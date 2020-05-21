Команда из Перми раскатала звёздный «Реал» в Мадриде. Затащили русские игроки

Великий «Урал-Грейт» уже не существует. Но память об успехах пермяков хранится по сей день.

Достижения «Урал-Грейта» были одержаны так давно, что до сегодняшнего дня дошли лишь какие-то мифы и легенды. Почти как древнегреческие. А ведь это было в самом начале XXI века, и пермский клуб до сих пор является единственной командой (помимо ЦСКА), завоёвывавшая золото чемпионата России (2001, 2002).

Возможность прочувствовать обстановку, царившую тогда в городе, и попытаться осознать подвиг, который совершили менеджмент и тренерский штаб клуба, даёт документальный фильм «Урал-Грейт. 20 лет спустя».

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В Перми сделали настоящую суперкоманду, объединив игроков и болельщиков в одну семью. И эта семья в начале 2002 года добилась одной из самых ярких побед в своей истории, обыграв мощнейший звёздный «Реал» (95:88) во главе с Сашей Джорджевичем (двукратный обладатель награды «Мистер Европа» лучшему баскетболисту Старого Света) и Жаном Табаком (чемпион НБА 1995 года в составе «Хьюстон Рокетс») на его площадке. Также в составе «сливочных» выделялись представители испанского костяка Рауль Лопес и Альберто Херрерос. А возглавлял эту команду Серджио Скариоло, действующий чемпион мира в качестве главного тренера сборной Испании и чемпион НБА 2019 года в роли ассистента Ника Нерса в «Торонто Рэпторс».

Свои европейские амбиции пермяки проявили за несколько недель до первой встречи с «Реалом» в рамках второго группового раунда Евролиги, когда обыграли «сливочных» в выставочном матче, посвящённом 100-летию мадридского гранда. Кто-то тогда даже поговаривал, что так вести себя на празднике попросту неприлично. Но и большого значения тому матчу никто особо не придал. Во-первых, это всё-таки был неофициальный матч. А во-вторых, несколько игроков «Реала» вообще не играли из-за повреждений. В любом случае «Реал» — самый титулованный клуб Европы (10 побед в Евролиге). Обыграть «сливочных», да ещё и в Мадриде — это всегда большое достижение.

К выездной встрече «Урал-Грейт» сумел прилично подготовиться. За пару недель до старта Топ-16 уральцы подписали контракт с очень сильным защитником ПАОКа Панайотисом Лиаделисом. Именно грек стал самым результативным игроком того матча 28 января 2002 года, набрав в нём 30 очков и проведя на паркете чуть менее 33 минут игрового времени.

Однако не Лиаделис оказался самым полезным. Мощь атакам российской команды добавлял Руслан Авлеев. В сезоне-2001/2002 198-сантиметровый форвард набирал в среднем 19 очков за игру, проведя один из лучших этапов в своей карьере. В столице Испании Авлеев разразился дабл-даблом: 26 очков и 10 подборов. Рейтинг эффективности Руслана составил впечатляющие 42 балла, что обеспечило ему награду MVP игровой недели. Авлеев заметно опередил ближайших преследователей центрового «Олимпиакоса» Патрика Фемерлинга (34 балла) и 21-летнего тяжёлого форварда «Тау Керамики» Луиса Сколу (33 балла), который продолжает карьеру в Евролиге по сей день, выступая за «Милан».

Икс-фактором знаменательной победы в Мадриде также стал ещё один новичок «Урал-Грейта» Васко (Василий) Евтимов. Болгарин с французским паспортом и ростом 208 сантиметров провёл на паркете всего 13 минут, но неплохо отыграл в защите: собрал 7 подборов и удостоился похвалы от главного тренера и максималиста по жизни Сергея Белова.

В нынешние времена, конечно, сложно представить, как российская команда может выиграть в гостях у «Реала», имея всего четырёх легионеров в составе. Но собранные тогда в «Урал-Грейте» отечественные игроки действительно были не только лучшими в стране, но и входили в элиту европейского баскетбола.

Помимо упомянутого выше Авлеева в той игре 35 минут отыграл Сергей Панов (8 очков + 10 подборов + 4 передачи), 25 минут провёл на паркете Василий Карасёв (8 очков при 3 из 6 с игры), 18 минут было на счету одного из лучших центровых своего поколения Михаила Михайлова и 12 минут Сергей Белов выделил Александру Башминову. Показательно, что в стартовом составе вышло сразу четыре русских игрока — Панов, Карасёв, Авлеев и Михайлов. Пять российских игроков «Урал-Грейта» в среднем за сезон показывали двузначный средний рейтинг эффективности — Панов (10,9 балла), Карасёв (11,2 балла), Михайлов (15,9 балла), пропускавший игру в Мадриде Валерий Дайнеко (14,9 балла) и Авлеев (22,6 балла). Самым полезным в команде был Авлеев, опережавший Лиаделиса (19,2 балла). К сожалению, сейчас невозможно представить подобную картину со значимостью местных исполнителей в конкурентоспособном российском клубе Евролиги.

Кстати, единственным из состава пермяков, кто в той игре очками не отметился, стал американский форвард Уилли Бэртон. Ещё раз о том, что легионеры хоть и помогали команде, но в целом «решал» русский костяк. После матча главный тренер «Урал-Грейта» Сергей Белов раскрыл карты, отметив, что эти три минуты форварда нужны были для сохранения боевого настроя Руслана Авлеева.

«Отлично выглядел Авлеев. Для того чтобы сохранить боевой настрой Руслана, я намеренно выпустил Бэртона. Его слабая игра не стала для меня неожиданностью. Но за это время Авлеев успел отдохнуть и прекрасно провёл концовку матча», — говорил тогда после матча наставник российского клуба.

«Старт Топ-16 с поражения, безусловно, не лучший сценарий, но моя команда будет бороться до конца. У нас было много тактических ошибок. Нам удалось сдержать «Урал-Грейт» с помощью зонной защиты, но соперники воспользовались своим физическим превосходством и были лучше в игре один на один», — подчеркнул Серджио Скариоло.

К сожалению, победа в первом матче Топ-16 не получила развития в следующих играх. Уральцы проиграли четыре встречи подряд, в том числе и домашний матч с «Реалом». Та игра стала самой результативной в сезоне и, несмотря на итоговый счёт (104:113), до сих пор в памяти пермских болельщиков, которые привычно собрали аншлаг в «Молоте».

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«Реал» в выездном матче против «Урал-Грейта» установил рекорд Евролиги по реализации штрафных бросков: 34 попадания из 34 попыток. Пермяки становились на линию всего 19 раз, что и «сделало разницу».

«Урал-Грейт» (2-4) занял последнее место в группе. Первым стал болонский «Виртус» (4-2), далее расположились «Реал» (3-3) и «Эфес Пилсен» (3-3). В «Финал четырёх» по тогдашнему формату попадал победитель группы. То есть можно сказать, что домашнее поражение от «Урал-Грейта» в значительной степени перекрыло «Реалу» путь к титулу. К слову, пермяки дома обыграли и победителя квартета «Виртус» (87:78), который возглавлял будущий наставник ЦСКА Этторе Мессина. Итальянцы впоследствии дошли до финала, где уступили «Панатинаикосу» (83:89).



В любом случае сам факт попадания «Урал-Грейта» в Топ-16 Евролиги можно считать успехом. Сезон-2001/2002 команда завершила победой в чемпионате России, обыграв в финальной серии казанский УНИКС. Уже через год на трон вернётся ЦСКА, который одолеет «Урал-Грейт» в финале. Пермяки ещё пошумят на международном уровне, в частности выиграют Кубок ФИБА в 2006 году. В 2009 году «Урал-Грейт» прекратил существование из-за финансовых проблем, но память об успехах пермского клуба живёт по сей день. «Урал-Грейт» — одна из немногих команд России, которая имеет в резюме незаурядный пункт: «победа над «Реалом» в Мадриде».