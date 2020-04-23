Самый высокий баскетболист НБА кладёт трёхочковые броски. Удивительное зрелище

Номинанты на звание самого крутого ролика из мира баскетбола здесь:
Знакомим с видео «Чемпионата», которые принимают участие в масштабном опросе по определению лучшего из лучших в баскетболе. Посмотреть полный список из 10 претендентов и проголосовать можно по ссылке, указанной выше.
Уже разобрано падение на баскетбольной площадке непобеждённого боксёра Флойда Мейвезера-младшего, попытка 16-летнего американца Пэта Дикерта воссоздать знаменитый данк Майкла Джордана и игра Шакила О’Нила с сыновьями на домашней площадке.
Новый эпизод рассказывает о самом высоком игроке НБА Тако Фолле. 226-сантиметровый центровой «Бостон Селтикс» добавил в свой арсенал трёхочковый бросок.
Видео доступно на «Чемпионате».
Фолл — личность чрезвычайно харизматичная. Вполне вероятно, «Селтикс» подписывали его не с целью получить какую-то громадную пользу на площадке. Скорее он получил контракт в НБА из-за своего яркого образа. Тако — добряк по натуре, что характерно для многих гигантов. Парень приехал в США из неблагополучного Сенегала и пробился на вершину.
Однако перспективы Фолла не очень хорошие. Сейчас в НБА ценятся игроки периметра, а не классические габаритные «большие». В этом сезоне Тако сыграл всего 6 матчей. Главный тренер «Бостона» Брэд Стивенс не находит для него места в ротации, хотя центровой очень старается. Фолл начал бросать из-за дуги, чтобы соответствовать требованиям современной лиги. Задача весьма сложная для игрока со столь внушительными габаритами.
«10 или 12 лет назад Фолл был бы выбран в первом раунде драфта. Он двигается лучше, чем Рой Хибберт. Ему должно найтись место в НБА, Бобан Марьянович может послужить в качестве примера», — сказал опытный скаут Пит Тамел в интервью Yahoo Sports.
Возможно, усилия Тако оценят в следующем сезоне. Не исключено, что в другом клубе. «Бостон» как-то совсем не верит в 24-летнего центрового.
Напоминаем, что номинанты на звание самого крутого ролика из мира баскетбола здесь:
Аналогичные голосования по определению лучшего видео проходят в других разделах:
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