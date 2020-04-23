Самый высокий баскетболист НБА кладёт трёхочковые броски. Удивительное зрелище

10 лет назад игроки вроде Фолла были нарасхват. Сейчас их всячески пытаются изжить.

Номинанты на звание самого крутого ролика из мира баскетбола здесь:

Стритболист уложил Мейвезера, немец колотит через слонов. Выбираем лучшее видео баскетбола Подросток подражает Джордану, Шак измывается над детьми. Посмотреть действительно есть на что!

Знакомим с видео «Чемпионата», которые принимают участие в масштабном опросе по определению лучшего из лучших в баскетболе. Посмотреть полный список из 10 претендентов и проголосовать можно по ссылке, указанной выше.



Уже разобрано падение на баскетбольной площадке непобеждённого боксёра Флойда Мейвезера-младшего, попытка 16-летнего американца Пэта Дикерта воссоздать знаменитый данк Майкла Джордана и игра Шакила О’Нила с сыновьями на домашней площадке.

«Первый нокдаун в карьере». Флойд Мейвезер оказался на паркете во время игры в баскетбол Стритболист сделал то, чего не удалось лучшим боксёрам мира.

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Шакил О'Нил не щадит сыновей. Гигант кладёт через них данки как ни в чём не бывало У Шака свои методы воспитания. Парни хотят стать баскетболистами, поэтому никаких поблажек.

Новый эпизод рассказывает о самом высоком игроке НБА Тако Фолле. 226-сантиметровый центровой «Бостон Селтикс» добавил в свой арсенал трёхочковый бросок.

Видео доступно на «Чемпионате».

Фолл — личность чрезвычайно харизматичная. Вполне вероятно, «Селтикс» подписывали его не с целью получить какую-то громадную пользу на площадке. Скорее он получил контракт в НБА из-за своего яркого образа. Тако — добряк по натуре, что характерно для многих гигантов. Парень приехал в США из неблагополучного Сенегала и пробился на вершину.



Однако перспективы Фолла не очень хорошие. Сейчас в НБА ценятся игроки периметра, а не классические габаритные «большие». В этом сезоне Тако сыграл всего 6 матчей. Главный тренер «Бостона» Брэд Стивенс не находит для него места в ротации, хотя центровой очень старается. Фолл начал бросать из-за дуги, чтобы соответствовать требованиям современной лиги. Задача весьма сложная для игрока со столь внушительными габаритами.



«10 или 12 лет назад Фолл был бы выбран в первом раунде драфта. Он двигается лучше, чем Рой Хибберт. Ему должно найтись место в НБА, Бобан Марьянович может послужить в качестве примера», — сказал опытный скаут Пит Тамел в интервью Yahoo Sports.



Возможно, усилия Тако оценят в следующем сезоне. Не исключено, что в другом клубе. «Бостон» как-то совсем не верит в 24-летнего центрового.

Напоминаем, что номинанты на звание самого крутого ролика из мира баскетбола здесь:

Стритболист уложил Мейвезера, немец колотит через слонов. Выбираем лучшее видео баскетбола Подросток подражает Джордану, Шак измывается над детьми. Посмотреть действительно есть на что!

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