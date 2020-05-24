73-летний дед кладёт броски вслепую. Удивительное зрелище

О Стюарте Роббинсе узнал даже Дональд Трамп. Старик попал в Книгу рекордов Гиннесса и хочет сразиться со звёздами НБА.

Стюарт Роббинс из Финикса доказал, что является мастером исполнения штрафных бросков в баскетболе. В 73 года аризонец попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он забросил 16 подряд штрафных вслепую, чего никто ранее в мире не делал. Стюарт провел около 15 000 часов, тренируясь бросать с линии с завязанными глазами. Только после этого он решился предстать перед комиссией Книги рекордов Гиннесса, чтобы его имя было вписано в историю. В присутствии двух профессиональных баскетбольных судей Роббинс успешно справился с поставленной задачей.

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Жюри убедилось, что Стюарт ничего не видит и что линия штрафного броска находится на расстоянии 4,572 метра от кольца. Для рекорда нужно было попасть в цель более 10 раз подряд. Роббинс план перевыполнил и совершил 16 попаданий. Удивительное зрелище!

Права на видео принадлежат Guinness World Records. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Guinness World Records

На видео подписано, что рекордсменом является Стюарт Сирс, а не Стюарт Роббинс. Это ошибка. YouTube-аккаунт Книги рекордов Гиннесса указал на неточность в описании. Даже на таком уровне случаются столь грубые фейлы. Однако старика это ни коим образом не смущает. «Я был на седьмом небе от счастья, когда побил рекорд. Я хочу бросить вызов всем, кто играет в НБА. Приглашаю их на соревнование по штрафным броскам с завязанными глазами!», — заявил довольный Роббинс.

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Родные рекордсмена скептически относятся к затее Стюарта устроить состязание со звездами НБА.



«Мой племянник всегда дразнит меня, когда речь заходит о Рэе Аллене, Рике Бэрри и Ларри Бёрде. Говорит, что они обыграют меня. Моя 97-летняя мама больше беспокоится о моей жизни, чем о том, что я забиваю штрафные броски вслепую. Она всегда спрашивает меня, получаю ли я деньги за это занятие!» — утверждает Стюарт. 4036021 Племянник Стюарта — личность достаточно известная в узких кругах. Артур Бернштейн — продюсер фильмов. Конечно, далеко не топовый. Его самые известные работы «Мечтатель» (2015) и «Дебошир» (2018) вряд ли о чём-то говорят даже заядлым киноманам. Бернштейн скорее может гордиться тем, что снялся в эпизодической роли в блокбастере «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». Тем не менее вид деятельности позволил Артуру обзавестись определёнными связями. На свой странице в «Инстаграме» он хвастается фото со знаменитостями. Особенно часто демонстрирует снимки с президентом США Дональдом Трампом, которого активно поддерживает.

Фото: instagram.com/bernstein.arthur

Фото: instagram.com/bernstein.arthur/

Артур свёл с Трампом и своего дядю Стюарта. Возможно, хоть президент страны посодействует мечте старика сразиться со звёздами НБА?

Фото: guinnessworldrecords.com

Стюарт так и не отказался от навязчивой идеи посоревноваться с лучшими баскетболистами мира в умении исполнять штрафные с завязанными глазами. Рекорд он установил в 2018 году, но и в 2020-м в «Инстаграме» можно найти видео, как Роббинс бросает вызов звёздам НБА.

Лучшим исполнителем штрафных бросков в истории НБА является разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри (90,56% точности за карьеру). В топ-15 из действующих игроков также входят атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джей Джей Редик (89,13%), разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард (88,88%) и лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант (88,26%). Спортсмены постоянно отрабатывают бросок на тренировках, но как насчет попыток с линии вслепую? Возможно, в этом аспекте старик Стюарт Роббинс окажется сильнее признанных мастеров современного баскетбола.

Вызов Стюарта не принимают и завершившие карьеру снайперы Стив Нэш (90,43% штрафных за карьеру), Марк Прайс (90,39%), Предраг Стоякович (89,48%), Чонси Биллапс (89,40%), Рэй Аллен (80,39%), Рик Бэрри (89,36%, почти одногодка Роббинса — 76 лет), Келвин Мерфи (89,16%), Скотт Скайлз (88,91%), Реджи Миллер (88,76%), Ларри Бёрд (88,56%) или Дирк Новицки (87,87%). Но Роббинс продолжает ждать ответа от игроков сильнейшей баскетбольной лиги мира.



Стюарт впервые взял мяч в руки в далёком 1952 году, когда ему было всего восемь лет. С тех пор он влюбился в баскетбол. Роббинс надеется побить свой же рекорд Гиннесса в будущем. Пока же он проводит бросковые тренировки для подрастающего поколения у себя дома в Аризоне.

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«Мне хочется уделять своё время обучению маленьких детей правильной технике броска. Чтобы стать рекордсменом, нужна решимость и мотивация чего-то добиться. У вас должны быть серьёзные цели и сила воли. Нужно разработать совершенную технику и механику броска для рекорда», — утверждает Стюарт Роббинс.