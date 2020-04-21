Школьник повторил знаменитый трюк Джордана. Парню всего 16. Видео

Продолжаем анализировать видео «Чемпионата», которые участвуют в масштабном опросе за звание лучшего из лучших в баскетболе. Ознакомиться со всеми 10 претендентами и проголосовать можно по ссылке, представленной выше.
В прошлый раз мы разбирали падение на баскетбольной площадке непобеждённого боксёра Флойда Мейвезера-младшего.
Настал черёд 16-летнего американского смельчака, который решил повторить приём Его Воздушества. В 1987 году легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан выиграл конкурс данков на Звёздном уик-энде НБА, забив сверху с прыжком от штрафной линии. С тех пор многие пытались воссоздать этот данк, в том числе и на любительском уровне. В частности, школьник из штата Массачусетс Пэт Дикерт сумел повторить этот момент.
Видео доступно на «Чемпионате».
Парень сделал это не так элегантно и пластично, как Майкл. С Джорданом почти никто не сравнится в умении забивать сверху даже из числа профессиональных баскетболистов НБА. Однако Пэт заслуживает поощрения за старания и смелость. Тренер школьной команды Дикерта Дэмиан Страхорн считает, что его подопечный совершил подвиг.
«Пэт способен взлететь, выпрыгнуть с расстояния почти 5 метров от кольца и оставаться в воздухе достаточно долго для вколачивания данка. Это очень впечатляющий подвиг. Довольно безумно наблюдать за этим, учитывая, что рост Пэта всего 188 см», — заявил Страхорн.
Дикерт действительно не слишком высокий по баскетбольным меркам. Для сравнения, рост Джордана — 198 см. Конечно, лавры легенды баскетбола Пэту не светят. Но он может гордиться своей приличной прыгучестью. В социальных сетях его ролики пользуются достаточно большой популярностью.
Аналогичные голосования по определению лучшего видео проходят в других разделах.
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