Школьник повторил знаменитый трюк Джордана. Парню всего 16. Видео

Продолжаем анализировать видео «Чемпионата», которые участвуют в масштабном опросе за звание лучшего из лучших в баскетболе. Ознакомиться со всеми 10 претендентами и проголосовать можно по ссылке, представленной выше.



В прошлый раз мы разбирали падение на баскетбольной площадке непобеждённого боксёра Флойда Мейвезера-младшего.

Настал черёд 16-летнего американского смельчака, который решил повторить приём Его Воздушества. В 1987 году легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан выиграл конкурс данков на Звёздном уик-энде НБА, забив сверху с прыжком от штрафной линии. С тех пор многие пытались воссоздать этот данк, в том числе и на любительском уровне. В частности, школьник из штата Массачусетс Пэт Дикерт сумел повторить этот момент.

Видео доступно на «Чемпионате».

Парень сделал это не так элегантно и пластично, как Майкл. С Джорданом почти никто не сравнится в умении забивать сверху даже из числа профессиональных баскетболистов НБА. Однако Пэт заслуживает поощрения за старания и смелость. Тренер школьной команды Дикерта Дэмиан Страхорн считает, что его подопечный совершил подвиг.



«Пэт способен взлететь, выпрыгнуть с расстояния почти 5 метров от кольца и оставаться в воздухе достаточно долго для вколачивания данка. Это очень впечатляющий подвиг. Довольно безумно наблюдать за этим, учитывая, что рост Пэта всего 188 см», — заявил Страхорн.

«Первый нокдаун в карьере». Флойд Мейвезер оказался на паркете во время игры в баскетбол Стритболист сделал то, чего не удалось лучшим боксёрам мира.

Дикерт действительно не слишком высокий по баскетбольным меркам. Для сравнения, рост Джордана — 198 см. Конечно, лавры легенды баскетбола Пэту не светят. Но он может гордиться своей приличной прыгучестью. В социальных сетях его ролики пользуются достаточно большой популярностью.



Аналогичные голосования по определению лучшего видео проходят в других разделах.



Самые курьёзные футбольные моменты здесь:

Смотрим самые курьёзные футбольные моменты! И выбираем лучшее видео Эти видео заставят вас улыбаться!

Смешные хоккейные видео:

Драка мальчуганов, силовой в заливочную машину. 10 смешных видео в хоккее Хоккей в костюме водолазов, гол в свои ворота через всю площадку, танец устрашения – выберите самый смешной ролик.

Крутейшие моменты Бокса / ММА:

«Раскат грома», вертушка в голову и боевая бабушка. Выбираем самое крутое видео Самый быстрый финиш Макгрегора, обоюдный нокдаун и нокаут от секунданта. Голосуйте за самые интересные ролики.

Забавные видео из тенниса:

Серена со свиньями, баттл Шараповой и Джоковича. 10 забавных видео в теннисе Удар Надаля головой об косяк, конфуз Бушар в центре Парижа – выбираем самые смешные происшествия с теннисистами.

Интересные гоночные происшествия здесь: