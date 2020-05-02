Идеальный кумир. Олимпийский чемпион Тараканов уже почти полвека образец для подражания

Сергей Тараканов — легенда баскетбола. Даже по строгим мировым меркам. К сожалению, в России не принято часто говорить об одном спортсмене, да ещё и закончившим карьеру много лет назад. А зря.
Неделю назад Сергей Николаевич отмечал день рождения — ему исполнилось 62 года!
Один из лучших лёгких форвардов в российском и европейском баскетболе 1970-80-х.
Выступал за команды: «Спартак» (Ленинград) (1975-1979), ЦСКА (1979-1990; 1986-1990 — капитан команды). Спортивную карьеру завершил за рубежом, играя за «Штутгарт» (Германия) (1990-1991) и «Сан-Луи» (Бельгия) (1991-1992).
Семь раз становился чемпионом СССР. Обладатель Межконтинентального Кубка в 1979 году. Трижды (1979, 1981, 1985) завоёвывал звание чемпиона Европы, а в 1987 — вице-чемпиона. Побеждал на чемпионате мира в 1982 году, становился серебряным призёром в 1986 году. Самым большим успехом в карьере является победа на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году.
Мастер спорта международного класса (1981), Заслуженный мастер спорта СССР (1981), награждён Орденом «Дружбы народов» (1988), медалью «За трудовое отличие», орденом Почета (2006).
Тараканова помнят как легенду ЦСКА, как победителя Олимпиады 1988 года в Сеуле, но почему-то часто забывают клуб, в котором молодой игрок встал на ноги. Именно в питерском «Спартаке» Тараканов стал известен на уровне Союза. Он был моложе местной легенды Александра Белова, но качественной игрой заставлял считаться со своим мнением.
Сергей Тараканов не скрывает, что Санкт-Петербург дал ему путёвку в большой мир баскетбола. Именно из «Спартака» он начал вызываться в сборную и ездить в те обросшие легендами заграничные командировки.
В его переходе из «Спартака» в ЦСКА многие в те годы «прочитали» политический подтекст. Никто и представить не мог, что игрок сам принимает такое решение. Уже после окончания карьеры Тараканов развеет миф, рассказав о непростых отношениях с главным тренером Владимиром Петровичем Кондрашиным. В Петербурге о своём участии в карьере легендарного форварда, кажется, вообще стараются молчать. Вот и в день рождения Тараканова красно-белые не изменили себе, оставив этот факт без внимания.
Уникальность Тараканова в его успехе. Кажется, он преуспевает во всём, чем начинает заниматься. Скорее всего, это в его характере. Он всегда сосредоточен на конечном результате и старается здраво оценивать шансы, сохраняя самообладание.
В баскетбол будущий чемпион мира и Европы пришёл… самостоятельно. Ещё в Красноярске. Он здорово учился в школе и подавал надежды в «музыкалке», но спорт перевернул его жизнь.
Вся карьера Тараканова-спортсмена — это борьба. Он не был любимчиком ни у Кондрашина в «Спартаке», ни у Гомельского в ЦСКА. Однако оба великих наставника видели его суперталант. Хоть и пытались бороться с ним характерами. По-разному, но пытались. Сейчас сложно представить, что игроку не разрешают забивать сверху, потому что это нерационально. Тараканов на запреты отвечал данками.
После окончания фантастической карьеры спортсмен занялся бизнесом. И снова преуспел! Тараканов является генеральным директором компании «Мета», которая владеет сетью пунктов по изготовлению моментальной фотографии в Москве. Он признавался, что сильно «обжёгся» лишь однажды, вложившись по совету знакомого в бизнес всеми имеющимися на книжке деньгами.
До 2000 года Тараканов жил заграницей, а после решил возвратиться в Россию, оставив (как он сам говорил) «спокойную и буржуазную жизнь в Бельгии». И это легко объясняется его драйвовостью.
Спортивным агентом он тоже стал почти случайно, но быстро именно к нему потянулись именитые баскетболисты со всей России. Доверяли и чувствовали, что не бросит.
62 ему только в паспорте. В жизни он привык к свободе во всём и хочет делать только то, что реально нравится и приносит удовольствие. Ездит на байке, играет в бильярд, много путешествует и всё ещё открывает свои таланты.
Два года назад Сергей Николаевич рассказывал «Чемпионату» как постригся налысо во время поездки в Сеул. Оказалось — обещал ещё в 1988 после победы на Олимпиаде. Тогда он сделал короткую стрижку, но партнёры по сборной не зачли.
Один из последних открытых талантов Сергея Тараканова — работа на телевидении. Он всё знает почти о каждом игроке. Он несколько лет работал генеральным менеджером мужской сборной и доходил вместе с ней до исторического «золота» Мадрида в 2007 году. Но ни на кого он не смотрит с высоты своих заслуг.
Тараканов удивительно органично вписался в телевизионную картинку, а его аналитика всегда понятна многим. Он способен объяснить происходящее на паркете без заумных терминов и категоричных оценок. И даже его «армейская» принадлежность не влияет на качество репортажей. Напротив, свои знания он направляет зрителям, рассказывая о интересные факты о том, что остаётся за кулисами.
Можно смело сказать, что Тараканов уже почти полвека является образцом для подражания. Он добился признания не только на баскетбольной площадке, но и за её пределами, став успешным бизнесменом и качественным телевизионным экспертом. Идеальный кумир!
- 2 мая 2020
-
09:42
-
06:49
-
03:40
-
00:20
- 1 мая 2020
-
23:54
-
22:28
-
21:40
-
20:34
-
19:44
-
18:59
-
17:24
-
16:51
-
15:53
-
15:35
-
13:27
-
12:06
-
11:08
-
10:21
-
09:01
-
07:11
-
00:58
-
00:45
- 30 апреля 2020
-
22:57
-
21:53
-
21:02
-
19:41
-
18:03
-
16:56
-
16:48
-
16:16
-
15:50
-
13:44
-
12:28
-
11:16
-
10:45