Русский снайпер доминирует в Европе. Алексей Швед приехал из США и творит историю

Лидер «Химок» уже более четырёх лет не уходит с площадки без двузначной результативности. Никто другой и близко такого не делал.

В 2015 году защитник сборной России Алексей Швед покинул НБА и подписал контракт с «Химками». За пять лет в Европе после возвращения из США Швед зарекомендовал себя мастером по набору очков. В нынешнем сезоне Алексей является вторым лучшим скорером Евролиги, записывая на свой счёт в среднем 21,4 очка, 2,7 подбора и 6.2 передачи.

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Шейн Ларкин набирает в среднем 22,2 очка, 3,1 подбора и 4,1 передачи. Ларкин почти наверняка станет MVP сезона, поскольку его команда лидирует в регулярном чемпионате, а сам американец занимает первое место по эффективности в Евролиге. Однако у Шведа есть серьёзное преимущество над Ларкином и вообще любым другим звёздным баскетболистом Евролиги. Алексей — гарантия стабильной результативности.

«Из российских футболистов никого не знаю, но знаю Шведа». Почему лидер «Химок» так крут Алексей показывает выдающуюся игру и может уехать за океан, если захочет. Фигур такого уровня на горизонте не видно.

Суперзвезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс — рекордсмен в истории НБА по серии игр с 10 и более набранных очков. На сегодня в активе Короля 986 матчей подряд с двузначной результативностью и в случае возобновления сезона за океаном эта отметка наверняка перевалит за тысячу. В последний раз Леброн не смог набрать 10 очков очень давно — 5 января 2007 года. Второй после Леброна по продолжительности такой серии — легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан (866 матчей). Далее следуют завершившие карьеру великие «большие» Карим Абдул-Джаббар (787) и Карл Мэлоун (575), а за ними идёт форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант (562 матча). Дюрант продолжает карьеру и теоретически может замахнуться на достижение Джордана, хотя до Леброна вряд ли доберётся.



Евролига не столь щепетильна в плане статистики. В этом турнире не особо обращают внимание на такой показатель, как серия матчей с двузначной результативностью. А стоило бы. Потому что при подробном изучении статистики становится ясно, что Алексей Швед — европейский аналог Леброна и Джордана, как бы громко это ни звучало. Швед уже более четырёх лет не уходит с площадки без двузначной результативности. В последний раз он набирал менее 10 очков 7 апреля 2016 года в гостевом поединке Топ-16 Евролиги против мадридского «Реала» (70:83) — 6 очков. В столице Испании у лидера «Химок» не полетело из-за дуги (1 попадание из 8 попыток). Команда уступила и не вышла в плей-офф. Это происходило в первом сезоне после возвращения Шведа из НБА. Можно сказать, что Алексей только разогревался и адаптировался к европейскому баскетболу после нескольких лет в США — в среднем 15,9 очка за кампанию-2015/2016. Хотя ярких бенефисов в его исполнении тогда тоже хватало. Чего только стоят впечатляющие 28 очков (4/7 двухочковых, 4/8 трёхочковых) в домашнем матче Топ-16 против ЦСКА (91:89). Швед не просто тащил команду всю игру, но и хладнокровно забил эффектный победный бросок под финальную сирену.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Сезон-2016/2017 «Химки» провели в Еврокубке. Вернулись в Евролигу через год, заняв второе место в Единой лиге ВТБ. Швед вывел свою игру на абсолютно новый уровень — 21,8 очка, 5,2 передачи и 1,3 перехвата в среднем в кампании-2017/2018. Алексей получил награду Альфонсо Форда лучшему скореру Евролиги. Он побил казавшийся нерушимым рекорд того самого Форда, в честь которого назван приз самому сильному бомбардиру. Швед записал себе в актив 23 очка в мартовском матче против «Басконии», тем самым продлив свою серию с 16+ баллов в графе результативности до 24 игр подряд. Дальше Алексей только укреплял этот рекорд, остановившись на отметке 29 матчей. Набрал менее 16 очков (15) только в 30-м туре в гостях против «Барселоны», когда особой интриги не было — «Химки» уже обеспечили себе выход в плей-офф.

С таким Шведом и на Олимпиаду можно попасть. «Химки» легко разобрались с «Реалом» «Сливочные» после 13 побед дважды были биты в России. «Химки» выдали лучший матч в сезоне и вселили в болельщиков надежду на лучшее.

Будь в Европе столь внимательны к статистике, как в НБА, Швед бы наверняка продлил свою феноменальную серию. В любом случае Швед и понятие «менее 10 набранных очков за игру» — просто несовместимая штука. В том же сезоне-2017/2018 Швед побил исторический рекорд защитника «Фенербахче» Бобби Диксона, превысив отметку 78 точных трёхочковых.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Turkish Airlines EuroLeague.

Этого доминирования лидеру «Химок» оказалось мало. Он также превзошёл исторический рекорд Кита Лэнгфорда (609 очков) по результативности в течение одного сезона.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Euroleague.

В плей-офф Швед сделал всё возможное, чтобы максимально осложнить жизнь ЦСКА, но пройти «армейцев» не удалось. В индивидуальном плане Алексей просто разрывал. В последней для себя игре сезона Евролиги — 2017/2018 — в четвёртом матче плей-офф против ЦСКА (88:89, 1-3 в серии) — Швед набрал 36 очков, 6 передач и 5 подборов при рейтинге эффективности 37 баллов. Он стал первым игроком в истории, который завершил сезон с показателем более чем 100 точных трёхочковых — 107 попаданий. В последней игре он забил 8 дальних бросков из 12 попыток. 36 очков — рекордный показатель результативности игрока за сезон Евролиги — 2017/2018 и личный в карьере Швед. 8 точных трёхочковых — лучший показатель в плей-офф за последние 17 лет. 37 баллов эффективности — рекордный показатель в плей-офф за последнее десятилетие и новый клубный рекорд «Химок».

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Khimkibasket.

Но это не был предел для Шведа. В кампании-2018/2019 лидер «Химок» увеличил среднюю результативность — 23,3 очка, 6,6 передачи, 2,8 подбора и 1,6 перехвата. Алексей снова стал самым результативным в Евролиге, но награду Форда не получил. Из-за травмы Швед сыграл всего 14 матчей, тогда как нужно было минимум 19. В итоге приз отошёл на тот момент защитнику «Милана» Майку Джеймсу (19,8 очков). Минимальный показатель результативности Шведа за сезон 15 очков, у Джеймса — 8 очков, разница в средних баллах — +3,5 в пользу Алексея. Но против правил не пойдёшь.

Ролевики «Химок» ставят рекорды в Мытищах. Но Швед всё равно лучший 25 очков Йовича – это личный рекорд игрока. 25 очкам Шведа никто не удивился.

В сезоне-2019/2020 Швед восстановился и почти не пропускал игр из-за проблем со здоровьем. В гонке за приз Форда у Алексея (21,4 очка на момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса) появились достойные конкуренты в лице Ларкина (22,2 очка) и перешедшего из «Милана» в ЦСКА Джеймса (20,9 очка). Какое-то время за ними пытался угнаться форвард «Барселоны» Никола Миротич, но в итоге сильно отстал (19,0 очка). Замыкающий топ-5 лучших скореров Евролиги защитник «Маккаби» Скотти Уилбекин (16,1 очка) очень далеко.

Набирать 10+ очков раз за разом не так просто, как может показаться. Взять того же Ларкина, который в нынешнем сезоне дважды набирал 40+ баллов, в том числе рекордные 49 против «Баварии» в ноябре. Шейн дважды провалился — 9 очков в домашней игре против «Реала» и 6 очков в гостях с «Жальгирисом». Майк Джеймс набрал 7 очков в домашней встрече с «Баварией». Миротич настрелял всего 7 очков в поединке с «Фенербахче» на родной арене «Барселоны». Уилбекин вообще пять раз не добирался до двузначной результативности в этом регулярном чемпионате. Об остальных и говорить не стоит. И только Швед раз за разом спокойно берет отметку 10+ баллов. В течение более чем 4 лет в 74 матчах подряд. Для европейского баскетбола это по-настоящему уникальное и доминирующее по историческим меркам достижение, которое упускается из виду.



Вполне возможно, Евролига решит доиграть прерванный сезон в июле. Вряд ли соперникам следует рассчитывать на снисходительность Алексея после вынужденной паузы. Он будет стремиться «пробить сотню» в серии матчей с двузначной результативностью и наверняка добьётся успеха в этом деле.