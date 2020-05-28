Великий Майкл Джордан врёт и лицемерит в «Последнем танце». Это нормально?

17 мая завершился сериал «Последний танец» о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х. 10 серий в течение пяти недели стали настоящим глотком свежего воздуха во время отсутствия спорта по всему миру из-за пандемии коронавируса. ESPN и Netflix объявили о совместном производстве документального сериала Джордане весной 2018 года, выход был запланирован на июнь 2020 года. Однако режиссёру Джейсону Хехиру пришлось ускориться с учётом обстоятельств. Его усилия оправдались, хотя существовали риски потерять в качестве материала.

«Последний танец» стал самым популярным документальным фильмом в истории телеканала ESPN. В среднем картину посмотрели 5,6 млн телезрителей.



«Мы в восторге от реакции болельщиков. Последние пять воскресных вечеров собирали фанатов для совместного просмотра, который характерен только спортивным трансляциям в прямом эфире», – отметил исполнительный вице-президент ESPN по контенту Коннор Шелл.



Сериал также взорвал соцсети. «Последний танец» стал самой популярной темой в «Твиттере» в течение пяти воскресных дней подряд. Эмоциями делились все. Начиная от простых далёких от баскетбола пользователей до звёзд НБА.



«Последний танец» — кинопроизведение, поэтому важно понимать реакцию критиков. На популярном сайте Rotten Tomatoes сериал получил рейтинг одобрения 96% на основе 45 рецензий со средней оценкой 8,7 (из 10 возможных). На крупнейшем в мире сайте кинематографа IMDB рейтинг «Последнего танца» равен 9,3 при более 38 тыс. оценок. Другими словами, «Последний танец» можно называть шедевром по мнению большей части аудитории. Хорошо знакомые почти всем «Во все тяжкие» и «Игра престолов» — сериалы с сопоставимым рейтингом.



Это всё свидетельство того, что сериал удался. Для массового зрителя. Майкл Джордан — имя, которое знакомо каждому. Даже тем, что вообще не следит за спортом и баскетболом в частности. Простому неискушённому обывателю продукт зашёл. Джордан показан как сильный лидер, который любой ценой стремился выиграть чемпионские титулы и добивался своей цели, убирая все преграды на своём пути. Но что насчёт баскетбольного сообщества, которое в теме и кое-что знает об НБА 1990-х? Не все приняли сериал о Джордане с восторгом. На то есть ряд причин. Постараемся дать свою оценку среднему танцу по ключевым параметрам, используя привычную 10-балльную шкалу.



Объективность: 5 из 10



Вероятно, самый важный параметр. Документальный фильм о Майкле Джордане априори означает, что всё демонстрируемое на экране показывается с его точки зрения. «Последний танец» вообще не появился бы на свет, если бы не воля Его Воздушества.



В сериале представлены как интервью, так и не изданные во время игровой карьеры Джордана кадры. Более 500 часов видеоматериала было использовано для создания документального сериала из 10 эпизодов. По словам Адама Сильвера (ныне комиссара НБА, а ранее главы NBA Entertainment), Джордан разрешил снимать «Последний танец» при условии, что все видеомоменты будут использоваться только с его прямого разрешения.

Одно из главных решений в истории спорта. 25 лет назад Майкл Джордан вернулся в НБА Его Воздушество изменил судьбы многих, в том числе и Леброна Джеймса.

«Последний танец» затрагивает некоторые из наиболее противоречивых тем о Джордане. Склонность к азартным играм (перед матчем плей-офф НБА-1993 против «Нью-Йорк Никс» Майкла заметили в казино в Атлантик-Сити) — один из пороков, которые Эм Джей сам решил выставить на показ. Но в целом в сериале есть много преувеличения, недосказанности и даже лжи с лицемерием в исполнении Его Воздушества.



Начнём с вскрывшегося крупного обмана Джордана. Майкл в «Последнем танце» отрицал свою причастность к тому, что защитника «Детройта» Айзею Томаса не взяли в легендарную «Дрим тим» сборной США для участия в Олимпиаде в Барселоне в 1992 году. Однако уже после выхода «Последнего танца» в СМИ просочился комментарий Джордана из старого подкаста The Dream Team Tapes 2011 года. Джордан признался, что если бы Томас оказался в составе «Дрим тим», то он не поехал бы в Барселону.

Фото: Dimitri Iundt/Corbis/VCG via Getty Images

«Род Торн (менеджер, отвечавший за набор игроков в сборную США. — Прим. ред.) позвонил мне. Я сказал: «Род, я не буду играть, если в команде будет Айзея Томас». Он заверил меня, что Томаса не будет. Он сказал: «Знаешь что? Чарльз Баркли не хочет играть с Айзеей. Так что Айзейи не будет в составе команды», – рассказал Джордан журналисту Джеку Маккаллуму.



Джордан и Томас презирают друг друга. Это давно не секрет. Слухи о том, что Майкл не хотел видеть Айзею в сборной ходили давно. В «Последнем танце» Эм Джей решил коснуться этой темы, представив себя в роли кристально честного человека, который не плёл никаких интриг. Но это оказалось не так. Вообще, сериал грешил демонизацией соперников Джордана, в частности «Плохих парней» «Детройт Пистонс» во главе с Томасом. Айзея Томас, Билл Лэймбир и компания изображены как подлые игроки, которые только и могли что брать своё грубостью.

Памятное пари Джордана: один промах — кроссовки в подарок для сотен детишек. Видео Крис Пол даже закрывал Майклу глаза.

Победа «Чикаго» Джордана над «Плохими парнями» в финале Восточной конференции 1991 года показывается как поворотный момент в карьере Джордана. Майкл в стиле супергероя из фильмов Marvel будто уничтожил вселенских злодеев «Пистонс» и начал брать титулы один за одним. При этом, по сути, отодвигается далеко на задний план тот факт, что «Детройт» стал чемпионом НБА в 1989 и 1990, обыгрывал «Буллз» в плей-офф и преграждал Майклу путь в финал в начале его карьеры. Майкл Джордан пришел в НБА в 1984 году, а первый титул взял в 1991. В последнем танце нет детализации на неудачах Эм Джея, которых тоже хватало. Не искушенный подробностями зритель может подумать, что Майкл с самого начала карьеры сметал всех соперников и наказывал различных «плохих парней». Но это не совсем так. 7 лет ему приходилось мириться с превосходством «Пистонс» и других команд.



В фильме снялись многие именитые соперники Джордана. В частности, Реджи Миллер, Айзея Томас, Мэджик Джонсон, Ларри Бёрд, Гэри Пэйтон, Чарльз Баркли, Джон Стоктон, Карл Мэлоун, Патрик Юинг. Что у них общего? Все они проигрывали Майклу на площадке (Бёрд в качестве тренера «Индианы»). Вот только оппоненты не раскрыты в полной мере. Все они какие-то серые и пустые на фоне Его Вохдушества.



Бывший игрок «Сиэтл Суперсоникс» Гэри Пэйтон разозлился на поведение Джордана в «Последнем танце». Пэйтон выразил мнение, что ему удалось измотать Майкла жесткой защитой. У Эм Джея это заявление вызвало приступ смеха.



ВИДЕО



В последствии выражении лица Джордана во время смеха стало основой множества мемов в социальных сетях. «Сиэтл» уступил «Чикаго» (2-4) в серии финала НБА 1996 года, но Пэйтон не то, чтобы бахвалился. Гэри вполне надежно опекал Джордана и ограничил его до невысокой точности 36% с игры в 4-6 матчах серии. Пэйтона разозлили действия Джордана, хотя в целом он понимает его мотивы.

«Разозлился в тот момент! Хотел позвонить ему! Но суть в том, что именно этого от Майка я и ожидал, потому что сказал бы то же самое. Я бы не стал признавать, что кто-то создавал мне проблемы. Всегда буду говорить, что за карьеру никто не создавал мне проблем, за исключением одного человека – Джона Стоктона. Так всё устроено в баскетболе», – сказал Пэйтон.



В последнем танце Джордан признался, что его оскорбляли сравнения с экс-звездой «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Хьюстон Рокетс» Клайдом Дрекслером. Чемпион НБА-1995 в составе «Рокетс» Дрекслер, что можно было бы вести себе корректнее и не переходить на личности.



«Часто парням не нравились соперники из других команд, но когда становишься старше, нужно выходить за эти рамки и проявлять уважение к людям, с которыми вы играли и против которых выступали», – заявил Дрекслер.

«Я не хотел бы быть на вашем месте». Великий Джордан сочувствует своим детям Наследники Майкла обречены стать бледной тенью отца. Зато без денег и работы они никогда не останутся.

Чемпион НБА-2008 в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт Кендрик Перкинс не стесняется называть Джордана лжецом.



«Все, что Майкл Джордан говорил в «Последнем танце», было ложью, чтобы все вокруг выглядели злодеями, а он один был супергероем. Я рад, что Леброн Джеймс – мой величайший игрок всех времен. Майкл Джордан взломал все мыслимые коды игроков. Он рассказал о том, что Скотт Баррелл каждую ночь ходил в клуб. Он рассказал, что Хорас Грант говорил об игроках, употребляющих наркотики, обо всех, кроме самого Джордана. Кроме того, «Последний танец» обидел Скотти Пиппена, которого теперь все считают эгоистом. «Последний танец» был создан для того, чтобы восхвалять Джордана, но необязательно было подрывать репутацию других людей, чтобы прославить свое величие, потому что твое величие говорит само за себя», – заявил Перкинс.



Возможно, слова Перкинса звучат слишком резко, но в них есть доля правды. Доставалось не только соперникам, но и даже одноклубникам Джордана. Например, Майкл обвинил центрового Хораса Гранта в «сливе» информации СМИ о внутренней кухне команды (в частности, унижении и травле одноклубников, рукоприкладстве со стороны Майкла). Якобы Грант помог Сэму Смиту написать книгу «Правила Джордана», делясь эксклюзивными данными.



«Это явная, откровенная и абсолютная ложь. Ложь, ложь, ложь. Если у Майкла Джордана какие-то претензии ко мне, давай уладим это как мужчины. Давай поговорим об этом, или можем решить проблему по-другому», — отметил Грант.



«90% «Последнего танца» — чушь собачья», — добавляет Хорас, который вместе с Джорданом выиграл три титула чемпиона НБА в 1991-1993 годах.



Скотти Пиппен повсеместно воспринимается как главный напарник Джордана. В «Последнем танце» Скотти показали весьма алчным и эгоистичным человеком. Например, особый акцент сделан на моменте плей-офф НБА 1994, когда Пиппен отказался выходить на площадку в концовке матча против «Никс» из-за того, что главный тренер Фил Джексон нарисовал комбинацию не под него, а под Тони Кукоча. Скотти утверждает, что наверняка сделал бы так же, если бы можно было вернуться назад во времени. Этот момент в полной мере не перекрыли чем-то положительным. В целом вклад Пиппена в 6 чемпионских титулов «Буллс» отражен слабо. Скотти отработал 7-летний контракт с «Буллс» на скромную сумму $ 18 млн. Он показывал игру уровня Матча звёзд, будучи далеко не в первой десятке рейтинга самых высокооплачиваемых игроков НБА. В 1997 году он решил сделать операцию на проблемном колене осенью, а не летом. При этом требовал повысить ему зарплату. Всё-таки вклад Скотти на площадке предполагал получение куда больших денег, чем несколько миллионов долларов. Майкл Джордан прямо называет своего напарника «эгоистичным». Неудивительно, что Пиппен обиделся на то, как его показали в сериале. Публично об этом не заявлял, но недавнее высказывание о том, что Коби Брайант лучше Майкла Джордана прямо об этом намекает.

«Покойся с миром, братишка». Пронзительная речь Джордана в память о Коби Майкл был наставником и другом Брайанта. Он с великодушием большого человека готов был передать ему своё наследие.

Чуть ли не главным злодеем сериала показан генеральный менеджер «Чикаго» Джерри Краузе, главный творец чемпионской династии. Именно Краузе привел в команду главного тренера Фила Джексона и мастера защитной игры Денниса Родмана, обменял Чарльза Окли на Билла Картрайта и дополнил глубину состава сильными ролевиками Стивом Керром и Роном Харпером. Краузе выбрал на драфте хорвата Тони Кукоча, которого Джордан и Пиппен очень не хотели видеть в команде. В начале сериала значительный отрезок времени уделён тому, как Майкл и Скотти намеренно пытаются унизить Тони на Олимпиаде-1992. США дважды разгромили Хорватию с разницей более 30 очков на групповом этапе и в финале. Кукоча надёжно закрыли только в первом матче, позволив набрать 4 очка, да и во втором его 16 очков, 5 подборов и 9 передач погоды не сделали. В итоге при лоббировании Краузе трёхкратный MVP «Финала четырёх» Евролиги всё-таки перейдёт в «Чикаго». Кукоч станет лучшим шестым игроком НБА-1996 и надёжной страхующей опцией Джордана и Пиппена.



Без Джерри Краузе не было бы никаких шести титулов чемпиона НБА. Это не преувеличение. В «Последнем танце» Краузе показан как неряшливый человек, над которым постоянно потешается Джордан. Да, Краузе действительно не назовешь образцом элегантности и стильности, но свою работу на посту генерального менеджера он делал безупречно. «Последний танец» завершается рассказом о победе «Чикаго» в финале НБА в серии против «Юта Джаз» (4-2). В решающем шестом матче серии против «Джаз» (87:86) Джордан провёл идеальную концовку, забив победный бросок за 5 секунд до сирены.



ВИДЕО



После этого Краузе с одобрения владельца «Чикаго» Джерри Рейнсдорфа начал перестройку. Родман, Керр и Пиппен покинули команду, а Джордан на время завершил карьеру. Краузе выставлен как злодей, не позволивший «Буллз» выиграть ещё один титул. Хотя объективно ресурс «Буллз» исчерпался. Это был действительно «Последний танец». Джерри Краузе умер в 2017 году в возрасте и никакой реакции на «Последний танец» от него услышать нельзя. Поэтому его образ представлен однобоко.

Фото: Jonathan Daniel/ALL

Семья Краузе предоставила отрывок его неопубликованных мемуаров. В них Краузе признаётся, что из-за опасений по поводу дисциплины Денниса Родмана, регресса центрового Люка Лонгли и частых травм Скотти Пиппена было невозможно убедить главного тренера Фила Джексона и Майкла Джордана вернуться в сезоне-1998/1999.

«Могли ли мы заставить Фила тренировать без проверенного центрового, тяжелого форварда, возможно, Пиппена, принципиально новой скамейки запасных и безумных надежд на то, что «На Майкла уповаем» сможет победить без какой-либо помощи? Ни за что», – написал Краузе.



Джордана в сериале заявляет, что в 1998 году все лидеры «Чикаго», включая его самого, были готовы подписать однолетние контракты, чтобы попытаться выиграть четвертый титул кряду. Очень спорное высказывание, которое сразу же оспорил владелец «Буллз» Джерри Рейнсдорф.



«Дело в том, что в 1998-м Майкл Джордан тащил команду, это очевидно. Парни устали. Он мог не вернуться из-за порезанного пальца. Но даже если бы вернулся, Стив Керр, Люк Лонгли, Джад Бюхлер, Деннис Родман рассчитывали получить предложения, которые намного превышали их настоящую рыночную стоимость. В 10-й серии «Последнего танца» Джордан заявил, что они все подписали бы однолетние контракты. Однако Скотти Пиппен ни за что не подписал бы однолетнее соглашение, поскольку понимал, что может получить намного больше денег в другой команде», — цитирует Рейнсдорфа ESPN.



Конечно, есть и положительные истории. Например, воспоминания о разгульном образе жизни Денниса Родмана, который перешёл в «Чикаго» после игры в форме «Плохих парней» «Пистонс». В «Последнем танце» рассказано, как Родман отрывался с моделью Кармен Электрой, ходил в загулы и ввязывался в авантюрное шоу рестлера Халк Хогана. Всё это происходило на фоне важных матчей НБА. При этом Деннис в нужный момент всегда возвращался и отдавался игре на 100%.



В сериале также показана связь Джордана и Стива Керра, которых объединяет трагическая гибель отцов. Малкольм Керр был убит членами радикальной исламской группировки в январе 1984 года в возрасте 52 лет, когда занимал пост президента Американского университета в Бейруте. Джеймс Джордан погиб от рук подростков-преступников во время ограбления в 1993 году. После завершения игровой карьеры Керр выиграл три титула НБА в качестве главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз». Он признаёт, что своим чемпионским менталилетом он обязан Джордану.

«Осколки были везде. Стало немного страшно». Джордан вдребезги разбил щит, вколотив данк Майкл заставил надолго запомнить своё турне по Европе в 80-е.

Главный тренер «Буллз» Фил Джексон тоже однозначно не остался обиженным. В последние годы 11-кратный чемпион НБА (6 раз с «Чикаго», 5 раз с «Лос-Анджелес Лейкерс») заработал себе репутацию съехавшего с катушек старика. В 2017 году Джексона с поста президента с позором уволили «Никс». Он поссорился с главными звёздами команды Кармело Энтони и Кристапсом Порзингисом, напринимал множество неудачных решений, попадал в курьёзные ситуации. Фил засыпал во время просмотра новичков и подвергал молодых игроков странным испытаниям, например заставлял есть сырые рыбу или стейк. В общем казалось, что 74-летний Фил действительно тронулся. В «Последнем танце» перед зрителями предстал здравомыслящий Джексон. Репутация Фила однозначно немного «отбелится».



В общем с объективностью в фильме не всё гладко. Но это история Майкла. Он захотел видеть её такой.



Новизна: 7



Самые преданные фанаты баскетбола, возможно, не узнают множества новых фактов по итогам просмотра «Последнего танца». Но кое-что заслуживающее внимания есть. Знаменитая «гриппозная игра» Джордана, когда он набрал 38 очков в пятом матче серии финала НБА 1997 года против «та Джаз» (90:88) и забил победный трёхочковый бросок, могла быть вовсе не «гриппозной».



ВИДЕО



В «Последнем танце» указывается, что Джордан вышел на площадку вовсе не с температурой на фоне простуды, а после отравления пиццой. Подобная версия ходила и раньше, но теперь Майкл сам подтвердил, что играл с пищевым отравлением, а не заразившись гриппом.



Джордан ранее никогда не говорил, что он очень хочет вернуться и выиграть седьмой чемпионат после 1998, что Пиппен и компания готовы принять скромные однолетний контракты. Это стало откровением, хотя мемуары Краузе и слова Рейнсорфа опровергают слова Майкла.

Миллиарды Майкла Джордана — заслуга его матери. Как создавалось величие номера 23 Его Воздушество не стал бы символом успеха без женщины по имени Делорис. Он сам это признаёт.

Влияние матери Делорис на Майкла Джордана — ещё один трогательный и занимательный аспект сериала. «Последний танец» лучше раскрыл Джордана как личность. Однако стоит признать, что было много моментов, которые всем известны. Победные броски, фирменные жесты, общеизвестные события из жизни легендарного игрока интересно посмотреть ещё раз, возникает чувство ностальгии по НБА 1990-х. Тем не менее в столь масштабном проекте хотелось бы видеть больше уникальных фактов.



Культурно-развлекательная функция: 9



Любой кинопродукт должен доставлять удовольствие массе зрителей. И вообще вызывать какую-то реакцию. Карьерный и жизненный путь Майкла Джордана необычный и интересный. Рейтинги свидетельствуют, что «Последний танец» приняли «на ура». Каждые выходные множество людей ждали выхода новых эпизодов. Даже те, кому фильм «не зашёл» ознакомились со всеми 10 сериями и при этом вряд ли смотрели на часы с мыслями «Когда же это закончится». Смотреть «Последний танец» действительно интересно. О сериале высказываются буквально все — футболисты, теннисисты, хоккеисты и даже никак не связанные с миром спорта люди. «Последний танец» породил бурные обсуждения. Существует чувство сожаления, что сериал окончен. Это ли не верный признак того, что шоу удалось?

Юный Ди Каприо, Майкл Джордан и Тупак. 7 фильмов о баскетболе, которые надо посмотреть Легендарные картины со звёздами спорта и Голливуда. Есть даже российский фильм!

Средний балл: 7



Эта оценка субъективная. Каждый вправе иметь своё мнение о «Последнем танце». В сериале Майкл Джордан показан как личность, которой присущи простые человеческие пороки. От этого его легендарный статус не пострадает. Он останется шестикратный чемпионом НБА, пятикратным MVP лиги, 14-кратный участником Матча звёзд НБА, послом баскетбола номер один на планете. Майкл хотел преподнести историю в сериале именно таким образом. Не всем она пришлась по душе, но сам факт бурной реакции спортивного (и не только) сообщества на «Последний танец» говорит о том, что этот проект затевался не зря.