Дружит с топ-моделями и дерётся с русскими фанами. Отъезд в США испортил латыша Порзингиса

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис — особенный игрок. Прозвище Единорог прямо об этом намекает. 221-сантиметровый латыш — третий самый высокий игрок НБА после Тако Фолла («Бостон Селтикс», 226 см) и одноклубника Бобана Марьяновича (224 см). При этом Кристапс играет на порядок лучше всех коллег-гигантов.
В 24 года Порзингис уже является состоявшейся звездой НБА. Прошлым летом он заключил с «Маверикс» пятилетний максимальный контракт на $ 158 млн. Это рекорд в истории «Далласа». Кроме того, Порзингис стал самым высокооплачиваемым спортсменом в истории родной Латвии. В штате Техас отсутствует подоходный налог, поэтому Кристапс получит гораздо больше чистыми, чем если бы он остался в своей первой команде НБА «Нью-Йорк Никс». Это очень важный момент, поскольку Порзингис любит красивую жизнь.
В феврале 2018 года ещё в форме «Никс» Порзингис порвал крестообразные связки, когда поставил данк через форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. Это повреждение не просто не позволило Порзингису принять участие в Матче звёзд НБА-2020, на которое на тот момент 22-летний парень впервые в карьере получил вызов. Кристапс пропустил полтора года. Многие успели поставить крест на его перспективах в баскетболе.
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Процесс восстановления был действительно непростым. Порзингис усердно работал в тренажёрном зале, но вот в повседневной жизни неприятных инцидентов избежать не смог.
Фото: instagram.com/kporzee
В марте прошлого года полиция Нью-Йорка начала расследование изнасилования, которое якобы совершил Порзингис. Потерпевшая 20-летняя девушка — соседка Кристапса по нью-йоркской квартире. Она ждала больше года с подачей заявления в полицию, поскольку Кристапс вроде как предлагал ей за молчание $ 68 тыс., однако в конечном счёте отказался платить. Девушка заявила, что Порзингис совершил преступление 7 февраля 2018 года, вскоре после матча с «Милуоки» (89:103), в котором повредил он крестообразную связку. Адвокат Кристапса настаивал на том, что отношения были по взаимному согласию. В итоге это дело попросту заглохло. Показания оказались откровенно притянутыми, хотя репутация латыша пострадала. Сейчас в США вообще в подобные скандалы попадать очень опасно.
На этом неприятности не закончились. В мае Порзингис снова возглавил заголовки СМИ в роли отрицательного героя. Кристапс отдыхал в одном из клубных заведения родной Лиепаи и устроил драку с российскими фанатами, которые якобы выражали недовольство его обменом из «Никс» в «Маверикс» в сезоне-2018/2019. Инцидент удалось погасить с помощью охраны, серьёзных травм Порзингис не получил.
Латыш нарвался на всеобщее осуждение. Легенда НБА Чарльз Баркли сам не был скромнягой во время игровой карьеры, но и он не удержался от критики Единорога.
«Порзингис должен понять, если кто-то сказал тебе что-то… Ты можешь сделать с ними всё, что угодно. Что хорошего в этом? Просто уходи от таких ситуаций. Это единственное, что я могу сказать. Я не знаю, что случилось. Да и мне всё равно, что случилось. Но ты Кристапс Порзингис. Ты один из лучших молодых игроков НБА. Тебе собираются платить $ 300-400 млн в течение следующих 10 лет твоей жизни, просто чтобы ты играл в дурацкий баскетбол. Тебе просто нужно выходить и играть. И есть какой-то болван в ночном клубе, которому нечего терять», — сказал Баркли.
Кроме того, Порзингис после переезда в США сразу же зарекомендовал себя парнем, который любит девушек модельной внешности. Кристапса не раз замечали на яхте или в ночных клубах с привлекательными представительницами противоположного пола.
По мере прогресса на баскетбольной площадке и выхода на уровень звезды НБА Порзингис начал привлекать к себе настоящих топ-моделей «Инстаграма». Ему приписывали роман с Эбигэйл Рэтчфорд (9,1 млн подписчиков).
Фото: instagram.com/abigailratchford
Затем какое-то время Кристапс встречался с одной из самых известных моделей США Джен Селтер (12,8 млн подписчиков). Началось всё с обмена доброжелательными смайликами в «Инстаграме». Чуть позже Селтер видели на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Она пришла посмотреть специально на Порзингиса.
Фото: instagram.com/jenselter
Как бы то ни было, Порзингис считает, что долгосрочные отношения в 24 года — слишком рано для него. Пока не нашлось девушки, которая растопила бы сердце молодого латыша. К счастью, владелец «Маверикс» Марк Кьюбан не из тех, кто закроет глаза на талант игрока из-за каких-то скандалов и любви к противоположному полу. Кьюбан выдал Кристапсу максимальный контракт, который Единорог начал сразу же отрабатывать. Полтора года простоя без игровой практики в официальных матчах сильной помехой не стали.
Порзингис поймал кураж перед приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Он набирал в среднем 26,3 очка, 11,8 подбора, 2,5 передачи и 2,3 блок-шота и был признан игроком недели в Западной конференции за несколько дней до того, как НБА ушла на вынужденную паузу. 2 марта в матче против «Миннесоты Тимбервулвз» (111:91) Порзингис набрал 38 очков (6/14 из-за дуги), 15 подборов и 5 блок-шотов. Порзингис — единственный игрок в истории НБА с 35+ очками, 10+ подборами, 5+ блок-шотами и 5+ точными трёхочковыми в одной игре. В игре с «Миннесотой» он сделал это второй раз за карьеру. 12 декабря 2017 года Кристапс уже проделывал подобное в матче с «Лейкерс» в форме «Никс». Прозвище Единорог в очередной раз оправдано.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Вместе с Лукой Дончичем Кристапс сформировал мощный дуэт, который вёл «Маверикс» в зоне плей-офф Западной конференции. Можно не сомневаться, что, если лига решит доиграть сезон-2019/2020, Дончич и Порзингис станут большой проблемой для любого соперника в плей-офф. Кристапс — более чем достойный наследник Дирка Новицки в «Далласе». Легендарный немец отдал клубу из Техаса 21 год. Теперь приносить славу «Маверикс» настала очередь Порзингиса, который выступает на той же позиции тяжёлого форварда, что и Дирк.
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