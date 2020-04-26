«Супергерой!» Парень из Индии творит удивительные трюки с баскетбольным мячом

- Номинанты на звание самого крутого ролика из мира баскетбола здесь
Продолжаем ознакомлением с видео «Чемпионата», которые принимают участие в масштабном опросе по определению лучшего из лучших в баскетболе. Весь список из 10 претендентов и возможность проголосовать доступны по указанной выше ссылке.
Ранее мы уже разбирали падение на баскетбольной площадке непобеждённого боксёра Флойда Мейвезера-младшего, попытку 16-летнего американца Пэта Дикерта воссоздать знаменитый данк Майкла Джордана, игру Шакила О’Нила с сыновьями на домашней площадке, трёхочковые броски самого высокого игрока НБА Тако Фолла, невероятный победный бросок игрока NCAA Джордана Снайпса и перепрыгнувшего 30 детей американского данкера Джеки.
Следующее видео на очереди — остроумный трюк индийца Насифа Мунши.
Молодой баскетболист и по совместительству тренер из Индии Насиф Мунши в одной комбинации исполнил два оригинальных точных попадания в кольцо. Мунши просчитал всё до мельчайших деталей. Неизвестно, сколько ему понадобилось попыток, но конечный результат получился эффектным. Подписчики Насифа в социальных сетях сразу же написали целый ряд одобрительных комментариев: «Потрясающе!», «Супергерой!», «Блестящая работа, брат».
Насиф Мунши сейчас трудится спортивным тренером в международной школе Подар в Мумбаи. В свободное время он любит проделывать баскетбольные трюки, которые публикует на персональных страницах в «фейсбуке» и «тиктоке». Также участвует в различных фестивалях и турнирах любительского уровня в Индии.
Мунши пишет, что он является самым преданным фанатом разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, который трагически скончался в авиакатастрофе в январе этого года. Стоит признать, что даже звездные баскетболисты НБА могли бы взять на заметку некоторые из трюков Насифа.
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