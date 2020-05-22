Как Майкла Джордана цинично обманули. Концовка карьеры легенды получилась бесславной

Наделавший немало шуму сериал «Последний танец» завершается рассказом о том, как Майкл Джордан выиграл шестой титул чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» в 1998 году. Вскоре после этого команда ушла в перестройку. Генеральный менеджер Джерри Краузе и владелец Джерри Рейнсдорф решили, что все соки из коллектива выжаты. «Чикаго» покинули ключевые игроки Стив Керр, Деннис Родман и Скотти Пиппен, а также главный тренер Фил Джексон. Майкл Джордан? Его Воздушество решил завершить карьеру в январе 1999 года на фоне локаута, парализовавшего работу НБА.

Майкл уже возвращался после ухода из лиги. В 1993 году он временно покинул НБА из-за трагической смерти отца, которого убили подростки-преступники. В 1995 состоялся камбэк Джордана, после чего «Буллз» выиграли три титула подряд (1996, 1997, 1998). Во второй раз Эм Джей вернулся 19 января 2000 года, но не в качестве игрока, а как совладелец и генеральный менеджер клуба «Вашингтон Уизардс».

Полномочия Майкла в «Уизардс» были очень широкими. Его слово стало решающим при совершении всех баскетбольных операций. Владелец «Вашингтона» Эйб Поллин пошёл на такие меры, чтобы оживить меркнувший интерес к своей франшизе. Особых успехов на посту функционера Джордан не добился, хотя за счёт самого факта присутствия в VIP-ложе сделал «Уизардс» популярнее. «Вашингтон» оставался посредственной командой, а сам Эм Джей отметился рядом плохих решений. В частности, Майкл лоббировал выбор под первым номером драфта-2001 центрового Кваме Брауна, который в итоге стал одним из главных «бастов» (не оправдавших ожидания игроков) в истории. Браун не выдержал большого давления. Он оказался психологически не готов к работе с легендарным Джорданом. После «Вашингтона» судьба занесла Брауна в «Лос-Анджелес Лейкерс», где ему снова довелось столкнуться с сильной личностью. Коби Брайант в прямом смысле доводил Кваме до слёз своими высокими требованиями.

«Покойся с миром, братишка». Пронзительная речь Джордана в память о Коби Майкл был наставником и другом Брайанта. Он с великодушием большого человека готов был передать ему своё наследие.

Джордан понял, что дела «Вашингтона» не клеятся. Его Воздушество пришёл к мысли, что его помощь нужна не только в кабинетах, но и на площадке. Летом 2001 года Майкл выразил заинтересованность вернуться в НБА. Джордан усердно тренировался, чтобы набрать форму. Также он начал привлекать в клуб своих людей. Пользуясь широкими полномочиями, он назначил на пост главного тренера «Вашингтона» хорошо знакомого по работе в «Чикаго» Дага Коллинза. Джордан также расставил на разные исполнительные должности во фронт-офисе друзей: Род Хиггинс (отец экс-игрока ЦСКА Кори Хиггинса, крёстным которого является Майкл) стал помощником генерального менеджера. Фред Уитфилд и Кертис Полк много лет проработали с агентом Джордана Дэвидом Фальком. Их тоже трудоустроили в «Уизардс».



В итоге Джордан отыграл в форме «Вашингтона» два сезона (2001/2002 и 2002/2003). Даже в 40 лет он набирал более 20 очков в среднем за сезон, но команде это не помогло выйти в плей-офф. Помешала травма колена Майкла, а также не лучшие отношения с одноклубниками, который не были с ним «на одной волне», как в своё время Пиппен и компания. Хотя ушёл Джордан красиво. Майкла провожали стоячей овацией в течение трёх минут товарищи по команде, соперники из «Филадельфии Сиксерс» во главе с Алленом Айверсоном и 21 257 болельщиков.

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Одно из главных решений в истории спорта. 25 лет назад Майкл Джордан вернулся в НБА Его Воздушество изменил судьбы многих, в том числе и Леброна Джеймса.

Игровая карьера Джордана закончилась окончательно. За два года он принёс «Вашингтону» десятки миллионов долларов, несмотря на отсутствие результата на площадке. Настолько популярной и значимой личностью был Эм Джей. Майкл не планировал уходить из «Вашингтона». Он хотел вернуться на пост руководителя фронт-офиса «Уизардс». У Джордана была устная договорённость с владельцем клуба Эйбом Поллином.

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Майкл также рассчитывал получить миноритарную долю акций во владении франшизой. Однако 7 мая 2003 года Поллин уволил Джордана из клуба. Майкл позже заявил, что чувствовал себя преданным и если бы он знал о таком обращении, то никогда не стал бы выступать за «Уизардс».



Для простых болельщиков решение Поллина стало неожиданностью. Другое дело люди из среды НБА. Генеральный менеджер «Чикаго» Джерри Краузе — один из первых узнавших о надвигающейся буре.



«Я позвонил Эйбу Поллину. Он сказал мне: «Я покажу этому вашему другу. Он думает, что обойдёт меня. Вот увидите. Он ещё ничего не знает». Эйб и сам был крутым парнем», — приводятся слова Краузе в книге Роланда Лазенби «Майкл Джордан. Его Воздушество», переведенной на русский язык издательством «Бомбора».



Вскоре после этого разговора баскетбольному журналисту New York Times Майку Вайзу позвонил источник, сообщивший, что Поллин уволит Джордана в конце сезона. Вайз начал брать интервью у разных людей и выяснил, что у Майкла почти не было друзей среди игроков и сотрудников «Уизардс», за исключением «своих» людей. Якобы в шахматной партии с Поллином Джордан перестарался и это разозлило владельца.

«Я думал, что Джордан и Поллин смогут сработаться, что они найдут какой-то способ сотрудничать. Так и было до какого-то момента, но не после. Очевидно, что много людей демонстрировали свои обиды и претензии к нему в этой статье Times. Она стала своего рода предупредительным выстрелом в духе «Все гораздо серьезнее, чем вы думаете, ребята». Теперь в Вашингтоне активно спорят об этом: специально ли Эйб использовал Майкла до тех пор, пока это было возможно, а потом просто убрал его с дороги? Полагаю, что многие люди так считали. Думаю, многие в это верили.

Ни для кого не было секретом, чего ожидал Майкл. Никаких сюрпризов. Он думал, что вернется на работу директором. Он ни от кого не скрывал этого на протяжении всего того времени, что играл. Не было такого, что он просто вдруг решил поступить так и где-нибудь за три недели до окончания карьеры сообщил всем об этом. Я склоняюсь к тому, что Эйб вовсе не собирался продавать команду Майклу, он ни за что не отдал бы ему больше 50% акций. Я никогда не верил, что это произойдет. Джордан ушел. Он ушёл… Я очень долгое время не видел его после этого», — вспоминает один из самых авторитетных репортеров НБА Дэвид Олдридж.



Гигант строительного бизнеса Авраам «Эйб» Поллин был владельцем ряда профессиональных спортивных команд, включая «Вашингтон Кэпиталз» (НХЛ), «Вашингтон Мистикс» (WNBA) и «Вашингтон Уизардс» (НБА). Поллин — рекордсмен по времени владения командой НБА. «Вашингтон» принадлежал ему в течение 46 лет. Своим детищем он ни с кем делиться не собирался. Эйб Поллин скончался в возрасте 85 лет в ноябре 2009 года.



Вдова Ирен Поллин после смерти мужа в своих мемуарах под названием «Неожиданная жизнь» раскрыла некие подробности скандальной ситуации с Джорданом.:



«Эйб согласился встретиться с Майклом в офисе после множества разговоров с менеджерами и юристами. Он знал, что это будет непростая встреча. Советники предложили Эйбу сказать Майклу о решении «пойти в другом направлении». Они чувствовали, что иного выбора не было, учитывая результаты работы Джордана. Все любили Майкла и восхищались им, но это был просто бизнес. Ничего личного.



Майкл не ожидал этого. Он был в шоке. Последовало бурное обсуждение того, что было и не было обещано. После того, как Эйб огласил своё решение «идти в другом направлении», Майкл вышел из себя. Он очень рассердился и начал кричать. Эйб ушел из кабинета, когда Майкл назвал его несколькими нецензурными словами. Затем Майкл выбежал из комнаты, спустился в гараж, запрыгнул в свой кабриолет «Мерседес» с номерными знаками Иллинойса, снял крышу и поехал обратно в Чикаго», — утверждает Ирен Поллин.



Гнев Джордана можно понять. Стоит признать, что из Майкла вышел не лучший функционер. Но Джордан два года получал в «Вашингтоне» минимальную зарплату в размере $ 1 млн. Все эти деньги он отдавал в фонд помощи пострадавшим от терактов 11 сентября 2001 года. При этом выступление Джордана в форме «Уизардс» заполнило арену команды и принесло Поллину десятки миллионов долларов.

Миллиарды Майкла Джордана — заслуга его матери. Как создавалось величие номера 23 Его Воздушество не стал бы символом успеха без женщины по имени Делорис. Он сам это признаёт.

Майкл Джордан отошёл от этого удара и в итоге сумел воплотить мечту. В 2006 году Эм Джей приобрел миноритарную долю во владении «Шарлотт», а через четыре года выкупил контрольный пакет акций франшизы. Майкл стал первым бывшим игроком НБА с полным контролем над клубом лиги.



«Шарлотт Хорнетс» в эпоху Майкла Джордана не превратились в суперклуб НБА. Команда очень редко выходит в плей-офф и даже близко не претендует на титул. Руководитель из Майкла действительно пока не такой великий, как игрок. Возможно, с точки зрения «чистого бизнеса» и прагматизма Эйб Оллин поступил правильно (хотя «Уизардс» с другими управленцами в итоге так и не превратились в претендента на титул), однако с этической точки зрения решение уволить Джордана из «Вашингтона» выглядит очень цинично. В любом случае у Майкла сейчас есть всё, о чём он мечтал, — состояние в размере $ 2,1 млрд, своя команда НБА и почти единогласно признанный статус величайшего игрока в истории баскетбола.