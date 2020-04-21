«Западал на всё, что двигалось». У легендарного Уилта Чемберлена было 20 000 женщин

Бывший центровой «Филадельфии» и «Лейкерс» Уилт Чемберлен — главный по достижениям в НБА. Чемберлен в настоящее время владеет более чем семью десятками исторических рекордов лиги. Множество из них можно считать «вечными», как например 100 набранных очков в матче против «Нью-Йорк Никс» в 1962 году.

Чемберлен завершил карьеру в 1973 году в 35-летнем возрасте. Уилт всегда держал себя в тонусе. Даже в 50 лет клубы НБА предлагали ему подписать контракт, но легендарный центровой возвращаться на паркет не хотел.

Уилт решил попробовать себя в писательском деле. Он выпустил четыре книги. Наибольший резонанс произвело издание 1991 года под названием «Вид сверху». В этой книге Чемберлен заявил, что у него в течение жизни было 20000 женщин.

«Женщины падали перед ним штабелями». Трагическая история легенды «Реала» Одна из его подруг попала на обложку Playboy в 62 года, крутила романы с Бекхэмом, Шукером и принцем Монако, но в её сердце лишь Фернандо.

Уилт моментально подвергся критике со всех сторон. США переживали непростые времена в плане борьбы со СПИДом (среди прочего, заразился легендарный разыгрывающий «Лейкерс» Мэджик Джонсон). Активисты ругали Чемберлена за распущенность. Он также подвергся нападками от афро-американского сообщества за пропаганду расовых стереотипов о чернокожих. Феминистки возмущались вопиющим сексизмом Чемберлена. Сам Уилт столь откровенное признание объяснил следующим образом: «Я просто огласил его для людей, которым это было интересно».



По словам знакомых легендарного баскетболиста, Чемберлен был застенчивым и неуверенным в себе подростком, но прославился любовью к женскому полу, когда стал взрослым. Как выразился его адвокат Сеймур «Сай» Голдберг: «Некоторые люди коллекционируют марки, Уилт коллекционирует женщин».



Шведская олимпийская прыгунья в высоту Аннет Тоннандер познакомилась с Уилтом, когда ему было 40 лет, а ей 19. Она характеризует Чемберлена как пикапера, который был чрезвычайно наглым, но при этом уважительно относился к противоположному полу:



«Я думаю, Уилт западал на всё, что двигалось… Но он не был плохим или грубым», — отмечала спортсменка.

«Эй, дылда!» Печальная история самой высокой баскетболистки в мире Марго с детства была изгоем. Спастись от издевательств сверстников девочке удалось лишь в спорте, но её карьера закончилась трагически.

Друг Уилта Род Роддевиг заявил, что Чемберлен однажды закатил у себя в особняке в Лос-Анджелесе масштабную вечеринку. У него было 23 женщины за 10 дней. При этом Уилт подчеркнул, что никогда не спал с замужними женщинами.



«Я просто делал то, что было естественно — бегал за красивыми дамами, кем бы они ни были и где бы они ни были», — утверждает легендарный игрок.



Но всё-таки откуда взяться цифре 20 000 женщин? Многие считают это признание Чемберлена банальным хвастовством. Даже один из самых скандальных баскетболистов в истории Деннис Родман, который заявил о половых связях с 2000 женщин, поставил под сомнение заявление Чемберлена.



«Спокойно! Нужно учить математику», — написал Родман в своей биографической книге, упомянув слова Чемберлена.

«Осколки были везде. Стало немного страшно». Джордан вдребезги разбил щит, вколотив данк Майкл заставил надолго запомнить своё турне по Европе в 80-е.

Это тот редкий случай, когда действительно можно прислушаться к безумному Деннису Родману и заняться простыми арифметическими расчетами.



Если допустить, что Уилт начал активную половую жизнь в возрасте 15 лет и продолжал её до 55 лет (когда была опубликована книга «Вид сверху»), то 20 000 женщин за 40 лет — равно по 500 разных женщин в год или более одной женщины в день. По словам близких друзей, Уилт любил секс втроём. Однако даже если предположить, что Чемберлен никогда не уставал и не брал передышку в интимной жизни, есть веская причина сомневаться в его словах. Друг детства Чемберлена Том Фитцхью сказал: «Я не помню, чтобы у него хоть раз было свидание. Вероятно, Уилт был девственником на момент выпуска из школы».



Кроме того, Чемберлен провел 14 сезонов в НБА. Это шесть месяцев в год с постоянными интенсивными тренировками, 82 сыгранных матча регулярного чемпионата, как минимум десяток поединков плей-офф, выезды в другие города, проведённое время в пути. Нельзя исключать болезни. Любой человек время от времени заболевает. В этот период приходится воздержаться от сексуальной активности. Как известно, Уилт не заражался какими-либо серьезными венерическими заболеваниями. Также никогда не появлялись женщины, которые требовали от него деньги за аборт или нежелательного ребенка.

Берия требовал сменить национальность ради Олимпиады. Трагическая история чеченца Ахтаева Легендарный тренер Гомельский считал, что с Увайсом советская сборная стала бы чемпионом мира гораздо раньше.

Чемберлен умер от сердечной недостаточности в 1999 году в Бел-Эйр, штат Калифорния, в возрасте 63 лет. Незадолго до своей смерти он обратился к мужчинам, которые восхищались его сексуальным опытом: «Мужчины, которые думают, что иметь тысячу разных дам довольно круто, абсолютно неправы, так как иметь одну женщину тысячу раз гораздо более прекрасно».

В общем «20 000 женщин Чемберлена» — это скорее легенда, которую создал сам Уилт, а остальные подхватили. Красивая байка, о которой ещё долго будут говорить. В чём действительно не приходится сомневаться, так это в легендарном статусе Чемберлена. Вот список некоторых непокоримых рекордов Уилта, которые уверенно держатся уже более 50 лет.



— 100 набранных очков в одном матче (сезон-1961/1962);



— Наибольшее количество очков в среднем за сезон (50,4 очка, 1961/1962);



— Наибольшее количество игр с 40+ и 50+ набранных очков в одном сезоне (63 и 45 соответственно, 1961/1962);



— Наибольшее количество игр за карьеру с 60+, 50+ и 40+ очков в истории НБА (32, 118, 271);



— Наибольшее количество очков в сезоне новичка (37,6 в среднем за игру, 1959/1960);



— Самый высокий в истории средний показатель подборов за карьеру (22,9);



— Самый высокий средний показатель подборов за сезон (27,2, 1960/1961);



— Наибольшее количество подборов в одной игре (55, 1960 год);



— Самая длинная в истории серия дабл-даблов (227 подряд, 1964-1967);



— Единственный игрок в истории, который стал лидером в лиге по очкам, передачам и подборам за один сезон (1967/1968);



— Больше всего минут в среднем за сезон (48,5, 1961/62. Чемберлен превысил отметку 48 минут за игру из-за овертаймов, он отыграл без замен в 79 из 80 матчей);



— Больше всего минут в среднем за карьеру (45,8).