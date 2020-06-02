В ЦСКА перешёл самый эффективный центровой Европы. Трансфер Милутинова — лишь начало

Центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов официально подписал 3-летний контракт с ЦСКА. «Армейцы» продолжают активно проводить перестановки в составе после досрочного завершения сезона-2019/2020 в Евролиге. Ранее ЦСКА расстался с центровыми Кайлом Хайнсом и Костой Куфосом, защитниками Михаилом Кулагиным и Роном Бэйкером, а также продлил на три года соглашение с самым результативным игроком команды Майком Джеймсом.



Милутинов — первый трансфер ЦСКА «со стороны». Какого игрока получил в своё распоряжении главный тренер московского клуба Димитрис Итудис? Милутинова смело можно назвать лучшим центровым Евролиги. В прошлом сезоне он набирал в среднем 10,3 очка (65,6% двухочковых, 76,5% штрафных), 8,2 подбора, 1,2 передачи и 0,6 блок-шота. Серб стал лучшим в Евролиге по подборам (8,2) в том числе, в нападении (3,6). Милутинов — самый эффективный центровой сильнейшего турнира Старого Света (19,2 балла индекса полезности, лучший результат среди игроков своего амплуа). Никола также входит в топ-3 Евролиги по точности с игры, уступая лишь Вальтеру Таварешу («Реал», 68,0%) и Мартинасу Гебену («Жальгирис», 65,91%). По всем ключевым статистическим показателям для центровых Милутинов либо лучший в Евролиге, либо входит в элитную группу лидеров.

Евролига ушла до осени. Иного выхода не было Объективная реальность не позволила завершить сильнейший турнир Старого Света. Зато Россию в новом сезоне снова будут представлять 3 клуба.

Никола Милутинов был выбрал под 26-м номером драфта НБА 2015 года клубом «Сан-Антонио Спёрс». Разговоры об отъезде Николы за океан ходили несколько последних лет, но каждое межсезонье «Спёрс» отказывались забирать его. Главный тренер «Сан-Антонио» Грег Попович славится умением раскрывать неамериканских баскетболистов, однако до сотрудничества с сербом дело так и не дошло. Никола плотно осел в Европе. Он уже далеко не первый сезон является одним из самых доминирующих «больших» Старого Света. Очевидно, что уровень «Олимпиакоса» 25-летний Милутинов перерос, о чём фактически признался в комментарии пресс-службе «армейцев».



«После пяти лет в «Олимпиакосе» в моей баскетбольной жизни настало время для новой главы. До сих пор в карьере все решения были более или менее трудными, но только не это. Клуб с великими традициями, президент, который живёт для команды, тренер, выигрывающий трофеи, отличная организация, сильная и красивая Москва. Для меня честь быть игроком ЦСКА, я знаю об ответственности и о целях, которые несёт это знаменитое имя. Не могу дождаться нового начала. Скоро увидимся в Москве!» — заявил Милутинов.

ЦСКА — лучшая команда Европы. Ещё минимум год «Армейцы» выиграли сильнейший турнир Старого Света в 2019 году. Звание действующего чемпиона Евролиги у них никто не отнимет.

Сезон-2019/2020 для ЦСКА прошёл не лучшим образом. Никто не знает, что случилось бы в завершающей фазе чемпионата, если бы его не отменили из-за пандемии коронавируса. Однако промежуточный итог — не то, к чему «армейцы» приучили своих болельщиков. Четвёртое место в «регулярке» после 28 туров, баланс 19-9 и перспектива лишиться преимущества домашней площадки плей-офф в гонке с «Маккаби» (19-9). Несколько трансферов межсезонья-2019 откровенно не сработали. Конечно, в первую очередь речь о Косте Куфосе и Роне Бэйкере, которых ожидаемо уже нет в ЦСКА. Скорее всего, не найдётся места в команде Итудиса и защитнику Янису Стрелниексу. Контракт латыша действует на следующий сезон, но стороны сейчас работают над досрочным расторжением соглашения. Под вопросом пребывание в клубе Дэррана Хиллиарда, который не смог достойно заменить ушедшего прошлым летом в «Барселону» Кори Хиггинса. Михаил Кулагин не сумел отвоевать важное место в ротации за последние несколько лет, поэтому будет искать игровую практику в другом клубе.



В целом ЦСКА отпускает исполнителей, которые не являются ценными. Есть лишь одно исключение — капитан Кайл Хайнс. 33-летний американец на прошлой неделе неожиданно решил продолжить карьеру в «Милане», который заплатил за выкуп его контракта. Сюрприз из разряда неприятных.



Влияние Кайла на раздевалку запредельно важно для ЦСКА, но незаменимых людей нет. «Армейцы» в своё время переживали эмоциональные расставания с ветеранами Теодорасом Папалукасом, Траджаном Лэнгдоном, Джей Ар Холденом, Виктором Хряпой. Конца света не случалось. Как свидетельство — 17 попаданий в «Финал четырёх» Евролиги с 2003 года. Хайнс — достаточно возрастной игрок. С точки зрения чистой продуктивности на площадке Милутинов — однозначный апгрейд американца. Никола подписал долгосрочный контракт на три года. На столько же лет переподписан Майк Джеймс. Два важнейших элемента ЦСКА на долгосрочную перспективу уже есть.

«Спасибо, Кайл!» ЦСКА покинул самый титулованный баскетболист Европы Кайл Хайнс решил принять новый вызов в карьере. Неожиданно, но остаётся лишь смириться с этим фактом.

Трансферная кампания «армейцев» на подписании Милутинова и продлении Джеймса не заканчивается. ЦСКА приписывают интерес к разыгрывающему «Фенербахче» Костасу Слукасу, тяжёлому форварду «Басконии» Торнике Шенгелии и центровому китайского «Пекина» и MVP «Финала четырёх» Евролиги-2017 Экпе Юдо. Пока всё это на уровне слухов, но новые переходы в стан «армейцев» — вопрос времени.



В любом случае сейчас просматривается мощный стартовый состав на сезон-2020/2021 с Джеймсом, Милутиновым и восстановившимся после разрыва крестообразных связок MVP «Финала четырёх»-2019 Евролиги Уиллом Клайберном. Останутся в команде ценные ролевые игроки Джоэл Боломбой, Никита Курбанов, Дэниэл Хэкетт и Йоханнес Фогтманн. Уже есть очень сильный костяк. Если всю эту компанию дополнят Слукас, Шенгелия, Юдо (или даже один-два игрока сходного уровня), то ЦСКА вряд ли снова будет бороться за четвёртое место в регулярном чемпионате. «Армейцы» всегда умели делать работу над ошибками (если таковые случались). Похоже, межсезонье-2020 исключением из правил не станет.