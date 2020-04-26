«Супергерой!» Парень из Индии творит удивительные трюки с баскетбольным мячом

Насиф очень любит Стефена Карри. Даже звезда НБА может взять кое-что на заметку из его арсенала.

Номинанты на звание самого крутого ролика из мира баскетбола здесь

Продолжаем ознакомлением с видео «Чемпионата», которые принимают участие в масштабном опросе по определению лучшего из лучших в баскетболе. Весь список из 10 претендентов и возможность проголосовать доступны по указанной выше ссылке.

Ранее мы уже разбирали падение на баскетбольной площадке непобеждённого боксёра Флойда Мейвезера-младшего, попытку 16-летнего американца Пэта Дикерта воссоздать знаменитый данк Майкла Джордана, игру Шакила О’Нила с сыновьями на домашней площадке, трёхочковые броски самого высокого игрока НБА Тако Фолла, невероятный победный бросок игрока NCAA Джордана Снайпса и перепрыгнувшего 30 детей американского данкера Джеки.

Шакил О'Нил не щадит сыновей. Гигант кладёт через них данки как ни в чём не бывало У Шака свои методы воспитания. Парни хотят стать баскетболистами, поэтому никаких поблажек.

Самый высокий баскетболист НБА кладёт трёхочковые броски. Удивительное зрелище 10 лет назад игроки вроде Фолла были нарасхват. Сейчас их всячески пытаются изжить.

«Потрясающе!» Данкер перепрыгнул 30 детишек и после кульбита в воздухе забил сверху Джеки приковал к себе огромное внимание. Его сразу же пригласили на масштабное действо с миллионной аудиторией

Следующее видео на очереди — остроумный трюк индийца Насифа Мунши.

Молодой баскетболист и по совместительству тренер из Индии Насиф Мунши в одной комбинации исполнил два оригинальных точных попадания в кольцо. Мунши просчитал всё до мельчайших деталей. Неизвестно, сколько ему понадобилось попыток, но конечный результат получился эффектным. Подписчики Насифа в социальных сетях сразу же написали целый ряд одобрительных комментариев: «Потрясающе!», «Супергерой!», «Блестящая работа, брат».

Насиф Мунши сейчас трудится спортивным тренером в международной школе Подар в Мумбаи. В свободное время он любит проделывать баскетбольные трюки, которые публикует на персональных страницах в «фейсбуке» и «тиктоке». Также участвует в различных фестивалях и турнирах любительского уровня в Индии.



Мунши пишет, что он является самым преданным фанатом разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, который трагически скончался в авиакатастрофе в январе этого года. Стоит признать, что даже звездные баскетболисты НБА могли бы взять на заметку некоторые из трюков Насифа.