«Ты красавец!» Немецкий акробат колотит данки через слонов и впечатляет самого Запашного

Продолжаем знакомство с видео «Чемпионата», которые принимают участие в масштабном опросе по определению лучшего из лучших в баскетболе. Весь список из 10 претендентов и возможность проголосовать доступны по указанной ниже ссылке.

Стритболист уложил Мейвезера, немец колотит через слонов. Выбираем лучшее видео баскетбола Подросток подражает Джордану, Шак измывается над детьми. Посмотреть действительно есть на что!

Ранее мы уже разобрали падение на баскетбольной площадке непобеждённого боксёра Флойда Мейвезера-младшего, попытку 16-летнего американца Пэта Дикерта воссоздать знаменитый данк Майкла Джордана, игру Шакила О’Нила с сыновьями на домашней площадке, трёхочковые броски самого высокого игрока НБА Тако Фолла, невероятный победный бросок игрока NCAA Джордана Снайпса, перепрыгнувшего 30 детей американского данкера Джеки, остроумного шоумена из Индии Насифа Мунши, забивающего сверху 162-сантиметрового Тима Уайтхеда и оригинальный данк после эффектной футбольной передачи от щита.

«Ты на допинге, братан». Коротышка ростом 162 см назло хейтерам забивает сверху Тим совершил подвиг ради Коби Брайанта. На парне были специальные кроссовки.

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Видео доступно на «Чемпионате».

Автор оригинального броска сверху — 23-летний немецкий акробат Рене Кассели. Он живёт в Национальном цирке Венгрии на озере Балатон вместе с пятью африканскими слонами. Кассели — дрессировщик в седьмом поколении. Своё дело он знает. «Слоны — моя семья. Я вырос вместе с ними. Они мне как братья и сестры. Мне нравится купаться со слонами, плавать с ними. У меня очень близкие отношения с этими животными. Это позволяет мне выполнять уникальные трюки. Я — единственный в мире, кто выполняет подобную акробатическую работу со слонами», — гордится Рене.



У Кассели есть много хейтеров, которые критикуют его за жестокое обращение с животными. Он отвечает им так: «Негативная реакция объясняется тем, что люди не знают, как я отношусь к слонам. У них есть всё, что нужно. Я не применяю никаких мер принуждения к животным. Вы можете заметить, что мои слоны счастливы. Они спокойны, никто не заставляет их что-то делать. Я кормлю их любимой едой — арбузами, бананами и яблоками. Хочу доказать всем, что люди и слоны могут успешно сосуществовать в цирке».

В комментариях под роликами Касселя в «Инстаграме» есть также много одобрительных комментариев: «Ты сделал мой день», «Это вообще реально?», «Так мило. У этого парня слоны словно домашние животные».



Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный — большой поклонник Кассели. «Друзья! Признаюсь, что про этот трюк я лично только слышал, но не видел! Вашему вниманию представлен трюк в исполнении… дрессировщика слонов!!! Этот молодой парень является обладателем двух «Золотых клоунов» (аналог «Оскара» для цирковых артистов. — Прим. ред.) в Монте-Карло! Судя по всему, не за горами и третья награда!!! Рене Кассели!» — написал Запашный на своей странице в «Инстаграме».