Абдул-Джаббар унижал секс-символ США 70-х. От него натерпелась звезда фильма Тарантино

Карим Абдул-Джаббар — легендарный центровой, отыгравший 20 сезонов в НБА за «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Он является лидером по количеству набранных очков за всю историю лиги (38 387). Абдул-Джаббар рекордные шесть раз признавался MVP сезона, больше чем кто-либо принимал участие в Матчах звёзд (19 раз), 15 раз включался в символическую сборную сезона. Только Леброн Джеймс теоретически может замахнуться на некоторые из этих достижений. На площадке у Карима проблем не было — он успешно играл в лиге до 42 лет. Однако в его жизни без происшествий не обошлось.



Родители дали сыну имя Фердинанд Льюис Алсиндор-младший. Однако в 1971 году 24-летний Лью решил стать Каримом Абдул-Джаббаром. Это случилось не просто так — он стал мусульманином.

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Летом 1968 года Алсиндор официально принял новую веру, но не использовал арабское имя несколько лет. В это же время Льюис отказался выступать за сборную США на Олимпийских играх в знак протеста против дискриминации чернокожего населения в США. В целом Абдул-Джаббар в какой-то момент очень серьёзно ударился в религию. Вплоть до фанатизма. В 20 лет он начал встречаться с восходящей звездой Голливуда Пэм Гриер, которая в 1970-х была чуть ли не главным секс-символом США. Отношения с Пэм пришлись на самый пик религиозной увлечённости Абдул-Джаббара.



Гриер подробно рассказала, что ей пришлось пережить, в автобиографической книге 2010 года под названием «Фокси: моя жизнь в трёх актах». Актриса считает, что Абдул-Джаббар унижал её своим поведением.



«Однажды я ждала своего бойфренда Карима Абдул-Джаббара в его доме в Малибу. Он возвращался после нескольких выездных матчей. Тогда он уже стал мусульманином. Когда Карим пришёл со своими друзьями (они тоже сменили веру), я подбежала обнять его. Он отошёл назад, как будто от меня исходил неприятный запах или я была переносчиком какой-то заразы. «Рад видеть тебя, Пэм», — сказал он. На этом всё.



После смены веры Абдул-Джаббар мог говорить со мной при друзьях, но при этом не прикасался. Никакого интима или личных разговоров. На самом деле мне вообще нельзя было с ними разговаривать, за исключением ответов на конкретные вопросы. Я чувствовала себя крайне неловко, когда Карим тихим голосом сказал: «Ты должна покинуть комнату, Пэм». Я ушла расстроенной и униженной».

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Пэм также вспомнила момент, когда Карим разозлился из-за её откровенной пляжной одежды.



«Карим стоял у двери в спальню и спросил: «Можешь приготовить нам несколько бутербродов?» Я сделала это, на что он ответил: «Теперь уходи, можешь взять с собой один бутерброд». Я пошла на пляж в Малибу. Одела короткий топ с вырезом на груди. Один из друзей Карима увидел меня и позвонил ему. Абдул-Джаббар был разгневан, когда я вернулась домой. Он прочитал мне гневную нотацию о том, что я опозорила его на пляже. Он сказал: «Ты должна быть полностью одета. Тело, ноги и голову нужно закрыть. Могут быть видны только твои руки. Излишне говорить, что наши отношения продлились недолго после этого инцидента».

Гриер отметила, что последней каплей стало ультимативное предложение Абдул-Джаббара. Карим загорелся идеей многожёнства, однако великодушно пообещал Пэм роль жены №1 в своём «гареме».



«Если ты не пообещаешь выйти за меня замуж сегодня, я женюсь на другой в 2 часа дня. Она новообращённая мусульманка, подготовлена специально ​​для меня», — так сформулировал свои требования баскетболист.

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Пэм оставалась католичкой, поэтому сразу же отвергла эту идею. Абдул-Джаббар нашёл подходящую ему женщину. Свадьбу назначили на день рождения Гриер, что выглядело как явное желание задеть бывшую подругу. Избранницей центрового стала Хабиба Абдул-Джаббар, урождённая Дженис Браун. У них родилось трое детей — дочери Хабиба и Султана, а также сын Карим-младший, пошедший по стопам отца и занявшийся баскетболом. В 1978-м Карим и Хабиба развелись.



Абдул-Джаббар и Гриер злейшими врагами не стали, хотя в 80-х в своей автобиографии об этих отношениях Карим вообще не упомянул.

Пэм Гриер Фото: Getty Images

Карим Абдул-Джаббар не сразу ответил на публикацию книги Гриер. Он ждал пять лет, прежде чем отреагировать. Легендарный центровой признал, что слишком «жестил» на начальных этапах после смены религии.

«Почти полвека назад я стал мусульманином. Учитывая молодость и новизну религии, я принял самые ортодоксальные учения ислама. Меня этому учили. Как и у большинства людей, мои убеждения и подходы постепенно менялись по мере взросления. Немногие из нас хотели бы, чтобы нас судили по поведению в молодости. Немногие из нас могут вспомнить то, что мы говорили, думали или делали в молодости, без желания отправиться в прошлое на машине времени и изменить свою более молодую версию. Проясняю: я всё ещё мусульманин. Я никогда не сожалел об этом решении. Однако мои взгляды на то, как должен вести себя мусульманин, претерпели изменения. Мы с Пэм расстались как друзья.



Причина не кроется в религии. Дело в карьере. Она была успешной актрисой, которой приходилось жить в Лос-Анджелесе. Я был игроком НБА, живущим в Милуоки. Как и многие пары, мы не могли построить отношения на расстоянии. Я не согласен со многими вещами, в которые верил 20-летний Карим. Я больше не придерживаюсь этих ортодоксальных взглядов, так происходит уже в течение десятилетий. Христианство тоже пережило несколько преобразований на протяжении веков. Признаю, что после 20-лет совершил несколько нелепых поступков. Но пусть тот, кто не совершил ошибки в молодости, первым напишет мне в «Твиттере», — написал Абдул-Джаббар в своём «фейсбуке» в 2015 году.

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Абдул-Джаббар действительно изменился. Карим идёт в ногу со временем и активно ведет страницы в «Твиттере», «Фейсбуке» и «Инстаграме». На старости лет легендарный центровой страдает от постоянных мигреней. Боль облегчает препаратами на основе марихуаны, что уже несколько раз становилось причиной проблем с органами правопорядка.



Гриер ворвалась на голливудскую сцену в начале 1970-х и была очень востребованной до второй половины 80-х. У Пэм диагностировали рак в 1988 году. Врачи давали ей всего 18 месяцев жизни, но она справилась с болезнью. Однако трагедия её не обошла. В 1990 году старшая сестра Гриер умерла от рака, а племянник, не пережив утраты матери, совершил самоубийство. Карьера Гриер на какое-то время застопорилась. «Второе рождение» началось с главной роли стюардессы в драме Квентина Тарантино «Джеки Браун». Партнёрство со звёздами Сэмюэлом Л. Джексоном, Робертом Де Ниро и Майклом Китоном привело к номинациям на многочисленные награды, включая Saturn Award.



Гриер и Абдул-Джаббар могли стать одной из самых красивых пар в США. Не сложилось. Всему виной суровые религиозные взгляды Карима, о которых он впоследствии пожалеет.