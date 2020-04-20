«Молодец, давай, русский». Как Куртинайтис в Матче звёзд НБА участвовал

Матч звёзд НБА — место, где собираются баскетбольные небожители. Каждый год это событие по размаху и шумихе вокруг сопоставимо разве что с финальными играми. Помимо непосредственно самого матча, проходят ещё и конкурсы, которые тоже вполне способны вписать имена участников в историю. Но то, что произошло более 30 лет назад на Матче звёзд-1989 в Хьюстоне, остаётся особенным до сих пор.

Представить только — лига пригласила из СССР игрока литовского «Жальгириса» Римаса Куртинайтиса, который никогда не играл в НБА, но был одним из лучших снайперов Европы, а ещё набросал 28 очков сборной США на Олимпиаде в Сеуле, оставив американцев без золота. Удивительно, что пока всё ещё советскому спортсмену всевозможные спортивные чиновники тогда разрешили воспользоваться шансом.

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Куртинайтис сел в двухэтажный «Боинг» и отправился в Америку, где уже бывал до этого для участия в товарищеских матчах, которые организовывал тренер нашей сборной Александр Яковлевич Гомельский.

Нынешний главный тренер «Химок» в интервью клубному сайту несколько лет назад признавался, что та поездка до сих пор у него перед глазами. Ему предоставили максимальный уровень комфорта, который в Союзе он никогда не видел. Вдобавок ко всему литовскому снайперу позволили взять собой и супругу.

«Все расходы на себя взяла НБА. В США я отправился с супругой, американцы хотели обеспечить максимальный комфорт. Нам купили билеты в бизнес-класс, что было для нас, советских людей, в диковинку, ведь мы никогда не летали в таких шикарных условиях. Как сейчас помню, это был «Боинг-747» компании «Люфтганза», которая славилась своим хорошим сервисом. Наши места располагались на втором этаже, где было практически всё, что нужно. Это теперь мы все знаем, что это такое, но если сравнивать тот бизнес-класс и современный, то это небо и земля, совершенно другие услуги.

Сейчас всё сводится к минимуму, но тогда ты мог себе позволить всё: как я шутил раньше, ты лежишь, а тебе в рот запихивают чёрную икру, лишь бы ты не вставал. В аэропорту меня ждал одетый по всей форме афроамериканец с большой табличкой «Римас Куртинайтис», а также был подан большой белый лимузин. Для меня это тоже было необычно, ведь, кроме «Жигулей» и «Волги», в Союзе мы ничего и не видели», — вспоминал Куртинайтис.

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Однако именно к конкурсу трёхочковых Куртинайтис, по большому счёту, готов не был. За океаном линия трёхочковой дуги располагается дальше, а времени на качественную подготовку во время сезона попросту не хватало. Олимпийский чемпион Сеула-1988 оставался после тренировок в «Жальгирисе» и отрабатывал броски с нужных пяти точек, пытаясь успеть выбросить 25 раз за минуту.

Про зрителей Куртинайтис совсем не подумал. С таким количеством болельщиков на трибунах он никогда не сталкивался. И даже громкие литовские фанаты не шли в сравнение с 45 тыс. зрителей, собравшихся в хьюстонском «Астродоме». Волнение вечно умиротворённого баскетболиста бросается в глаза даже сегодня при просмотре видео с конкурса.

ВИДЕО

Римас был девятым участником конкурса снайперов. Ему выдали форму с логотипом НБА, но на ней не было названия клуба. Соперником литовца по первому раунду стал защитник «Далласа» Дерек Харпер. Куртинайтис начал слишком быстро. После он объяснит это дикой нервозностью. Именно плохой старт и куча промахов не позволили ему пройти дальше.

Выступление меткого литовца закончилось очень быстро. Он даже не успел посмотреть игру, которая состоялась на следующий день. Его «Жальгирис» играл в Италии, а потому сразу после конкурса «дальнобойщиков» Куртинайтис отправился в аэропорт, откуда вылетел в расположение своей команды с кучей впечатлений, которые бережно и с теплотой хранит и по сей день.

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В Хьюстон на Матч звёзд он, кстати, ещё вернётся. Только уже в качестве зрителя в 2006 году. Это будет очень символично. НБА же никогда более не пригласит на конкурс кого-то из-за пределов своей организации. Да, Куртинайтису не удалось победить в конкурсе, но для того, чтобы вписать своё имя в историю НБА, ему не потребовалось ни одного матча!



«Рад был не только весь Союз, но и баскетбольный мир, не говоря уже о Литве. Друзья мне говорили: «Давай, Курт, покажи им там». Все как бы надеялись, но мы не приняли в расчет атмосферу, которую умеют делать американцы. Эта атмосфера невыигрышная, особенно, если в этом соку ты не варишься каких-то несколько лет, ведь даже заключая контракт с молодым игроком, они никогда не подписывают соглашение на один год, но минимум на три сезона. Философия такова: первый год они ничего от тебя не ждут, ты должен понять, о чём идёт речь, ощутить, что такое НБА, второй год – переходный, а третий – уже игровой, ты освоился, понял, что к чему.

То же самое можно говорить и об этих соревнованиях, туда нельзя просто так прийти и сразу выиграть. Думаю, даже великий Харламов не смог бы выступить на своём уровне, не имея должной подготовки. Все пожелали успеха, но, честно говоря, на выигрыш я не рассчитывал, ведь тягаться с такими грандами, как Крейг Ходжес, Дейл Эллис или Дэнни Эйндж, было очень сложно, до этого я их только по телевизору видел, и удивлялся тому, с каким высоким процентом они атакуют. Тот же Реджи Миллер из «Индианы», который потом стал суперзвездой и больше всех реализовал «трюльников» (из закончивших карьеру игроков).

Зато я познакомился с игроками, которых видел только по телевизору, например с Чарльзом Баркли и Айзеей Томасом, ведь они были моими кумирами. Теперь же я мог с ними поговорить вживую. Кстати, они очень хорошо ко мне относились, постоянно подбадривали: «Молодец, давай, русский». Вообще, им удалось создать очень дружескую атмосферу, с постоянными шутками», —поделился воспоминаниями Куртинайтис.