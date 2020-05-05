«Играл лучше всех». Гагарин мог не полететь в космос — он был очень хорош в баскетболе

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком на планете, совершившим полёт в космос. Гагарин — герой СССР, кавалер высших знаков отличия ряда государств и просто человек-легенда, про которого уже много всего сказано-пересказано. Однако один момент из биографии Юрий Алексеевича освещён не слишком широко. Речь идёт о любви Гагарина к баскетболу.
Когда товарищей Гагарина по первому отряду космонавтов спрашивали, в чём именно Юрий был лучшим среди них всех, они отвечали: «Разве что в баскетбол Гагарин играл лучше всех, а в большинстве других вопросов не был ни первым, ни последним».
Гагарин занимался бегом и гимнастикой, мог погонять в хоккей с друзьями, любил теннис, катался на водных лыжах, но баскетбол — главное увлечение космонавта.
«Спорт необычайно щедр и, случается, одаривает тебя в самых сложных и даже невероятных жизненных ситуациях всплеском столь необходимой тебе силы, выносливости и энергии… В свободное время мы много занимались спортом, организовали баскетбольную дружину. Наша команда участвовала в городских соревнованиях и заняла первое место среди саратовских техникумов. Был у меня друг, Толя Навалихин. Так он всё тянул меня на лыжню в засыпанные снегом пригородные рощи. Но я предпочитал баскетбол. Игра в баскетбол нравилась своей стремительностью, живостью и тем, что в ней всегда царил дух коллективного соревнования. Броски мяча в корзину с ходу и с прыжка вырабатывали меткость глаза, точность и согласованность движений всего тела», — отмечал Гагарин в мемуарах.
Фото: РИА Новости
В молодости Гагарин без проблем сдал все нормативы и получил значок ГТО. В баскетболе он добился солидных результатом несмотря на невысокий рост 165 сантиметров. Одна из характеристик в досье Юрия Гагарина — баскетболист-разрядник. Во время обучения в Саратовском индустриальном техникуме Гагарин был бессменным капитаном тамошней команды. Он даже подумывал о баскетбольной карьере, но отец убедил его пойти в лётное училище.
«Если судить просто как болельщику, Гагарин был очень гибким. Как говорится, он мог из-под руки большого дяди пронырнуть и забить всё, что ему надо. У него была гибкость, прыгучесть и, безусловно, выносливость. У нас были кроссы на 3-5 километров. Легкоатлеты всегда выигрывали, но Гагарин входил в топ-5», — заявил одногруппник Гагарина по Саратовскому индустриальному техникуму, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Сидорович Порохня.
Дочь Елена не раз вспоминала, что Юрий Алексеевич отлично понимал баскетбол и очень внимательно следил за успехами ЦСКА и сборной, дружил с легендарным тренером Александром Гомельским и частенько принимал участие в тренировках «армейской» команды. Стоит отметить, что Гагарин не просто играл в баскетбол, но и был судьёй первой категории в этом виде спорта.
Как известно, карьера профессионального игрока у Юрия Алексеевича не сложилась. Однако он оставался заядлым болельщиком. 23 апреля 1961 года Гагарин посетил товарищеский матч баскетбольных сборных СССР и США — не прошло и двух недель после полёта в космос. Из воспоминаний советской чемпионки мира и Европы Нины Познанской:
«Этот день я запомнила на всю жизнь! Дело было в Москве, в «Лужниках» сборная СССР играла товарищеский матч с командой США. Причём сражались тогда как женские, так и мужские коллективы. Так вот перед игрой, когда мы уже были в раздевалке, надели спортивные костюмы, как вдруг дверь распахнулась и в подтрибунное помещение вошёл тогдашний председатель Федерации баскетбола СССР Николай Семашко вместе с невысоким молодым человеком, которого трудно с кем-либо перепутать. Это был Юрий Гагарин! Оказывается, он специально приехал на матч СССР — США, вот и решил заглянуть к нам в раздевалку. Конечно, мы очень волновались, ведь получалось, что он шагнул к нам прямо из космоса. То есть спустя всего 11 дней после своего исторического полёта. Однако в Гагарине не было ни капли напыщенности или высокомерия. Очень простой, открытый, обаятельный. Таким он мне и запомнился.
Но вот что ещё меня удивило тогда, так это то, что Гагарин смотрел на нас с гораздо большим восхищением, чем мы на него. У нас ведь в начале 60-х подобрался поистине звездный состав, мы были чемпионками мира 1959 года. Какие игроки — Еремина, Михайлова, Смилдзиня… Вот Юрий и смотрел на нас с нескрываемым уважением, повторяя, что мы и есть настоящие герои, настоящие чемпионки. В этот день наша команда провела матч с американками с «космической» скоростью и победила с крупным счетом. А после игры Юрий Алексеевич сфотографировался вместе с нашими командами», — утверждает Познанская.
Однажды в гостевой книге «Лужников» Гагарин написал следующее: «Сердечно благодарю за те счастливые минуты, которые я испытал у Вас во дворце спорта. Очень понравилась игра наших сборных команд по баскетболу. Молодцы женщины! Поздравляю их с заслуженной победой. Желаю нашим спортсменам быть везде и всегда первыми. Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, майор Гагарин. 23.04.1967».
27 марта 1968 года Юрий Гагарин трагически скончался в авиакатастрофе… Память о Гагарине заметна во всех сферах жизни. Его именем названы улицы почти в каждом населённом пункте стран бывшего Советского Союза, а также школы, училища, академии, спортивные клубы, аэропорт Саратова. В наши дни проводятся турниры по самбо и теннисные кубки имени Гагарина. Хоккейный приз, вручаемый победителю КХЛ, тоже назван в честь первого космонавта. В баскетболе 3х3 есть команда «Гагарин». Однако нет статусных баскетбольных турниров (в 1970-1976 проводился мемориал Гагарина среди национальных сборных, но он быстро канул в небытие) и трофеев имени прославленного космонавта, что кажется несправедливым.
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