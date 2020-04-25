13-летняя девочка сыграла за взрослую сборную Литвы. Как такое возможно?

Юсте Вероника Йоците — имя, которое нужно запомнить уже сейчас. Это 14-летняя профессиональная баскетболистка французского АСВЕЛа и сборной Литвы. Играет на позиции атакующего защитника и лёгкого возраста. Указанный возраст — не опечатка. Девочка дебютировала в старшей национальной команде Литвы в 13 лет, в 14 лет — во взрослой Евролиге. Юсте — талант мирового масштаба.

Фото: instagram.com/jocyteee

Йоците вполне могла представлять сборную США, а не Литвы. Дело в том, что Юсте родилась в Вашингтоне. Её отец Арвидас — бывший баскетболист. Он играл за университет Небраски, но на профессиональном уровне карьера у него не сложилась. В конечном счете стал работником посольства Литвы в Вашингтоне. 30 марта 2004 года у Арвидаса и его жены Аурелии родился сын Рокас. Парень получил гражданство США. 19 ноября 2005 года на свет появилась Юсте. Девочка тоже имела право получить американский паспорт, но судьба распорядилась иначе.



Американская мечта казалась прекрасным мотивирующим фактором, однако Арвидас скучал по родине. Кроме того, литовцы столкнулись со штатовской бюрократией и социальным расслоением. Глава семейства Йоците не был «опьянен» жизнью в США. Спустя всего пару месяцев после рождения Юсте он решил вернуться домой в Палангу. Аурелия в Вашингтоне работала в банковской сфере. Она без проблем устроилась на аналогичную должность в Литве. Арвидас без дела тоже не сидел. Сначала трудился в администрации порта, а затем занялся страховым бизнесом.

Фото: instagram.com/jocyteee

Именно в Паланге Юсте начала заниматься баскетболом. В 2012 году в детском санатории города открылась современная баскетбольная площадка имени Модестаса Паулаускаса, знаменитого советского и литовского баскетболиста, ставшего чемпионом Олимпиады-1972 в Мюнхене. Арвидас пришел туда позаниматься с маленькой 6-летней Юсте. Тренер Дайва Мажионене заметила в девочке потенциал. Она предложила привести её в местную баскетбольную спортшколу. Юсте буквально загорелась этой идеей. Отец изначально был против. Женский баскетбол в Литве переживал не лучшие времена. Арвидас хотел для дочери совсем другого будущего, но в итоге не устоял перед уговорами.

«Я думал отдать её в музыкальную школу. Может быть, найти что-то ещё в этом роде, только не баскетбол. Но когда ты слышишь уговоры ребёнка, невозможно не поддаться», — утверждает Арвидас.

«Похожи как две капли воды». Сабонис воспитал наследника, за которого точно не стыдно Арвидас по делу был жёстким с сыном. Домантас — вовсе не бледная тень легендарного отца и уже во многом превзошёл его.

В Паланге Юсте задержалась ненадолго. Два года спустя она переехала в Клайпеду, где работала под руководством тренера Рамуне Кумпене. Йоците с ранних лет выделялась на фоне сверстников. В сезоне-2018/2019 стало ясно, что девочке надо играть с куда более зрелыми соперницами. Юсте доминировала в чемпионатах Литвы категории U14 (в среднем 30,0 очка, 14,1 подбора, 3,4 передачи, 3,6 перехвата и 3,1 блок-шота) и U16 (21,6 очка, 14,5 подбора, 10,1 передачи, 3,6 перехвата и 2,5 блок-шота). Летом 2019 года 13-летняя Йоците в составе сборной участвовала в чемпионате Европы до 16 лет, набирая в среднем 19,6 очка, 8,3 подбора и 2,1 передачи. Особенно ярко ей удалось проявить себя в финальном матче против России (66:73) — 33 очка и 9 подборов. Турнир Литва не выиграла, однако это точно не вина Йоците. Юсте попала в первую сборную Евробаскета и заявила о себе во весь голос. Стремительное развитие карьеры не вызывало никаких сомнений.

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11 октября 2019 года Йоците сыграла первый матч в составе «Нептунаса» (Клайпеда) во взрослом чемпионате Литвы. Она набрала 21 очко, 5 подборов и 5 передач в победном матче с «Аистесом» (81:59). Напоминание, которое лишним не будет. Юсте в 13 лет доминировала против взрослых состоявшихся баскетболисток. Йоците не успела отпраздновать четырнадцатый день рождения, как её уже вызвали в старшую национальную команду Литвы для участия в квалификации Евробаскета-2021. Она набрала 4 очка и 3 передачи за 9 минут в игре против Албании (108:43).



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Сразу после дебюта в сборной Юсте отправилась во Францию. Она решила учиться в знаменитой Академии Тони Паркера, которая находится в Лионе. Паркер — 4-кратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» и легенда французского баскетбола. После завершения карьеры летом 2019 года Тони вернулся на родину, чтобы развивать здесь баскетбол. Паркер владеет женским и мужским баскетбольным АСВЕЛом, а также курирует Академию, в которой учатся не только талантливые спортсмены, но и музыканты, математики и другие одарённые дети.



В Лион летала вся семья Йоците. Паркер лично встретился с родителями девочки, после чего был подписан трехлетний контракт на обучение, которое началось в декабре прошлого года.

Фото: instagram.com/jocyteee

Паркер уделяет личное внимание далеко не каждому ученику своей Академии. Случай Юсте Йоците исключительный, потому что Тони видит огромнейший потенциал девочки.



«Мы должны беречь Юсте. Через три года у нас будет нереальный баскетбольный талант», — отмечает Тони.

Вовлеченность Тони в процесс — то, что подкупило семью Йоците.



«Я могу свободно общаться с Тони в любое время. Человек с таким статусом взял моего ребенка под опеку. Паркер чувствует ответственность за Юсте. Это приятно», — заявил Арвидас.



Параллельно с учёбой Йоците участвует в тренировках женского АСВЕЛа, который является чемпионом Франции и в этом сезоне выступает в Евролиге. Кроме того, для талантливой девочки предусмотрены индивидуальные занятия под руководством ассистента главного тренера мужской команды АСВЕЛ Жозефа Гомиса.



8 декабря 2019 года юная баскетболистка дебютировала во взрослом чемпионате Франции. АСВЕЛ встречался с клубом «Эно» и одержал победу со счетом 79:66. Йоците в конце матча получила две с половиной минуты игрового времени. Очков не набрала, но дело не в этом. 14 лет и 19 дней — самый ранний возраст для дебютантов французского первенства. Йоците продолжила бить рекорд за рекордом в европейском баскетболе. После чемпионата Франции настала очень Евролиги. 18 декабря АСВЕЛ проводил домашний матч с вице-чемпионками России курским «Динамо» (84:59)… Юсте вышла на паркет под занавес встречи. За 2 минуты 18 секунд восходящая звёздочка сделала один неточный дальний бросок, совершила потерю и заработала фол. Не ахти какие показатели. Однако, опять же, в таком раннем возрасте в женской Евролиге ещё никто не играл. Стоит отметить, что в этом турнире выступает много суперзвёзд мирового баскетбола из WNBA, которые в Европе получают больше, чем в США. Уровень серьёзнейший.

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Попадание в ротацию профессионального клуба топового уровня в 14 лет и дебют во взрослой сборной в 13 — нечто немыслимое для командных видов спорта. Главный вундеркинд мужского баскетбола Лука Дончич дебютировал в Евролиге за мадридский «Реал» в 16 лет. Юсте опережает его график на пару лет.



Рост Йоците — 184 см. Это не так уж много по меркам женского баскетбола, даже если девочка подрастёт на несколько сантиметров к возрасту 20+. Юсте берёт своё за счёт уникального таланта от природы и незаурядных лидерских качеств. Её называют литовским Джеймсом Харденом за нестандартный технический арсенал, включающие степ-бэки, кроссоверы, сайд-степы и другие финты.



«Йоците — талант, который рождается раз в десять лет. Помимо всех врождённых данных, у Юсте есть ещё одна особенность, которая характерна для лучших игроков. Её подруги даже шутят, что по венам Йоците течет не кровь, а лёд. Хотя Йоците всего 14 лет, но её хладнокровие, особенно в самые важные моменты матча, уникально. Игровая зрелость не по годам. Мы очень рады, что в нашей стране есть такой лидер», — заявила бывшая звёздная литовская баскетболистка Лина Браздейките.

Фото: instagram.com/jocyteee

Хладнокровие отмечает и Рокас, брат Юсте, который тоже пытается проявить себя в баскетболе, хоть и не так успешно, как сестра.



«Юсте всегда обыгрывала мальчиков, когда играла с ними в детстве. Было смешно наблюдать, как матери других детей кричат, что девочка издевается над парнями. Но это настоящая сущность Юсте — убийца с лицом ребёнка», — утверждает Рокас.

Фото: instagram.com/p/B8JdjDthA-F

Фото: instagram.com/p/B8JdjDthA-F

Несколько месяцев назад Юсте попросила подписчиков своей страницы в «инстаграме» придумать ей псевдоним. Выражение Рокаса «Убийца с лицом ребёнка» — новое прозвище Йоците. Девочке понравился именно такой вариант.



Йоците играет во Франции, но не забывает свои корни. В конце января девочка присутствовала на матче мужской Евролиги АСВЕЛ — «Жальгирис», причём наблюдала за игрой в майке «Жальгириса» с №4 своего любимого баскетболиста Лукаса Лекавичюса. Именно Лукас стал главным героем и самым результативным игроком этого поединка (21 очко). «Жальгирис» одержал выездную победу — 79:74.

Фото: instagram.com/jocyteee

Это лишь начало восхождения Юсте к славе. В ближайшие пару лет Йоците закончит обучение в Академии Паркера, после чего наверняка уедет за океан.



«Моя главная цель — играть в WNBA. Я хочу почувствовать, какой там уровень. Хочу увидеть, как проходят тренировки, как выглядит жизнь баскетболистки женской НБА», — рассказала Юсте о своих планах.



Можно не сомневаться, что у девочки получится реализовать мечту. Юсте Йоците — будущее европейского и мирового женского баскетбола.