Оказался ненужным ЦСКА, а теперь снимается в Голливуде. Как живёт игрок-гигант из НБА

224-сантиметровый центровой «Даллас Маверикс» Бобан Марьянович — второй самый высокий игрок НБА. Только Тако Фолл из «Бостон Селтикс» (226 см) чуть повыше серба. Хотя стоит сделать скидку на то, что статус высочайшего в лиге у Тако не совсем полноценный, поскольку он подписал с «Бостоном» двустороннее соглашение, которое позволяет провести в расположении главной команды всего 45 дней за сезон, а остальное время приходится коротать в фарм-клубе G-Лиги.

Фолл появился на площадке всего 6 раз — в сумме отыграл 24 минуты. Бобан же стабильно входит в ротацию «Маверикс». В нынешнем сезоне он набирал в среднем 6,6 очка и 4,4 подбора в 35 матчах.

Самый высокий баскетболист НБА кладёт трёхочковые броски. Удивительное зрелище 10 лет назад игроки вроде Фолла были нарасхват. Сейчас их всячески пытаются изжить.

Статистические показатели Марьяновича не ахти какие, но порой его по-настоящему прорывает. Например, как в последнем матче регулярного чемпионата НБА перед приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса, когда Бобан записал себе в актив 31 очко и 17 подборов.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Dallas Mavericks

Также Марьянович старается соответствовать требованиям современной лиги. Центровой-гигант добавил в своей арсенал трёхочковый бросок и уже неоднократно поражал цель с дальней дистанции.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте НБА.

Своё место под солнцем Марьянович нашёл, хотя старт карьеры получился у него не слишком гладким. Четыре года Бобан (2006-2010) провёл в «Хемофарме» из родной Сербии, после чего перешёл в московский ЦСКА. Так уж вышло, что Бобан попал в стан «армейцев» в самый неудачный сезон в их новейшей истории. ЦСКА впервые с 2003 года не попал в «Финал четырёх» Евролиги и вообще вылетел на стадии группового этапа. Главный тренер Душко Вуйошевич быстро лишился работы, а в конце сезона команду ждала кадровая чистка, под которую попал и Марьянович.

«Эй, дылда!» Печальная история самой высокой баскетболистки в мире Марго с детства была изгоем. Спастись от издевательств сверстников девочке удалось лишь в спорте, но её карьера закончилась трагически.

Бобан куда лучше проявил себя в «Нижнем Новгороде» и «Црвене Звезде», что в межсезонье-2015 помогло ему заработать приглашение в клуб НБА «Сан-Антонио Спёрс». С тех пор Марьянович беспрерывно выступает в лучшей баскетбольной лиге мира. После «Сан-Антонио» сербский центровой поиграл за «Детройт Пистонс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфию Сиксерс» и «Даллас». Суперзвездой НБА не стал — среднекарьерные показатели 6,1 очка и 4,0 подбора примерно на уровне статистики текущего сезона в «Маверикс». Однако услуги 224-сантиметрового гиганта в лиге всегда востребованы.



Кому помешает игрок, который может забрать подбор или вколотить данк без прыжка?



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Или поиздеваться над одним из лучших «больших» НБА Энтони Дэвисом, просто вытянув руку вверх…



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«Я прибыл с другой планеты, как Супермен, с Криптона. Я не показываю свою силу, потому что хочу играть в баскетбол. Когда завершу карьеру, улечу обратно. Я всегда был любимцем болельщиков. Все хотят пожать мне руку. Народ хочет дать пять. Так я начал встречать друзей. Мне кажется, я пожимал руку чаще, чем кто бы то ни было другой», – описывает себя серб.



За пределами площадки Бобан всегда был добродушным весельчаком, что действительно помогло ему стать любимцем фанатов. Чего только стоят его многочисленные дурачества с лучшим другом и одноклубником по «Детройту», «Клипперс» и «Филадельфии» Тобиасом Харрисом. Марьянович и Харрис настолько часто и безумно отрывались, что в конечном счёте запустили своё юмористическое шоу «Боби и Тоби».



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После переезда в Лос-Анджелес Марьянович стал полноценным селебрити. Все знаменитости знали Бобана. С ним не прочь сфотографироваться певица Дженнифер Лопес, модель Алессандра Амбросио, актриса Холли Берри, Его Воздушество Майкл Джордан и многие другие.

Фото: instagram.com/boban

Фото: instagram.com/boban

Было лишь вопросом времени, когда артистический потенциал Марьяновича заметят в Голливуде. В 2019 году Бобан снялся в боевике «Джон Уик 3» вместе с Киану Ривзом. Роль у Марьяновича эпизодическая, но запоминающаяся. Сербский центровой сыграл киллера по имени Эрнест, который участвует в драке с персонажем Ривза в начале фильма. Конечно же, герой Киану победил, но свою порцию славы Марьянович получил. Он стал частым гостем на американских телешоу, где делился впечатлениями о съёмках.



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«Не хотел бить Ривза по лицу. Хотя это был довольно хороший удар, если честно. Я слышал много хорошего о Киану. После личного знакомства убедился, что вся информация о нём оказалась правдой. Более того, он даже лучше, чем я слышал. Он привносит позитивную энергию. Этот парень уважает вас как личность, настоящий профессионал. Ривз — хороший человек», — отмечает Марьянович.

Берия требовал сменить национальность ради Олимпиады. Трагическая история чеченца Ахтаева Легендарный тренер Гомельский считал, что с Увайсом советская сборная стала бы чемпионом мира гораздо раньше.

В августе Бобану Марьяновичу исполнится 32 года. Недалёк тот час, когда ему придётся завершить выступление на баскетбольной площадке. Без дела он вряд ли останется. Серб считает, что съёмки в «Джоне Уике» стали хорошим фундаментом для начала кинокарьеры.



«Если вы скажете своё желание вслух, оно может не сбыться. Однако съёмки в кино — вариант моей будущей деятельности. Почему бы нет?» — утверждает Марьянович.



Образ Бобана очень колоритный, актёрского таланта он не лишён. На самом деле, почему бы и нет?



Пока же Бобан даёт уроки гольфа восходящей звезде «Маверикс» Луке Дончичу.

Фото: instagram.com/boban

А также наслаждается жизнью со своей женой Милицей Крстич, с которой они растят двух детей. К слову, рост Милицы составляет всего 165 см, так что на фоне мужа она смотрится очень миниатюрно.

Фото: instagram.com/mrsbobi

Зачастую баскетболисты-гиганты проживают непростую и наполненную трагизмом жизнь. Бобан Марьянович — исключение из правил. Запредельная харизма, весёлый характер и артистичные задатки не дадут ему пропасть после завершения баскетбольной карьеры. Хотя на паркете Марьянович ещё не сказал последнего слова. В НБА для него не находят значимой роли, но сборная Сербии пока видит в Бобане одного из ключевых исполнителей, способных помочь завоевать медали Олимпиады и других международных турниров.