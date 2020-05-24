Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Майнц» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Статьи /

Решение о возобновлении сезона Евролиги 25 мая примут 11 клубов, в том числе, ЦСКА. LIVE!

Евролига примет решение о судьбе сезона-2019/2020
Алексей Фалько
Возобновится ли сезон в Евролиге? Решение зависит от 11 клубов, в том числе, ЦСКА. LIVE!
Все подробности судьбоносного для главного клубного турнира Европы голосования — на «Чемпионате».
Баскетбол / Евролига 0

17:15. Испанская лига на днях выразила готовность перенести рестарт чемпионата на июнь, чтобы у «Реала», «Барселоны», «Басконии» и «Валенсии» не возникло накладки по календарю.

17:00. 40-летний капитан «Реала» Фелипе Рейес в своих соцсетях призывает как можно быстрее вернуться к действию. Его мнение разделяет разыгрывающий Серхио Юль, который публично высказался за доигровку сезона Евролиги.

16:45. Клубы уже находятся в неравных условиях. Например, испанские гранды «Реал» и «Барселона» тренируются с начала мая. ЦСКА, «Химки» и «Зенит» не приступали к работе.

16:30. В случае отмены кампании-2019/2020 ситуация предельно ясна — клубы начнут готовиться к следующему сезону в какой-то момент летом. Если же решат доиграть этот чемпионат, возникает много вопросов. Как обеспечить безопасность всех участников? Как добиться равных условий для всех? Евролига — это не НБА. 18 клубов-участников представляют 10 разных стран — Турцию, Испанию, Израиль, Россию, Грецию, Литву, Италию, Сербию, Францию и Германию.
Во всех государствах отличается ситуация с эпидемией коронавируса. Пока на проведение завершающей стадии сезона претендуют Анталья и Стамбул (Турция), Белград (Сербия), Афины (Греция) и Каунас (Литва). В каком-то из этих мест при пустых трибунах доиграют 6 туров регулярного чемпионата, после чего начнётся стадия «Финала восьми» вместо привычного «Финала четырех». Конечно, если 25 мая всё-таки решат возобновить сезон.

16:15. Здравствуйте, уважаемые поклонники баскетбола! В понедельник, 25 мая 2020 года, будет принято решение по возможному возобновлению сезона Евролиги, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Окончательный вердикт будет вынесен путем голосования клубов, которые обладают лицензией категории А. Это «Анадолу Эфес», «Баскония», ЦСКА, «Барселона», «Фенербахче», «Маккаби», «Милан», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Реал» и «Жальгирис».
Для принятия какого-то одного из решений необходимо получить 6 голосов. У клубов есть право воздержаться. В случае равенства голосов (например 5 «за», 5 «против» и 1 «воздержался») решающее слово будет за президентом Евролиги Жорди Бертомеу.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020