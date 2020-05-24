Возобновится ли сезон в Евролиге? Решение зависит от 11 клубов, в том числе, ЦСКА. LIVE!

17:15. Испанская лига на днях выразила готовность перенести рестарт чемпионата на июнь, чтобы у «Реала», «Барселоны», «Басконии» и «Валенсии» не возникло накладки по календарю.

17:00. 40-летний капитан «Реала» Фелипе Рейес в своих соцсетях призывает как можно быстрее вернуться к действию. Его мнение разделяет разыгрывающий Серхио Юль, который публично высказался за доигровку сезона Евролиги.

16:45. Клубы уже находятся в неравных условиях. Например, испанские гранды «Реал» и «Барселона» тренируются с начала мая. ЦСКА, «Химки» и «Зенит» не приступали к работе.

16:30. В случае отмены кампании-2019/2020 ситуация предельно ясна — клубы начнут готовиться к следующему сезону в какой-то момент летом. Если же решат доиграть этот чемпионат, возникает много вопросов. Как обеспечить безопасность всех участников? Как добиться равных условий для всех? Евролига — это не НБА. 18 клубов-участников представляют 10 разных стран — Турцию, Испанию, Израиль, Россию, Грецию, Литву, Италию, Сербию, Францию и Германию.

Во всех государствах отличается ситуация с эпидемией коронавируса. Пока на проведение завершающей стадии сезона претендуют Анталья и Стамбул (Турция), Белград (Сербия), Афины (Греция) и Каунас (Литва). В каком-то из этих мест при пустых трибунах доиграют 6 туров регулярного чемпионата, после чего начнётся стадия «Финала восьми» вместо привычного «Финала четырех». Конечно, если 25 мая всё-таки решат возобновить сезон.

16:15. Здравствуйте, уважаемые поклонники баскетбола! В понедельник, 25 мая 2020 года, будет принято решение по возможному возобновлению сезона Евролиги, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Окончательный вердикт будет вынесен путем голосования клубов, которые обладают лицензией категории А. Это «Анадолу Эфес», «Баскония», ЦСКА, «Барселона», «Фенербахче», «Маккаби», «Милан», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Реал» и «Жальгирис».

Для принятия какого-то одного из решений необходимо получить 6 голосов. У клубов есть право воздержаться. В случае равенства голосов (например 5 «за», 5 «против» и 1 «воздержался») решающее слово будет за президентом Евролиги Жорди Бертомеу.