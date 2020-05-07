«Я не хотел бы быть на вашем месте». Великий Джордан сочувствует своим детям

Легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан практически официально признан не просто лучшим игроком в истории баскетбола, но и одним из величайших спортсменов в истории человечества. 6-кратный чемпион НБА, 5-кратный MVP лиги, 14-кратный участник Матча звёзд — лишь малый перечень выдающихся достижений Его Воздушества. В последние несколько недель Майкл стал одной из самых обсуждаемых персон в мире спорта из-за выхода документального фильма «Последний танец» на Netflix. В ленте рассказывают не только о достижениях на баскетбольной площадке, но и о семейных делах Джордана.

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Майкл женился на Хуаните Ваной в сентябре 1989 года. У пары родилось трое детей: сыновья Джеффри (1988 г. р.) и Маркус (1990 г. р.), а также дочь Жасмин (1992 г. р.).

Фото: instagram.com/heirjordan13

Фото: instagram.com/heirjordan13

Быть ребёнком Майкла Джордана — далеко не самая простая и приятная участь, если ты решил посвятить свою жизнь баскетболу. Окружающие ждут от тебя слишком многого, однако соответствовать статусу наследника легенды крайне сложно.



Старший сын Майкла 31-летний Джеффри Джордан сейчас работает в отделе инноваций Jordan Brand. Он живёт в штате Орегон и недавно женился на болгарке Радине Аневой, которая переехала в США и работает финансовым аналитиком.

Фото: instagram.com/heirjordan13

Дело в том, что Джеффри изначально планировал пойти по стопам отца и стать успешным баскетболистом. Конечно, он даже близко не повторил успех Майкла. Старший сын легенды учился в академии Лойолы, после чего поступил в университет Иллинойса. В цветах своей альма-матер он провёл три сезона в NCAA, набирая в среднем 1,6 очка за 11,3 минуты в 92 матчах.



На старшем курсе Джеффри решил перейти в UCF (университет Центральной Флориды), где учился и играл в баскетбол его младший брат Маркус. Статистика Джеффри в сезоне-2011/2012 — 2,7 очка и 1,8 передачи в 13 матчах. Выбор на драфте НБА с такими показателями ему не светил. Прямо по ходу сезона старший сын Джордана объявил о завершении карьеры в 23 года.

Маркус был чуть более успешен. На первом курсе он набирал в среднем 8,0 очка, 3,1 подбора и 2,5 передачи за игру, на втором — 15,2 очка, 3,3 передачи и 2,8 подбора за игру, на третьем — 13,7 очка. После этого Маркус решил завершить карьеру по «личным причинам». 23 мая 2016 года он открыл свой обувной магазин Trophy Room. Эта дата — дань уважения отцу, который играл в «Чикаго» под 23-м номером. Магазин базировался в Орландо прямо в Дисней Уорлде. 31 мая 2019 года Маркус перевёл его на онлайн-продажи.



Неспособность справиться с огромным давлением — одна из главных причин, почему парни так быстро ушли из баскетбола.

«Осколки были везде. Стало немного страшно». Джордан вдребезги разбил щит, вколотив данк Майкл заставил надолго запомнить своё турне по Европе в 80-е.

«Однажды мы с Маркусом тренировались с отцом. Мы были в отличной форме, но он нас легко обыгрывал. Я понял, почему мы не можем часто с ним тренироваться. В какой-то степени быть сыном Майкла Джордана абсолютно нормально — отношения с братом и сестрой, мамой, отцом и тому подобные бытовые моменты. Но в социальном плане это было далеко от нормы. Во время игры в колледже фанаты соперников знали, чьим сыном я являюсь. Они пытались напомнить мне об этом во время матча.



Бывало, что они приносили картонные портреты отца в натуральную величину и кричали: «Мы знаем, кто твой папочка!» В основном подобное случалось в Индиане, с университетской командой которой у нас было принципиальное соперничество. Все ждали, что вы станете лучшим. Они ожидают от вас звёздную игру и титулы чемпиона НБА. Мой отец был инопланетянином в баскетболе и заработал много денег (состояние Джордана в 2020 году составляет $ 2,1 млрд. — Прим. ред.), но в жизни он обычный человек», — отмечает Джеффри. В юности Джеффри Джордан не пытался подражать отцу, а наоборот стремился как-то абстрагироваться от его имени. Он намеренно отказался от 23-го номера Майкла. Джеффри сменил несколько номеров — начинал в майках под №2 и №3, а затем взял №13 в честь матери, которая родилась в пятницу 13-го. Маркус всегда носил №5.

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Вероятно, проще всего было дочери Майкла Жасмин. В 2013 году она окончила университет Сиракьюз по специальности «Спортивный менеджмент». Строить карьеру в баскетболе Жасмин не пыталась и сразу после колледжа вошла в семейный бизнес.



«Я являюсь послом Jordan Brand и влиятельным лицом, что меня очень радует. Мой папа всегда говорил: «Иди и делай то, что хочешь. Я всегда тебя поддержу». Мои братья играли в баскетбол. Они оказались под огромным давлением из-за истории нашей семьи. Я просто хочу сказать, что как бы банально это ни звучало, — любой может родиться наследником знаменитости. Для меня Майкл Джордан — величайший отец в мире, потому что он заботливый, любящий и искренний», — утверждает Жасмин.



В июне 2018 года Жасмин обручилась с экс-игроком «Индианы» Ракимом Кристмасом, который в настоящее время выступает за турецкий «Орманспор». Прошлым летом она родила сына по имени Раким.

Фото: instagram.com/mickijae

Фото: instagram.com/mickijae

На церемонии введения в Зал славы в 2009 году Джордан обратился к своим детям: «Вы понесли крайне непростое бремя. Я не хотел бы оказаться на вашем месте из-за всех этих завышенных ожиданий». Очевидно, Майкл прав. Особенно непросто пришлось его сыновьям Джеффри и Маркусу, которые решили податься в баскетбол с заведомо нулевыми шансами соответствовать уровню отца.

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Майкл Джордан сейчас растит ещё двух маленьких детей. В 2006 году Майкл развёлся с Хуанитой Ваной, заплатив ей $ 168 млн отступных, что сделало этот развод крупнейшим в истории на тот момент времени. В канун Рождества 2011 года 48-летний Джордан сделал предложение 32-летней кубинской модели Иветт Прието, с которой встречался около трёх лет. Вскоре пара объявила о помолвке.



27 апреля 2013 года на Джупитер-Айленде (штат Флорида) состоялась церемония их бракосочетания, а 1 февраля 2014 года вторая жена Джордана родила девочек-близняшек, которым дали имена Изабель и Виктория. С учётом жизненного опыта Майкл наверняка постарается, чтобы они выбрали путь для реализации за пределами баскетбольной площадки.