«Первый нокдаун в карьере». Флойд Мейвезер оказался на паркете во время игры в баскетбол

«Чемпионат» проводит опрос по определению лучших видео в различных разделах. Уже есть возможность ознакомиться с номинантами в баскетболе, хоккее и Боксе/ММА.
Сейчас же хотелось бы подробнее представить всех претендентов. Первое видео показывает, как легендарного боксёра Флойда Мейвезера уложили на паркет в баскетбольном матче.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер-младший, который за годы карьеры не проиграл ни одного из 50 боев (27 КО), принял участие в благотворительном баскетбольном матче против команды Роба Гронковски $ 50K Charity Challenge Celebrity Basketball (вся выручка пошла на помощь больным раком детям).
Во время встречи в Лос-Анджелесе произошёл забавный случай. В одном из игровых моментов известный стритболист Bone Collector («С костей») отправил Мейвезера на паркет с помощью кроссовера — баскетбольного финта, когда игрок на дриблинге меняет направление движения и раскачивает соперника. Мейвезер пытался прервать атаку оппонента, но после ловкого манёвра Коллекционера не устоял на ногах и упал. Флойд не пострадал и продолжил матч, но момент запомнился надолго.
«Мейвезер перенёс первый тяжёлый нокдаун в карьере. Сделайте 50-1», — шутливо высказался о моменте журналист TalkSPORT Майкл Бенсон.
Bone Collector воздал должное Мейвезеру, несмотря на падение боксёра.
«Флойд вернулся в защиту и играл усердно. После этого эпизода между нами возникло больше взаимоуважения. Мы хорошие друзья. Я не хотел его унизить. С другой стороны, мне нравится похвала. Снуп Дог, Нэйт Робинсон, Роб Гронковски и многие другие поздравили меня с одним из самых крутых моментов в жизни. Этот эпизод стал частью спортивной истории», — отметил стритболист.
В официальной боксёрской статистике Мейвезера нет ни поражений, ни нокдаунов. В неофициальной есть — не на ринге, а на баскетбольной площадке. Эпизод получился действительно забавным. Сам Флойд воспринял его вполне адекватно.
«Это был классный ход, но я ведь стал MVP матча? Испытываю только уважение к легенде стритбола. Поздравляю Bone Collector с удачным ходом. Мой банковский счёт не опустел по итогам игры, так что большой ему респект», — заявил Мейвезер.
Напоминаем, что голосование проходит здесь:
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