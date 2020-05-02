Идеальный кумир. Олимпийский чемпион Тараканов уже почти полвека образец для подражания

Сергей Тараканов — легенда баскетбола. Даже по строгим мировым меркам. К сожалению, в России не принято часто говорить об одном спортсмене, да ещё и закончившим карьеру много лет назад. А зря.

Неделю назад Сергей Николаевич отмечал день рождения — ему исполнилось 62 года!

Сергей Тараканов. Справка



Один из лучших лёгких форвардов в российском и европейском баскетболе 1970-80-х.



Выступал за команды: «Спартак» (Ленинград) (1975-1979), ЦСКА (1979-1990; 1986-1990 — капитан команды). Спортивную карьеру завершил за рубежом, играя за «Штутгарт» (Германия) (1990-1991) и «Сан-Луи» (Бельгия) (1991-1992).



Семь раз становился чемпионом СССР. Обладатель Межконтинентального Кубка в 1979 году. Трижды (1979, 1981, 1985) завоёвывал звание чемпиона Европы, а в 1987 — вице-чемпиона. Побеждал на чемпионате мира в 1982 году, становился серебряным призёром в 1986 году. Самым большим успехом в карьере является победа на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году.



Мастер спорта международного класса (1981), Заслуженный мастер спорта СССР (1981), награждён Орденом «Дружбы народов» (1988), медалью «За трудовое отличие», орденом Почета (2006). Один из лучших лёгких форвардов в российском и европейском баскетболе 1970-80-х.Выступал за команды: «Спартак» (Ленинград) (1975-1979), ЦСКА (1979-1990; 1986-1990 — капитан команды). Спортивную карьеру завершил за рубежом, играя за «Штутгарт» (Германия) (1990-1991) и «Сан-Луи» (Бельгия) (1991-1992).Семь раз становился чемпионом СССР. Обладатель Межконтинентального Кубка в 1979 году. Трижды (1979, 1981, 1985) завоёвывал звание чемпиона Европы, а в 1987 — вице-чемпиона. Побеждал на чемпионате мира в 1982 году, становился серебряным призёром в 1986 году. Самым большим успехом в карьере является победа на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году.Мастер спорта международного класса (1981), Заслуженный мастер спорта СССР (1981), награждён Орденом «Дружбы народов» (1988), медалью «За трудовое отличие», орденом Почета (2006).

«Главная проблема – собрать состав». Тараканов – о проблемах сборной России Мы всё ещё можем поехать на Олимпиаду. Но этого должны хотеть абсолютно все.

Тараканова помнят как легенду ЦСКА, как победителя Олимпиады 1988 года в Сеуле, но почему-то часто забывают клуб, в котором молодой игрок встал на ноги. Именно в питерском «Спартаке» Тараканов стал известен на уровне Союза. Он был моложе местной легенды Александра Белова, но качественной игрой заставлял считаться со своим мнением.



Сергей Тараканов не скрывает, что Санкт-Петербург дал ему путёвку в большой мир баскетбола. Именно из «Спартака» он начал вызываться в сборную и ездить в те обросшие легендами заграничные командировки.



В его переходе из «Спартака» в ЦСКА многие в те годы «прочитали» политический подтекст. Никто и представить не мог, что игрок сам принимает такое решение. Уже после окончания карьеры Тараканов развеет миф, рассказав о непростых отношениях с главным тренером Владимиром Петровичем Кондрашиным. В Петербурге о своём участии в карьере легендарного форварда, кажется, вообще стараются молчать. Вот и в день рождения Тараканова красно-белые не изменили себе, оставив этот факт без внимания.



Уникальность Тараканова в его успехе. Кажется, он преуспевает во всём, чем начинает заниматься. Скорее всего, это в его характере. Он всегда сосредоточен на конечном результате и старается здраво оценивать шансы, сохраняя самообладание.

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В баскетбол будущий чемпион мира и Европы пришёл… самостоятельно. Ещё в Красноярске. Он здорово учился в школе и подавал надежды в «музыкалке», но спорт перевернул его жизнь.



Вся карьера Тараканова-спортсмена — это борьба. Он не был любимчиком ни у Кондрашина в «Спартаке», ни у Гомельского в ЦСКА. Однако оба великих наставника видели его суперталант. Хоть и пытались бороться с ним характерами. По-разному, но пытались. Сейчас сложно представить, что игроку не разрешают забивать сверху, потому что это нерационально. Тараканов на запреты отвечал данками.



После окончания фантастической карьеры спортсмен занялся бизнесом. И снова преуспел! Тараканов является генеральным директором компании «Мета», которая владеет сетью пунктов по изготовлению моментальной фотографии в Москве. Он признавался, что сильно «обжёгся» лишь однажды, вложившись по совету знакомого в бизнес всеми имеющимися на книжке деньгами.



До 2000 года Тараканов жил заграницей, а после решил возвратиться в Россию, оставив (как он сам говорил) «спокойную и буржуазную жизнь в Бельгии». И это легко объясняется его драйвовостью.



Спортивным агентом он тоже стал почти случайно, но быстро именно к нему потянулись именитые баскетболисты со всей России. Доверяли и чувствовали, что не бросит.



62 ему только в паспорте. В жизни он привык к свободе во всём и хочет делать только то, что реально нравится и приносит удовольствие. Ездит на байке, играет в бильярд, много путешествует и всё ещё открывает свои таланты.

Два года назад Сергей Николаевич рассказывал «Чемпионату» как постригся налысо во время поездки в Сеул. Оказалось — обещал ещё в 1988 после победы на Олимпиаде. Тогда он сделал короткую стрижку, но партнёры по сборной не зачли.

«Литва до сих пор играет против СССР». Неужели у них всё сложно? Олимпийский чемпион Сергей Тараканов рассказал, почему его и сейчас вспоминают в каждой литовской деревне.

Один из последних открытых талантов Сергея Тараканова — работа на телевидении. Он всё знает почти о каждом игроке. Он несколько лет работал генеральным менеджером мужской сборной и доходил вместе с ней до исторического «золота» Мадрида в 2007 году. Но ни на кого он не смотрит с высоты своих заслуг.



Тараканов удивительно органично вписался в телевизионную картинку, а его аналитика всегда понятна многим. Он способен объяснить происходящее на паркете без заумных терминов и категоричных оценок. И даже его «армейская» принадлежность не влияет на качество репортажей. Напротив, свои знания он направляет зрителям, рассказывая о интересные факты о том, что остаётся за кулисами.

Можно смело сказать, что Тараканов уже почти полвека является образцом для подражания. Он добился признания не только на баскетбольной площадке, но и за её пределами, став успешным бизнесменом и качественным телевизионным экспертом. Идеальный кумир!