Дружит с топ-моделями и дерётся с русскими фанами. Отъезд в США испортил латыша Порзингиса

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис — особенный игрок. Прозвище Единорог прямо об этом намекает. 221-сантиметровый латыш — третий самый высокий игрок НБА после Тако Фолла («Бостон Селтикс», 226 см) и одноклубника Бобана Марьяновича (224 см). При этом Кристапс играет на порядок лучше всех коллег-гигантов.



В 24 года Порзингис уже является состоявшейся звездой НБА. Прошлым летом он заключил с «Маверикс» пятилетний максимальный контракт на $ 158 млн. Это рекорд в истории «Далласа». Кроме того, Порзингис стал самым высокооплачиваемым спортсменом в истории родной Латвии. В штате Техас отсутствует подоходный налог, поэтому Кристапс получит гораздо больше чистыми, чем если бы он остался в своей первой команде НБА «Нью-Йорк Никс». Это очень важный момент, поскольку Порзингис любит красивую жизнь.

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В феврале 2018 года ещё в форме «Никс» Порзингис порвал крестообразные связки, когда поставил данк через форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. Это повреждение не просто не позволило Порзингису принять участие в Матче звёзд НБА-2020, на которое на тот момент 22-летний парень впервые в карьере получил вызов. Кристапс пропустил полтора года. Многие успели поставить крест на его перспективах в баскетболе.



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Процесс восстановления был действительно непростым. Порзингис усердно работал в тренажёрном зале, но вот в повседневной жизни неприятных инцидентов избежать не смог.

Фото: instagram.com/kporzee

В марте прошлого года полиция Нью-Йорка начала расследование изнасилования, которое якобы совершил Порзингис. Потерпевшая 20-летняя девушка — соседка Кристапса по нью-йоркской квартире. Она ждала больше года с подачей заявления в полицию, поскольку Кристапс вроде как предлагал ей за молчание $ 68 тыс., однако в конечном счёте отказался платить. Девушка заявила, что Порзингис совершил преступление 7 февраля 2018 года, вскоре после матча с «Милуоки» (89:103), в котором повредил он крестообразную связку. Адвокат Кристапса настаивал на том, что отношения были по взаимному согласию. В итоге это дело попросту заглохло. Показания оказались откровенно притянутыми, хотя репутация латыша пострадала. Сейчас в США вообще в подобные скандалы попадать очень опасно.

На этом неприятности не закончились. В мае Порзингис снова возглавил заголовки СМИ в роли отрицательного героя. Кристапс отдыхал в одном из клубных заведения родной Лиепаи и устроил драку с российскими фанатами, которые якобы выражали недовольство его обменом из «Никс» в «Маверикс» в сезоне-2018/2019. Инцидент удалось погасить с помощью охраны, серьёзных травм Порзингис не получил.

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Латыш нарвался на всеобщее осуждение. Легенда НБА Чарльз Баркли сам не был скромнягой во время игровой карьеры, но и он не удержался от критики Единорога.



«Порзингис должен понять, если кто-то сказал тебе что-то… Ты можешь сделать с ними всё, что угодно. Что хорошего в этом? Просто уходи от таких ситуаций. Это единственное, что я могу сказать. Я не знаю, что случилось. Да и мне всё равно, что случилось. Но ты Кристапс Порзингис. Ты один из лучших молодых игроков НБА. Тебе собираются платить $ 300-400 млн в течение следующих 10 лет твоей жизни, просто чтобы ты играл в дурацкий баскетбол. Тебе просто нужно выходить и играть. И есть какой-то болван в ночном клубе, которому нечего терять», — сказал Баркли.

13-летняя девочка сыграла за взрослую сборную Литвы. Как такое возможно? Юсте Йоците могла бы достаться США, но судьба распорядилась иначе. Малышка рубится против главных звёзд мира под литовскими знамёнами.

Кроме того, Порзингис после переезда в США сразу же зарекомендовал себя парнем, который любит девушек модельной внешности. Кристапса не раз замечали на яхте или в ночных клубах с привлекательными представительницами противоположного пола.

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По мере прогресса на баскетбольной площадке и выхода на уровень звезды НБА Порзингис начал привлекать к себе настоящих топ-моделей «Инстаграма». Ему приписывали роман с Эбигэйл Рэтчфорд (9,1 млн подписчиков).

Фото: instagram.com/abigailratchford

Затем какое-то время Кристапс встречался с одной из самых известных моделей США Джен Селтер (12,8 млн подписчиков). Началось всё с обмена доброжелательными смайликами в «Инстаграме». Чуть позже Селтер видели на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Она пришла посмотреть специально на Порзингиса.

Фото: instagram.com/jenselter

Как бы то ни было, Порзингис считает, что долгосрочные отношения в 24 года — слишком рано для него. Пока не нашлось девушки, которая растопила бы сердце молодого латыша. К счастью, владелец «Маверикс» Марк Кьюбан не из тех, кто закроет глаза на талант игрока из-за каких-то скандалов и любви к противоположному полу. Кьюбан выдал Кристапсу максимальный контракт, который Единорог начал сразу же отрабатывать. Полтора года простоя без игровой практики в официальных матчах сильной помехой не стали.

Дончич и Порзингис творили невероятные вещи. Зайону осталось наблюдать за этим со стороны В «Далласе» происходит реинкарнация связки Коби Брайанта и Шакила О'Нила.

Порзингис поймал кураж перед приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Он набирал в среднем 26,3 очка, 11,8 подбора, 2,5 передачи и 2,3 блок-шота и был признан игроком недели в Западной конференции за несколько дней до того, как НБА ушла на вынужденную паузу. 2 марта в матче против «Миннесоты Тимбервулвз» (111:91) Порзингис набрал 38 очков (6/14 из-за дуги), 15 подборов и 5 блок-шотов. Порзингис — единственный игрок в истории НБА с 35+ очками, 10+ подборами, 5+ блок-шотами и 5+ точными трёхочковыми в одной игре. В игре с «Миннесотой» он сделал это второй раз за карьеру. 12 декабря 2017 года Кристапс уже проделывал подобное в матче с «Лейкерс» в форме «Никс». Прозвище Единорог в очередной раз оправдано.

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Вместе с Лукой Дончичем Кристапс сформировал мощный дуэт, который вёл «Маверикс» в зоне плей-офф Западной конференции. Можно не сомневаться, что, если лига решит доиграть сезон-2019/2020, Дончич и Порзингис станут большой проблемой для любого соперника в плей-офф. Кристапс — более чем достойный наследник Дирка Новицки в «Далласе». Легендарный немец отдал клубу из Техаса 21 год. Теперь приносить славу «Маверикс» настала очередь Порзингиса, который выступает на той же позиции тяжёлого форварда, что и Дирк.