«Я не хотел бы быть на вашем месте». Великий Джордан сочувствует своим детям

Легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан практически официально признан не просто лучшим игроком в истории баскетбола, но и одним из величайших спортсменов в истории человечества. 6-кратный чемпион НБА, 5-кратный MVP лиги, 14-кратный участник Матча звёзд — лишь малый перечень выдающихся достижений Его Воздушества. В последние несколько недель Майкл стал одной из самых обсуждаемых персон в мире спорта из-за выхода документального фильма «Последний танец» на Netflix. В ленте рассказывают не только о достижениях на баскетбольной площадке, но и о семейных делах Джордана.
Майкл женился на Хуаните Ваной в сентябре 1989 года. У пары родилось трое детей: сыновья Джеффри (1988 г. р.) и Маркус (1990 г. р.), а также дочь Жасмин (1992 г. р.).
Фото: instagram.com/heirjordan13
Фото: instagram.com/heirjordan13
Быть ребёнком Майкла Джордана — далеко не самая простая и приятная участь, если ты решил посвятить свою жизнь баскетболу. Окружающие ждут от тебя слишком многого, однако соответствовать статусу наследника легенды крайне сложно.
Старший сын Майкла 31-летний Джеффри Джордан сейчас работает в отделе инноваций Jordan Brand. Он живёт в штате Орегон и недавно женился на болгарке Радине Аневой, которая переехала в США и работает финансовым аналитиком.
Фото: instagram.com/heirjordan13
Дело в том, что Джеффри изначально планировал пойти по стопам отца и стать успешным баскетболистом. Конечно, он даже близко не повторил успех Майкла. Старший сын легенды учился в академии Лойолы, после чего поступил в университет Иллинойса. В цветах своей альма-матер он провёл три сезона в NCAA, набирая в среднем 1,6 очка за 11,3 минуты в 92 матчах.
На старшем курсе Джеффри решил перейти в UCF (университет Центральной Флориды), где учился и играл в баскетбол его младший брат Маркус. Статистика Джеффри в сезоне-2011/2012 — 2,7 очка и 1,8 передачи в 13 матчах. Выбор на драфте НБА с такими показателями ему не светил. Прямо по ходу сезона старший сын Джордана объявил о завершении карьеры в 23 года.
Маркус был чуть более успешен. На первом курсе он набирал в среднем 8,0 очка, 3,1 подбора и 2,5 передачи за игру, на втором — 15,2 очка, 3,3 передачи и 2,8 подбора за игру, на третьем — 13,7 очка. После этого Маркус решил завершить карьеру по «личным причинам». 23 мая 2016 года он открыл свой обувной магазин Trophy Room. Эта дата — дань уважения отцу, который играл в «Чикаго» под 23-м номером. Магазин базировался в Орландо прямо в Дисней Уорлде. 31 мая 2019 года Маркус перевёл его на онлайн-продажи.
Неспособность справиться с огромным давлением — одна из главных причин, почему парни так быстро ушли из баскетбола.
«Однажды мы с Маркусом тренировались с отцом. Мы были в отличной форме, но он нас легко обыгрывал. Я понял, почему мы не можем часто с ним тренироваться. В какой-то степени быть сыном Майкла Джордана абсолютно нормально — отношения с братом и сестрой, мамой, отцом и тому подобные бытовые моменты. Но в социальном плане это было далеко от нормы. Во время игры в колледже фанаты соперников знали, чьим сыном я являюсь. Они пытались напомнить мне об этом во время матча.
Бывало, что они приносили картонные портреты отца в натуральную величину и кричали: «Мы знаем, кто твой папочка!» В основном подобное случалось в Индиане, с университетской командой которой у нас было принципиальное соперничество. Все ждали, что вы станете лучшим. Они ожидают от вас звёздную игру и титулы чемпиона НБА. Мой отец был инопланетянином в баскетболе и заработал много денег (состояние Джордана в 2020 году составляет $ 2,1 млрд. — Прим. ред.), но в жизни он обычный человек», — отмечает Джеффри. В юности Джеффри Джордан не пытался подражать отцу, а наоборот стремился как-то абстрагироваться от его имени. Он намеренно отказался от 23-го номера Майкла. Джеффри сменил несколько номеров — начинал в майках под №2 и №3, а затем взял №13 в честь матери, которая родилась в пятницу 13-го. Маркус всегда носил №5.
Вероятно, проще всего было дочери Майкла Жасмин. В 2013 году она окончила университет Сиракьюз по специальности «Спортивный менеджмент». Строить карьеру в баскетболе Жасмин не пыталась и сразу после колледжа вошла в семейный бизнес.
«Я являюсь послом Jordan Brand и влиятельным лицом, что меня очень радует. Мой папа всегда говорил: «Иди и делай то, что хочешь. Я всегда тебя поддержу». Мои братья играли в баскетбол. Они оказались под огромным давлением из-за истории нашей семьи. Я просто хочу сказать, что как бы банально это ни звучало, — любой может родиться наследником знаменитости. Для меня Майкл Джордан — величайший отец в мире, потому что он заботливый, любящий и искренний», — утверждает Жасмин.
В июне 2018 года Жасмин обручилась с экс-игроком «Индианы» Ракимом Кристмасом, который в настоящее время выступает за турецкий «Орманспор». Прошлым летом она родила сына по имени Раким.
Фото: instagram.com/mickijae
Фото: instagram.com/mickijae
На церемонии введения в Зал славы в 2009 году Джордан обратился к своим детям: «Вы понесли крайне непростое бремя. Я не хотел бы оказаться на вашем месте из-за всех этих завышенных ожиданий». Очевидно, Майкл прав. Особенно непросто пришлось его сыновьям Джеффри и Маркусу, которые решили податься в баскетбол с заведомо нулевыми шансами соответствовать уровню отца.
Майкл Джордан сейчас растит ещё двух маленьких детей. В 2006 году Майкл развёлся с Хуанитой Ваной, заплатив ей $ 168 млн отступных, что сделало этот развод крупнейшим в истории на тот момент времени. В канун Рождества 2011 года 48-летний Джордан сделал предложение 32-летней кубинской модели Иветт Прието, с которой встречался около трёх лет. Вскоре пара объявила о помолвке.
27 апреля 2013 года на Джупитер-Айленде (штат Флорида) состоялась церемония их бракосочетания, а 1 февраля 2014 года вторая жена Джордана родила девочек-близняшек, которым дали имена Изабель и Виктория. С учётом жизненного опыта Майкл наверняка постарается, чтобы они выбрали путь для реализации за пределами баскетбольной площадки.
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