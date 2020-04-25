«Потрясающе!» Данкер перепрыгнул 30 детишек и после кульбита в воздухе забил сверху

Джеки приковал к себе огромное внимание. Его сразу же пригласили на масштабное действо с миллионной аудиторией

Продолжаем знакомство с видео «Чемпионата», участвующих в масштабном опросе по определению лучшего из лучших в баскетболе. Весь список из 10 претендентов и возможность проголосовать доступны по указанной выше ссылке.

Ранее мы уже разбирали падение на баскетбольной площадке непобеждённого боксёра Флойда Мейвезера-младшего, попытку 16-летнего американца Пэта Дикерта воссоздать знаменитый данк Майкла Джордана, игру Шакила О’Нила с сыновьями на домашней площадке, трёхочковые броски самого высокого игрока НБА Тако Фолла и невероятный победный бросок игрока NCAA Джордана Снайпса.

Шакил О'Нил не щадит сыновей. Гигант кладёт через них данки как ни в чём не бывало У Шака свои методы воспитания. Парни хотят стать баскетболистами, поэтому никаких поблажек.

Самый высокий баскетболист НБА кладёт трёхочковые броски. Удивительное зрелище 10 лет назад игроки вроде Фолла были нарасхват. Сейчас их всячески пытаются изжить.

Студент реализовал отчаянный победный бросок через всю площадку. Джордан сразу стал героем Парня чуть не раздавили в объятиях партнёры по команде. Настолько всё было эпично.

Следующее видео на очереди — данкер перепрыгнул 30 детишек и после кульбита в воздухе забил сверху.

Видео доступно на «Чемпионате».

В мире есть множество специалистов по броскам сверху. Подавляющее большинство из них широкой аудитории неизвестны. Данкер из Нью-Йорка по прозвищу Джеки входил в число таковых, пока не исполнил эффектный бросок сверху на фестивале в столице Венгрии Будапеште. Данкеры дарят зрителям шоу. Порой они берут на себя дополнительную ответственность, включая в трюки других людей. Джеки решил перепрыгнуть три десятка детей. Получилось удачно — бросок зашёл, при этом никто не пострадал.

Данк стал популярным в социальных сетях. Джеки заметили организаторы Государственной Ярмарки Техаса — ежегодного масштабного мероприятия в Далласе, которое посещают около 2 миллионов людей. Ярмарка проводится ежегодно с 1886 года, за исключением сложных периодов во время Первой и Второй мировых войн. Обычно событие начинается в последнюю пятницу сентября и заканчивается через 24 дня. Экономике региона это действо приносит около $ 600 млн ежегодно. Да и «ярмарка» лишь номинальное название, так как на этой крупной «сходке» можно увидеть всё, что угодно. В том числе шоу данкеров. «Потрясающе! Пожалуйста, сделай это у нас! Это именно то, что мы ищем!», — написали организаторы в «инстаграме», тегнув страницу Джеки.



Джеки из Нью-Йорка не является всемирно узнаваемой звёздой, однако один классный бросок сверху помог ему заработать приглашение на крупное событие. Парень сполна может этим гордиться.



Напоминаем, что номинанты на звание самого крутого ролика из мира баскетбола здесь



Аналогичные голосования по определению лучшего видео проходят в других разделах.



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