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16-летний парень повторил знаменитый данк Майкла Джордана

Школьник повторил знаменитый трюк Джордана
Алексей Фалько
Школьник повторил знаменитый трюк Джордана. Парню всего 16. Видео
Американец Пэт Дикерт звездой баскетбола не станет, но зрелищные моменты делать умеет.
Баскетбол / НБА 0

Продолжаем анализировать видео «Чемпионата», которые участвуют в масштабном опросе за звание лучшего из лучших в баскетболе. Ознакомиться со всеми 10 претендентами и проголосовать можно по ссылке, представленной выше.

В прошлый раз мы разбирали падение на баскетбольной площадке непобеждённого боксёра Флойда Мейвезера-младшего.

Настал черёд 16-летнего американского смельчака, который решил повторить приём Его Воздушества. В 1987 году легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан выиграл конкурс данков на Звёздном уик-энде НБА, забив сверху с прыжком от штрафной линии. С тех пор многие пытались воссоздать этот данк, в том числе и на любительском уровне. В частности, школьник из штата Массачусетс Пэт Дикерт сумел повторить этот момент.

Видео доступно на «Чемпионате».

Парень сделал это не так элегантно и пластично, как Майкл. С Джорданом почти никто не сравнится в умении забивать сверху даже из числа профессиональных баскетболистов НБА. Однако Пэт заслуживает поощрения за старания и смелость. Тренер школьной команды Дикерта Дэмиан Страхорн считает, что его подопечный совершил подвиг.

«Пэт способен взлететь, выпрыгнуть с расстояния почти 5 метров от кольца и оставаться в воздухе достаточно долго для вколачивания данка. Это очень впечатляющий подвиг. Довольно безумно наблюдать за этим, учитывая, что рост Пэта всего 188 см», — заявил Страхорн.

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Дикерт действительно не слишком высокий по баскетбольным меркам. Для сравнения, рост Джордана — 198 см. Конечно, лавры легенды баскетбола Пэту не светят. Но он может гордиться своей приличной прыгучестью. В социальных сетях его ролики пользуются достаточно большой популярностью.

Аналогичные голосования по определению лучшего видео проходят в других разделах.

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Источник: «Чемпионат»

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