«Западал на всё, что двигалось». У легендарного Уилта Чемберлена было 20 000 женщин

Бывший центровой «Филадельфии» и «Лейкерс» Уилт Чемберлен — главный по достижениям в НБА. Чемберлен в настоящее время владеет более чем семью десятками исторических рекордов лиги. Множество из них можно считать «вечными», как например 100 набранных очков в матче против «Нью-Йорк Никс» в 1962 году.
Чемберлен завершил карьеру в 1973 году в 35-летнем возрасте. Уилт всегда держал себя в тонусе. Даже в 50 лет клубы НБА предлагали ему подписать контракт, но легендарный центровой возвращаться на паркет не хотел.
Уилт решил попробовать себя в писательском деле. Он выпустил четыре книги. Наибольший резонанс произвело издание 1991 года под названием «Вид сверху». В этой книге Чемберлен заявил, что у него в течение жизни было 20000 женщин.
Уилт моментально подвергся критике со всех сторон. США переживали непростые времена в плане борьбы со СПИДом (среди прочего, заразился легендарный разыгрывающий «Лейкерс» Мэджик Джонсон). Активисты ругали Чемберлена за распущенность. Он также подвергся нападками от афро-американского сообщества за пропаганду расовых стереотипов о чернокожих. Феминистки возмущались вопиющим сексизмом Чемберлена. Сам Уилт столь откровенное признание объяснил следующим образом: «Я просто огласил его для людей, которым это было интересно».
По словам знакомых легендарного баскетболиста, Чемберлен был застенчивым и неуверенным в себе подростком, но прославился любовью к женскому полу, когда стал взрослым. Как выразился его адвокат Сеймур «Сай» Голдберг: «Некоторые люди коллекционируют марки, Уилт коллекционирует женщин».
Шведская олимпийская прыгунья в высоту Аннет Тоннандер познакомилась с Уилтом, когда ему было 40 лет, а ей 19. Она характеризует Чемберлена как пикапера, который был чрезвычайно наглым, но при этом уважительно относился к противоположному полу:
«Я думаю, Уилт западал на всё, что двигалось… Но он не был плохим или грубым», — отмечала спортсменка.
Друг Уилта Род Роддевиг заявил, что Чемберлен однажды закатил у себя в особняке в Лос-Анджелесе масштабную вечеринку. У него было 23 женщины за 10 дней. При этом Уилт подчеркнул, что никогда не спал с замужними женщинами.
«Я просто делал то, что было естественно — бегал за красивыми дамами, кем бы они ни были и где бы они ни были», — утверждает легендарный игрок.
Но всё-таки откуда взяться цифре 20 000 женщин? Многие считают это признание Чемберлена банальным хвастовством. Даже один из самых скандальных баскетболистов в истории Деннис Родман, который заявил о половых связях с 2000 женщин, поставил под сомнение заявление Чемберлена.
«Спокойно! Нужно учить математику», — написал Родман в своей биографической книге, упомянув слова Чемберлена.
Это тот редкий случай, когда действительно можно прислушаться к безумному Деннису Родману и заняться простыми арифметическими расчетами.
Если допустить, что Уилт начал активную половую жизнь в возрасте 15 лет и продолжал её до 55 лет (когда была опубликована книга «Вид сверху»), то 20 000 женщин за 40 лет — равно по 500 разных женщин в год или более одной женщины в день. По словам близких друзей, Уилт любил секс втроём. Однако даже если предположить, что Чемберлен никогда не уставал и не брал передышку в интимной жизни, есть веская причина сомневаться в его словах. Друг детства Чемберлена Том Фитцхью сказал: «Я не помню, чтобы у него хоть раз было свидание. Вероятно, Уилт был девственником на момент выпуска из школы».
Кроме того, Чемберлен провел 14 сезонов в НБА. Это шесть месяцев в год с постоянными интенсивными тренировками, 82 сыгранных матча регулярного чемпионата, как минимум десяток поединков плей-офф, выезды в другие города, проведённое время в пути. Нельзя исключать болезни. Любой человек время от времени заболевает. В этот период приходится воздержаться от сексуальной активности. Как известно, Уилт не заражался какими-либо серьезными венерическими заболеваниями. Также никогда не появлялись женщины, которые требовали от него деньги за аборт или нежелательного ребенка.
Чемберлен умер от сердечной недостаточности в 1999 году в Бел-Эйр, штат Калифорния, в возрасте 63 лет. Незадолго до своей смерти он обратился к мужчинам, которые восхищались его сексуальным опытом: «Мужчины, которые думают, что иметь тысячу разных дам довольно круто, абсолютно неправы, так как иметь одну женщину тысячу раз гораздо более прекрасно».
В общем «20 000 женщин Чемберлена» — это скорее легенда, которую создал сам Уилт, а остальные подхватили. Красивая байка, о которой ещё долго будут говорить. В чём действительно не приходится сомневаться, так это в легендарном статусе Чемберлена. Вот список некоторых непокоримых рекордов Уилта, которые уверенно держатся уже более 50 лет.
— 100 набранных очков в одном матче (сезон-1961/1962);
— Наибольшее количество очков в среднем за сезон (50,4 очка, 1961/1962);
— Наибольшее количество игр с 40+ и 50+ набранных очков в одном сезоне (63 и 45 соответственно, 1961/1962);
— Наибольшее количество игр за карьеру с 60+, 50+ и 40+ очков в истории НБА (32, 118, 271);
— Наибольшее количество очков в сезоне новичка (37,6 в среднем за игру, 1959/1960);
— Самый высокий в истории средний показатель подборов за карьеру (22,9);
— Самый высокий средний показатель подборов за сезон (27,2, 1960/1961);
— Наибольшее количество подборов в одной игре (55, 1960 год);
— Самая длинная в истории серия дабл-даблов (227 подряд, 1964-1967);
— Единственный игрок в истории, который стал лидером в лиге по очкам, передачам и подборам за один сезон (1967/1968);
— Больше всего минут в среднем за сезон (48,5, 1961/62. Чемберлен превысил отметку 48 минут за игру из-за овертаймов, он отыграл без замен в 79 из 80 матчей);
— Больше всего минут в среднем за карьеру (45,8).
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