора метра вверх. При исполнении данка ему немного подсобили друзья, но всё-таки достижение для такого коротышки солидное.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

9. Оригинальный данк после эффектной футбольной передачи от щита

Иногда баскетбольные моменты можно делать более зрелищными с использованием элементов других видов спорта. Так и сделали молодые люди на видео. Один из парней исполнил эффектный наброс в футбольном стиле, а второй красиво занёс мяч в кольцо сверху.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

10. Самый экзотический данк, который вы видели. Через двух слонов!

Напоследок немного экзотики. Немецкий акробат Рене Кассели практикует баскетбольные трюки со слонами. Почему бы и нет? Получается настоящая красота.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

ОПРОС

Опрос можно пройти здесь.

«Эй, дылда!» Печальная история самой высокой баскетболистки в мире Марго с детства была изгоем. Спастись от издевательств сверстников девочке удалось лишь в спорте, но её карьера закончилась трагически.