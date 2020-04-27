Майк Джеймс отчитывает Евролигу. Там совсем потеряли связь с реальностью?

На прошлой неделе Евролига установила дедлайн по принятию решения о возобновлении кампании-2019/2020 — 24 мая. В этот день окончательно сообщат о судьбе сезона. Вариантов два — либо утвердят доигровку по нестандартному формату, либо чемпионат вообще будет отменён.

Если 24 мая сезон всё-таки решат возобновить, то вступит в силу следующее расписание:

29 мая — 11 июня — карантин (при необходимости);

12 июня — 2 июля — тренировочный лагерь;

4 июля — 17 июля — матчи Еврокубка;

4 июля — 26 июля — матчи Евролиги.

В Евролиге будут доиграны 54 оставшихся матча регулярного чемпионата (29-й-34-й туры), после чего стартует «Финал восьми». Еврокубок будет проведён в привычном формате с четвертьфиналами, полуфиналами и финалом. Все игры должны пройти в одном месте. Зрителям будет запрещено посещать матчи. На проведение «Финала восьми» претендуют Вильнюс, Каунас, Афины и Москва.

Контракты игроков клубов Евролиги и Еврокубка автоматически продлены до 31 июля, хотя ранее баскетболисты становились свободными агентами 1 июля. На время карантина зарплаты приостановлены, но если сезон доиграют по указанной выше схеме, клубы будут обязаны заплатить исполнителям 85% базового оклада, прописанного в контрактах на сезон. Если 24 мая решат досрочно завершить сезон, игроки получат 80% базового оклада.

Вот такое предложение у Евролиги. Президент турнира Жорди Бертомеу продолжает гнуть свою линию — доиграть сезон любой ценой. Возникает очень много вопросов. Во-первых, даты доигровки чемпионата. В этом плане несколько критических моментов. Слишком большой перерыв между матчами. Существует вероятность накладки календарей Евролиги и внутренних чемпионатов. Испанская лига ACB тоже решительно настроена закончить сезон. Июль — единственный реальный вариант. Что будут делать «Реал», «Барселона», «Баскония» и «Валенсия»? «Барселона» уже заявила, что в чемпионате Испании играть не собирается, если ACB и Евролигу возобновят. Такая же проблема существует в Турции, Германии и Адриатической лиге, которые официально не закрыты. «Фенербахче», «Анадолу Эфес», «Альба», «Бавария» и «Црвена Звезда» не могут разорваться и находиться в двух местах одновременно. Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон, так что перед ЦСКА, «Химками» и «Зенитом» эта проблема не стоит.

Сезон Единой лиги ВТБ завершён досрочно. Победитель определён не будет Это непростое решение поможет полноценно провести следующий сезон.

«Главное — здоровье!». Хайнс написал открытое письмо, чтобы Лига приостановила сезон Капитан ЦСКА рассказал о единении баскетболистов и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Даже если каким-то образом урегулируют конфликт с календарём, игроки не наберут оптимальную форму, что повышает риск получения травм. Да и выходить на паркет они попросту не хотят. Это будет не игра, а отбывание повинности. Победитель «Финала восьми», конечно же, порадуется чемпионству, но всё равно в голове будет проскакивать простая мысль: «Отмучились!». Да и такой триумф будет считаться неполноценным. ЦСКА, «Фенербахче», «Анадолу Эфесу», «Реалу», «Барселоне» или кому-либо ещё (не исключено, что к экспериментальному формату лучше всех приспособится какой-то андердог) долго будут припоминать «коронавирусный» титул. Евролига фактически хочет заставить баскетболистов играть из-под палки. Многие открыто высказали недовольство.

«Это всё абсолютно не имеет смысла. Вы сами знаете, как это тяжело осуществить», – отметил защитник «Маккаби» Аарон Джексон.

«Изначально я смотрел на это оптимистично, но теперь уже отношусь скептически к возможности продолжения сезона Евролиги. Ситуация в Европе и мире не становится сильно лучше, на мой взгляд. Время ещё есть, Евролига сообщила свой план, так что посмотрим, как всё получится. Но это будет очень сложно реализовать», — сказал форвард ЦСКА Йоханнес Войтманн.

«Мы ждём уже больше месяца, всё это становится сложно. Было бы лучше объявить о досрочном завершении чемпионата и начать подготовку к новому сезону. Главное — здоровье», — считает защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Станислав Ерёмин считает смешной идею доиграть сезон.



«Я допускаю проведение пары решающих матчей без зрителей. А Евролига же планирует доигрывать регулярный чемпионат и плюс «Финал восьми» без зрителей. Ну это смешно! Плюс такой момент: команды уже месяц не играют, а ещё май и июнь впереди, то есть три месяца без игр. В июле это будут совершенно новые команды, новые люди. Судя по тому, как складывается ситуация в мире, неизвестно, откроются ли вообще в ближайшее время границы между странами. Сумеют ли команды вообще собрать составы? Если решат доиграть сезон, это вообще неприемлемо, спортивная сторона уйдет. Это неверное решение», – цитирует Ерёмина «Р-Спорт».

Евролига решительно настроена доиграть сезон. Американские легионеры против Парней из-за океана пугает ситуация в Европе, но их никто не спрашивает.

Защитник ЦСКА Майк Джеймс не мог не прокомментировать планы Евролиги. Джеймс в социальных сетях постоянно выступает против завершения сезона и является своего рода «голосом» всех американских легионеров турнира. Защитник «Барселоны» Малкольм Дилэйни и форвард «Анадолу Эфеса» Крис Синглтон в числе тех, кто поддерживает Майка.

«Как вы можете заставить меня доиграть сезон, но не гарантировать полную зарплату? Всё это для меня не имеет никакого смысла. И как можно продлить срок моего контракта на месяц, но при этом понизить зарплату. Все это звучит так, будто вы пытаетесь спасти ваши деньги», – отчитал Евролигу Джеймс в «твиттере».



В последнем посте Майк отдельно поднимает финансовый вопрос. Контракт должен быть полностью погашен, если только там не прописаны форс-мажорные обстоятельства или организация не достигла соглашения об урезании оплаты труда с профсоюзом игроков. Евролига с профсоюзом договорилась, но откуда взялись цифры 85% и 80%? Получается, что если сезон возобновят, игроки получат всего на 5% больше, чем при условии полной отмены турнира. Большинство баскетболистов с радостью отказались бы от этой доли, лишь бы не выходить на площадку в июле.

Конечно, можно указать на морально-этический аспект. Из-за пандемии коронавируса по всему миру страдает множество людей, у которых доход на порядок меньше профессиональных спортсменов вроде Джеймса. Но ведь Майк не требует ничего заоблачного. Он просто указал на весьма странные проценты от базового оклада, которые будут выплачены игрокам в случае возобновления или завершения сезона.



Скомканная подготовка, игра в июле, нежелание баскетболистов выходить на паркет, урезанная зарплата, пустые трибуны, игра на нейтральной территории, экспериментальный формат — всё это делает неуместным доигровку сезона Евролиги. Не лучше ли начать думать о кампании-2020/21 и надеяться, что коронавирус снова не даст о себе знать? Евролига — не НБА, где доходы исчисляются сотнями миллионов долларов. В США могут спокойно доиграть и при пустых трибунах, так как лига получает сверхприбыли от телетрансляций. В Европе баскетбол по большей части убыточный. Так зачем мучить игроков и тренеров, заставляя их завершить этот сезон?